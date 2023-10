Algeciras - Córdoba CF: el partido en cinco claves

La idea es dar un golpe de autoridad y el escenario será idóneo, aunque sumamente complejo. Con el estímulo de haber echado el cerrojo a los seis últimos puntos en liza y con dos porterías a cero en el camino llegará el Córdoba CF a su séptima batalla de este temporada en el Grupo 2 de Primera Federación, en la que tendrá que lidiar con el buen momento de un Algeciras en zona noble y que todavía no conoce la derrota este curso, desde este sábado en el Estadio Nuevo Mirador a partir de las 18.00 horas. La intención de los de Iván Ania para esta nueva prueba tampoco se desmarcará de lo habitual: imponer su personalidad en el campo para optar a llevarse el botín a su casillero. No será fácil, tampoco un duelo del todo típico, pero lo que está claro es que la línea cordobesista llega al alza y las sensaciones, pese a sus contrastes, invitan en buena medida al optimismo. ¿Cuáles son las cinco claves del encuentro?

Pulso por el ‘play off’

Entre las primeras premisas aparece una evidencia con claro reflejo en la tabla: este Algeciras dista mucho del de la pasada temporada -en la que acabó codeando seriamente con el descenso- y bajo la mano de su técnico Lolo Escobar ha conseguido encontrar su mejor versión, o al menos hasta la fecha. En su haber, de este modo, se encuentran un total 12 puntos y la propiedad de la quinta plaza que delimita la zona noble, por lo que cualquier resultado parecido a una victoria en el Nuevo Mirador supondría casi automáticamente -pendiente de cuestiones de diferencia de goles con los otros implicados, aunque a priori favorables- alzarse hasta uno de los cinco primeros puestos para los blanquiverdes, que parten sextos.

El Córdoba CF, precisamente, es el primero en la carrera por hacerse hueco entre los lugares con acceso al play off de ascenso a final de temporada, registrando nueve puntos en sus arcas y seis de ellos, además, cosechados de forma totalmente reciente durante sus dos últimas ponencias, a domicilio ante el Alcoyano (0-1) y frente al Recreativo Granada en El Arcángel (3-0), que marcan la refrescante tendencia positiva con la que llegan los de Ania antes del desplazamiento a tierras algecireñas.

Un rival invicto

Tampoco será sencilla la tarea de salir indemne y con los tres puntos en el zurrón del feudo blanquirrojo, que en este arranque de temporada se ha destapado igualmente como uno de los fortines más fiables de la categoría. A nivel global, además, el Algeciras todavía no conoce la derrota, con un saldo de tres victorias y tres empates en su haber, mientras que el casa propia tan solo ha cedido dos puntos, durante la pasada jornada en sus tablas 1-1 frente al Atlético Sanluqueño.

En lo demás, su buen momento se ha visto reflejado en serias actuaciones ante el Melilla fuera de casa (1-2), recibiendo al Mérida (2-0), con empate a domicilio ante el Recreativo Granada (1-1) o en un brillante debut con derbi incluido frente al San Fernando Isleño (2-1). Todo ello, asimismo, unido a un bagaje ofensivo nada desdeñable, con nueve dianas contabilizadas para colocarse como el sexto equipo más anotador -junto al Real Madrid Castilla, que iguala la cifra- de todo el Grupo 2 al completo, tan solo a una de distancia de las diez que marca el Córdoba CF. A nivel defensivo, por otra parte, también ofrecen un nivel notable, tras haber encajado cinco goles en las seis citas disputadas.

El acierto a domicilio, clave

Tocará revalidar la buena línea a domicilio de los de Ania en estos primeros compases del nuevo curso en la división de bronce, donde los pupilos del asturiano han conseguido escapar con la victoria en dos de sus tres salidas lejos de El Arcángel hasta la fecha, correspondientes a los duelos en Alcoy (0-1) y en Murcia (1-3). Ciertamente, el Córdoba CF llega a este séptimo envite con el cartel de ser el cuarto mejor visitante del Grupo 2 en esta fase temprana de campaña, en la que tan solo el Ibiza, con dos victorias -una en El Arcángel- y un empate; el Castellón, con iguales registros; y el Ceuta, que lleva nueve de nueve fuera de casa, mejoran su estadística.

Repetir esa imagen meridianamente solvente y, sobre todo, acertada a la hora de arrancar el triunfo pese a la complejidad del duelo será la gran asignatura a cumplir para el bloque cordobés en este nuevo fin de semana de Liga, en el que la opción de dar todo un golpe sobre la mesa y la clasificación está al alcance.

A por la tercera portería a cero

También se buscará prolongar la seguridad bajo palos afianzada durante las dos últimas jornadas, ambas con victoria, como únicas ocasiones en las que la portería blanquiverde ha conseguido permanecer intacta a lo largo de la media decena de cruces saldados. Previamente, el balance era terrible: ocho goles encajados en tan solo cuatro encuentros, dejando una media de al menos dos dianas recogidas de las mallas propias por parte de Carlos Marín o Lluís Tarrés -titular en la derrota por 3-1 ante el San Fernando- a lo largo de dichos enfrentamientos, entre los que se cosecharon las actuales tres derrotas que empañan el expediente.

El debate en portería parece ser inexistente, por otra parte, por lo que la puesta en escena de inicio de Carlos Marín en el Nuevo Mirador está asegurada. El almeriense no consiguió cuajar un buen arranque de campaña, aunque sí una evolución progresiva para ir elevando su nivel conforme avanzaban las fechas. No tuvo demasiado trabajo frente al Recreativo Granada en El Arcángel, donde se vio un filial nazarí realmente endeble y con poca mordiente, pero sí en la anterior visita a Alcoy, en la que el ex del Real Betis Deportivo fue realmente exigido -sin acierto- por el conjunto alicantino. Un par de puertas a cero que fortalecen la confianza del arquero califa, al que sin duda le espera una bonita pugna con la delantera blanquirroja en la tarde de este sábado.

El regreso de Iván Ania

Y como se ha ido evidenciando casi sistemáticamente a lo largo de la semana de trabajo, el duelo ante el Algeciras no será uno común y corriente para el propio Iván Ania, que regresa por primera vez a su club de procedencia antes de fichar por el Córdoba CF y a la que fue su casa en las dos últimas campañas, ambas con participación en la categoría de bronce. Desde el diseño del plan de entrenamientos para esta semana, con dos sesiones a puerta cerrada como novedad, el asturiano ya dejó a las claras que lo que se avecina no es un partido cualquiera, por lo que el mimo e instrucción a su plantel ha sido máximo a lo largo de las prácticas desarrolladas durante los últimos días.

En el esquema podrá disponer de prácticamente el bloque al completo para la búsqueda de los tres puntos frente a su ex equipo, con el regreso parcial de Recio -ya recuperado, aunque falto del evidente rodaje necesario para sumar de inicio-, la buena disposición del resto del plantel, aunque todavía aguardando la reincorporación de Adri Castellano, que apunta a volver con el grupo para el duelo ante el Mérida de la posterior jornada.