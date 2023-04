El Córdoba CF prepara cambios en la fórmula para combatir al Dépor en El Arcángel

Una última oportunidad para recuperar crédito. Así se lo ha planteado el Córdoba CF de Manuel Mosquera en vísperas del duelo ante el Deportivo de la Coruña en El Arcángel (domingo, 20.00 horas, InSports TV), el cruce más icónico de la temporada al completo en la categoría de bronce y que, además, llega para definir buena parte de las aspiraciones blanquiverdes en este último tramo del calendario, en el que se reabre el libreto de cuentas, y el capítulo de rompecabezas. Obligado a rearmar su esquema con las bajas de Alberto “Canario” y Felipe Ramos, así, más la incógnita de Carlos Puga, el preparador gallego última un plan para superar al potente cuadro coruñés, frente al que sí dispondrá de los servicios de Javi Flores, José Calderón y Marco Camus -recuperado-, aunque no Diarra.

La defensa se perfila

Entre ausencias, aunque con la línea defensiva prácticamente intacta, salvando las dudas en torno a la figura de Carlos Puga -que podría llegar, según confirmó Mosquera-, la propuesta en la zaga cordobesa parte nítidamente clara para el choque ante el Dépor del domingo, en el que José Ruiz será la opción más viable para el costado derecho, José Alonso repetirá en el eje, mientras que Alberto Jiménez o Jorge Moreno disputarán el otro puesto, con el canario, dadas las circunstancias, como incluso alternativa apetecible para paliar las necesidades en el mediocampo dada la no presencia por sanción de Youssouf Diarra.

De esta forma, el bloque de la defensa podrá variar previsiblemente respecto a algunas de las caras mostradas durante los dos compromisos con el de Oleiros en el banquillo -ha repetido la misma línea de cuatro-, dejando a Ekaitz Jiménez como previsible dueño una vez más del costado izquierdo, principalmente, tras la semana entre algodones de José Calderón, que apunta al choque aunque con especial precaución dada su carga de trabajo durante estos meses. «Está perfectamente, es uno de esos jugadores que estamos metiendo en “boxes" para luego ser importante en este equipo, pero necesitaba salir un poco de los focos. Es verdad que ha jugado mucho, ha llevado mucho peso. Ante el Majadahonda no estuvo por una fuerte contractura en el cuádriceps, la idea era no exponerlo», señaló el técnico sobre el paradeño tras la ligera sesión de trabajo de este viernes en la Ciudad Deportiva.

Sin Diarra, cambios en la medular

En la línea de ausencias, otra figura no alineable el domingo será la de Youssouf Diarra, aunque por ciclo de amonestaciones. El hispano-maliense, que vio la quinta tarjeta amarilla de su cuenta durante el pasado cruce ante en el Cerro del Espino, se perderá el primer encuentro de la temporada desde su llegada a las filas blanquiverdes durante el mercado del pasado verano -ha disputado minutos en todos los partidos de la temporada-, situando al mediocampo también sin uno de sus estandartes y ante una nueva encrucijada, con matices.

La sala de máquinas diseñada por Mosquera, así, sin el de Bamako, buscará una nueva pareja de baile para Antonio Caballero, pieza inamovible de su esquema durante estas dos primeras citas del técnico al frente del banquillo califa, en las que el jiennense se ha ideado como el sostén del mediocampo. Javi Flores, recuperado, junto a Armando Shashoua, por tanto, se sitúan como recursos más naturales para paliar la no disponibilidad de Diarra, apuntando a una medular conformada por Caballero y el de Fátima, también con buenas sensaciones a lo largo de la semana de trabajo, en la que ha realizado un tratamiento de intensidad exponencial ante unas ligeras molestias iniciales: «Javi Flores jugó el domingo y hemos hecho cada día un poco más de trabajo para tenerlo perfecto. Es un jugador muy veterano y sabe muy bien cómo cuidar su cuerpo», recalca Mosquera.

Como otra posible baza, explotando su facilidad para desenvolverse también en labores de creación y destrucción del juego, parte el propio Alberto Jiménez, empleado hasta al momento únicamente en su faceta defensiva, aunque también como alternativa de garantías para un mediocampo más físico ante los gallegos.

Dar con la tecla en la delantera

Con Willy Ledesma y Christian Carracedo como prácticamente únicas figuras inamovibles en la parcela atacante del Córdoba CF durante el último par de compromisos, las variaciones llegarán en los otros puestos, en los que se augura alguna que otra permuta. La banda izquierda, con el regreso de Marco Camus -que no podrá actuar de inicio, como confirmó Mosquera-, tendrá a Simo Bouzaidi una jornada más de previsible dueño, sujeto, eso sí, a la demarcación que ocupe Kike Márquez ante el Deportivo, ya sea desplazado al costado zurdo -con movilidad, como ante el Alcorcón- o situado más en el perfil de punta, al igual que actuó durante el pasado choque ante el Rayo Majadahonda, acompañando a Ledesma en la dupla al frente de la propuesta ofensiva.

Ese será un escenario con la variante de Antonio Casas en juego, actualmente un escalón por encima en el esquema sobre Juan Villar, aunque con la faceta de revulsivo también como as bajo la manga. El rambleño, que cortó su sequía goleadora justo antes de la llegada de Manuel Mosquera a la dirección blanquiverde -frente al Linares-, fue una de las novedades fuera del once de inicio en la anterior jornada en el Cerro del Espino, por lo que su presencia de vuelta al once se antoja una posibilidad probable, aunque igualmente pendiente del lugar de Márquez.

Por otro lado, el perfil derecho será indudablemente de Carracedo dada la lesión de pubis de Carlos Puga y la confirmada no disponibilidad de Canario, que dejan al futbolista hospitalense como único extremo derecho completamente sano de cara a la cita del domingo, en la que media temporada pasará a estar otra vez en juego. Ya calibran.