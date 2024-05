Una joven cordobesa arrasa en TikTok al enseñar los míticos bocadillos de Bocadi

Uno de los bares más populares de Córdoba es, sin duda, el Bocadi. Este templo de los bocadillos, que cuenta con más de 80 variedades, es todo un icono de la ciudad y es raro el cordobés que no haya ido al menos una vez. Sin embargo, lo que para nosotros resulta algo típico y habitual, fuera de Córdoba puede sorprender. Prueba de ello es el vídeo de una joven, que se ha hecho viral al enseñar sus míticos bocadillos en TikTok.

El Bocadi triunfa en TikTok

La usuaria @juliaquess ha compartido un vídeo en su cuenta de TikTok en el que muestra que acababa de comprar varios bocadillos del Bocadi. La joven enseña una bolsa llena de ellos, "son súper baratos y me encantan", dice al mismo tiempo. Posteriormente, coge uno de ellos y muestra el tamaño al tiempo que dice "no llega al euro y medio" y "el de tortilla es mi favorito", añade. "Si vais a Córdoba tenéis que ir, no conozco a ningún cordobés que no haya estado", sentencia después de probar uno de los bocadillos.

Un camarerero sirve varios bocadillos en el establecimiento. / A.J. GONZÁLEZ

Este sencillo vídeo se ha hecho viral en la mencionada red social, donde supera las 600.000 reproducciones y los 32.000 'me gusta'. En la sección de comentarios, muchos usuarios dan fe de la relación calidad-precio de los productos, mientras que otros se muestran sorprendidos y se lo "apuntan para cuando vaya a Córdoba".

Otro de los mensajes más repetidos lo protagonizan los propios cordobeses que señalan cuál es su bocadillo favorito del bar o recomiendan otros establecimientos similares de la ciudad.

Sobre Bocadi

Se trata de todo un icono gastronómico de la ciudad. Con 65 años de historia, el establecimiento ofrece más de 80 tipos de bocadillos, adaptados a todos los gustos. Ubicado en la calle Conde Cárdenas, por su barra han pasado cuatro generaciones que han consolidado una propuesta que se ha ido reinventando a la par que mantiene su esencia: bocadillos de calidad a precios asequibles.