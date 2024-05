Disfrute y sosiego en los patios de la ruta 1 en San Andrés, Regina y Realejo

Los Patios de Córdoba siguen cosechando gran afluencia de público en este segundo día de la festividad. El ir y venir de visitantes es constante en las seis rutas que aguardan los 52 recintos participantes del concurso y los 11 patios de carácter institucional que no compiten.

La primera ruta propuesta por el Ayuntamiento de la ciudad es la de San Andrés, Realejo y Regina, donde los cinco patios participantes, junto con los otros dos fuera de concurso (Palacio de Orive y colegio San Lorenzo), hacen de ella una ruta donde detenerse a contemplar y admirar la belleza de sus flores. Sin colas tan largas como en otros puntos de la ciudad, en este oasis de color y tranquilidad se disfruta de la fusión entre la gran variedad de macetas y los años de historia de los muros en los que cuelgan, algunos incluso con varios siglos de antigüedad.

"El entorno" es algo que caracteriza a recintos como el de Santa Marta 10, un patio de recibo del convento de clausura del mismo nombre, el más antiguo de la ciudad, como cuentan las voluntarias Virginia y María. Desde el año 2021, la comunidad de religiosas y la hermandad de la Misericordia trabajan conjuntamente para poder abrir sus puertas en esta festividad. Al entrar al patio, el jazmín chino plantado hace cuatro años despierta la atención de los presentes, "tiene la particularidad de que el esplendor lo toma en los primeros 15 días de mayo, por lo que en esta época reluce más aún", explica Virginia, quien asegura que por la noche su aroma está "más concentrado". Al terminar la visita de este patio singular, los visitantes pueden dejar un mensaje en un libro de visitas que se entregará a las monjas de esta congregación que habitan en el convento de Santa Marta.

Ruta 1 Patios en San Andrés, Regina y Realejo / Manuel Murillo

Otro patio singular que acoge esta ruta es el de Escañuela 3, el cuidado por los voluntarios de Amigos de los Niños Saharauis. Este es uno de los más amplios del certamen. Al entrar se puede observar un largo pasillo que conduce a la parte trasera del patio. En total hay alrededor de un millar de flores que dan color a este recinto, entre ellas destaca desde una gran buganvilla a delicadas azucenas. Ante la afluencia de público, "parece que hay muchas ganas, en las cruces también lo hemos notado", ha comentado la portavoz de la asociación solidaria, Beatriz Sánchez, ya que en este patio también se instaló una Cruz de Mayo (que ganó el tercer premio en la categoría de recintos cerrados).

"La mezcla de la arquitectura antigua y el olor de las flores" es lo que destacan Ángel y Lidia, una pareja de madrileños que se hacen una foto en el patio de Diego Méndez 11. Esta casa de más de 200 años de antigüedad se observa la estructura de los varios apartamentos que la componen. Entre las gitanillas y geranios se pueden observar diferentes elementos como una guitarra flamenca, varios mantones o un mono de juguete vestido de flamenca.

Una familia en el patio Diego Méndez 11. / Manuel Murillo

Todos los visitantes coinciden en "el encanto especial" de esta fiesta popular. Las amigas argentinas Guadalupe y Bibiana comentan que este año es su cuarta vez visitando los patios, "las flores son hermosas", además, destacan otros puntos fuertes de la ciudad como la gastronomía o la hospitalidad de los cordobeses.

Las fotos, con el permiso del propietario

Aunque no es un asunto generalizado, hay propietarios que han tomado la determinación de no permitir las fotografías en el interior de sus recintos. Como es el caso del patio Pedro Verdugo 8, "he prohibido las fotos porque no quiero que hagan negocio con mi patio", así lo indica su propietaria María Ángeles Flores, quien explica que estos recintos son privados y no de carácter municipal, "es mi casa y no tengo ganas de verla por ahí", enfatiza la dueña del inmueble cuyas raíces se remontan al siglo XVIII. El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado esta medida que se recogen en las bases del concurso, dónde se explica que será cada propietario quien decida si autoriza o no la realización de fotografías y vídeos en su casa. También es posible que, de forma puntual, el propietario pida a las visitas que no se hagan fotos si así lo estima conveniente.

Hoy en día, todos los visitantes preparan sus móviles y cámaras para poder inmortalizar la belleza de las flores, por ello, al centrarse en retratar el fondo perfecto pueden rozar -incluso tirar- alguna maceta. Esto ha hecho que algunos propietarios tomen esta decisión, otros optan por avisar al público para bajar los bolsos o ponerse las mochilas delante, como en Pedro Fernández 6: "la gente que venga a un patio tiene que hacer fotos, aunque comprendo que algunos hayan decidido prohibirlo, las flores son muy caras y la gente se hacen fotos a ellos, y no están pendientes de cuidar el patio", comenta la propietaria Ana Balbuena, en cuyo recinto se puede observar una selección de lo más variada donde destacan ejemplares como amaryllis o lobelias de un llamativo color azul.

"Hemos podido hacer fotos en todos los patios que hemos entrado, pero es verdad que algunos son más pequeños y entiendo que no dejen para que no se les dé a las plantas, hay que ir con cuidado", indica Claudia de Málaga, que visita los patios junto a su familia. "A mí me gusta hacer fotos, pero si no se puede nos paramos a mirar las flores y ya está", añade.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Cuidadores Claveles y Gitanillas, Rafael Barón, recuerda que esta medida "surgió hace varios años y es algo puntual, ya está solucionado". Además, indica que la situación actual "no es como antes" cuando saltó la fiebre del selfie. "Yo nunca he tenido ningún problema, salvo grupos puntuales en los que viene mucha gente intentando hacerse fotos todos juntos y no cogen todos a la vez". Hay que recordar que aunque el acceso es gratis, todos los patios que concursan son casas habitadas de particulares y sus habitantes tienen derecho a decidir sobre su vivienda.

Suscríbete para seguir leyendo