El Córdoba CF ya tiene los mejores números de los últimos 68 años en la tercera categoría nacional

El Córdoba CF se encuentra firmando una temporada espectacular en el grupo 2 de la Primera Federación. Los de Iván Ania ya tienen asegurada una plaza en las eliminatorias de ascenso a Segunda. Mientras, todavía cuentan con opciones reales de aspirar a la única plaza de ascenso directo, si bien es el Castellón el favorito para asegurársela al final de la liga.

Los números de la escuadra blanquiverde son espectaculares hasta el momento. Un total de 70 puntos acumula tras la disputa de 34 encuentros, ya que ha acumulado 21 victorias, 7 empates y 6 derrotas. La escuadra cordobesa lleva un ritmo de puntos comparable al de las mejores temporadas en una de las tres primeras categorías nacionales.

Los blanquiverdes han logrado hasta el momento 24,5 victorias en 34 partidos, siempre que a cada uno de los 7 empates le diéramos el valor de 0,5 triunfos. Con este sistema de puntuación habría firmado el Córdoba CF el 72,05% de los puntos en disputa. Unos resultados tan positivos no los conseguía este equipo en una de las tres primeras divisiones nacionales desde la temporada 55-56, hace 68 años, pues entonces el porcentaje de victorias fue del 77,2%. Para analizar todos los resultados del Córdoba CF en sus 70 años de historia hay que tener en cuenta que no siempre ha valido tres puntos la victoria. Antes, concretamente hasta la temporada 94-95, el ganador de un partido sumaba dos.

El Córdoba CF celebra el ascenso de la campaña 55 56. / RICARDO

La mejor liga en la tercera categoría

La mejor liga en una de las tres primeras ligas nacionales la firmó el club cordobés en su segundo año de existencia, en el curso 55-56. Aquel equipo logró 34 puntos en 22 partidos con un balance final de 16 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Obtuvo por ello un 77,2% de triunfos. Aquellos registros le valieron para ascender a Segunda en calidad de campeón de la Tercera División –por entonces la división de bronce en España- con una renta de seis puntos sobre el Atlético Almería, que concluyó segundo con 28. Juncosa entrenó a una plantilla formada por Sánchez Rojas, Navarro, José Luis, Mariscal, Marín, Joaquín, Gelo, Quintín, Uribarren, Luisito, Andrade, Jiménez, Encinas, Outerelo, Sánchez, Ruiz, Gallardo, Hermida, Uncilla, Fustero, Corsin, Higinio, Cabrera y Araujo. El partido del primer ascenso matemático en la historia del club acaeció el 30 de abril de 1956 con un triunfo por 4-0 sobre el Ceuta. Araujo (2), Hermida y Andrade marcaron los tantos.

La gran campaña en Tercera

Al 70% de victorias no volvió a llegar el Córdoba CF hasta la temporada 84-85, pero claro en una Tercera División que era la cuarta liga española. Los blanquiverdes venían de bajar el año anterior en Segunda B. En aquella Tercera solo estuvo un año este equipo, pues ascendió tras ocupar el segundo lugar de su grupo y derrotar posteriormente al Mestalla y al Valdepeñas en sendas eliminatorias a ida y vuelta.

Los de Iosu Ortuondo acabaron la liga regular con un porcentaje de puntos superior al 74%. Antoñito, Pedrol Campos, Coco, Copado, Francisco, José María, Joselu, Juanito, Julio, López Colodrero, López Murga, Lucas, Luis Martínez, Luna Eslava, Luna Toledano, Mansilla, Pepín, Rafa, Revuelta, Rícar, Ricardo, Saco, Salvador, Valentín y Vinuesa jugaron en aquella plantilla.

Juanito, a la derecha, en la campaña 94-95. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Un título que no acabó en ascenso

Una gran campaña hizo el Córdoba CF en la liga 94-95, entonces en Segunda B que era la tercera categoría de la época. El conjunto que dirigía Crispi se proclamó campeón con 54 puntos en 38 partidos, fruto de 21 victorias, 12 empates y 5 derrotas. Aquella fue, precisamente la última campaña con dos puntos por triunfo. Los cordobeses lograron el 71,05% de las victorias posibles.

Aquellas estadísticas no le sirvieron sin embargo para subir. Tras la liga regular pasaron los cordobeses a engrosar un grupo de cuatro equipos junto al Sestao, el Castellón y el Mensajero, con una plaza en Segunda A en juego, y ahí los resultados no fueron tan buenos. El presidente de la época, Rafael Gómez, destituyó a Crispi cuando quedaban dos partidos por jugarse y situó a Juan Verdugo en su lugar, pese a lo cual no ascendió el Córdoba CF. La plantilla la engrosaron Avelino Viña, Fernández, Algar, Ortega, Ballester, Juanito, Luna Eslava, Dani, Pedro Luis, Ricar, Emilio, Javier Prieto, Torres, Ángel, Villa, Paco Pérez, Valentín, Víctor Bermúdez, Quini, Manolo y Cardona.

Ortega, a la derecha, en la campaña 94-95. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Un curso para enmarcar en la Primera Federación

Ya solo hubo una liga más con el Córdoba CF superando el 70% de victorias, la del ascenso de Segunda a Primera Federación de la campaña 21-22. Los blanquiverdes arrasaron en la segunda presencia de su historia en la cuarta categoría nacional, pues obtuvieron un 83,8% de victorias, unas cifras con las que se proclamaron campeones del grupo 4 con 82 puntos y un margen de 20 sobre el segundo, el Mérida. Precisamente, en el campo del conjunto emeritense subió el bloque que entrenaba Germán Crespo. Aquel Córdoba acumuló 25 victorias, 7 empates y 2 derrotas en 34 partidos.

Los números históricos del Córdoba CF dicen que cuando que cuando ha logrado al menos el 71% de las victorias posibles en la liga regular, siempre hasta hoy se ha proclamado campeón de su grupo. Esta temporada, sin embargo, la presencia del Castellón le podría dejar sin título. El equipo orellut ha sumado hasta el momento un 77,2% de triunfos, unas cifras más extraordinarias si cabe que las del conjunto que entrena Iván Ania.