Iván Ania y la visita al Recreativo Granada: "Tenemos que ganar y vamos a ir con la intención de hacerlo"

El talento rival es innegable y, en la misma línea, su peligrosidad, ya sin la presión acuciante de los objetivos -que suele causar más mella en los bloques de naturaleza joven- y la mejoría acelerada de las últimas fechas, en las que ha conseguido mostrar una imagen inquietante. La tesitura actual blanquiverde, así como las dinámicas concurrentes, eso sí, invitan a pensar que el cruce ante el Recreativo Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes (domingo, 16.00 horas, FEF TV), descendido hace semanas, debe ser un más tres obligado para el Córdoba CF, que se juega la vida con el objetivo de mantener la distancia con el liderato y afianzar la extendida frente a sus perseguidores, sin olvidar lo de enfrente. Ahí aparece Iván Ania, que llama a la cautela y eleva un mensaje de precaución: «Tenemos que ganar y vamos a ir con la intención de hacerlo. Sabemos que no va a ser fácil, cuentan con la motivación de jugar en su estadio. También el enfrentarse a un equipo que va segundo... Querrán dar una alegría a su afición», avisó el técnico antes del choque.

Entre la primera y segunda plaza

La gran obsesión cordobesista -sin renunciar a nada, eso sí- en este último tramo, casi la única plausible dadas las circunstancias -el liderato se mantiene a ocho puntos, con tan solo doce restantes en juego-, es el atar la segunda plaza para asegurarse cruces hipotéticamente más favorables en el futuro playoff. Tras el triunfo ante el Málaga, más el revés externo del Ibiza -que ya ha fichado a Onésimo Sánchez como sustituto de Fernández Romo para su banquillo-, el camino se encuentra allanado y solo necesita de un puñado más de triunfos para hacerse matemático. «Estamos viendo ya rivales, en el caso de que tengamos que jugar el playoff. El otro día vi la Cultural y Deportiva Leonesa contra el Gimnástic de Tarragona, el sábado a la Ponferradina frente al Barcelona B. Me centro en nuestro partido y ver posibles rivales, pero siempre los veo con esa idea de, a ver si podemos evitar el playoff y ser campeones», manifestó ambicioso.

No deshecha la opción de alcanzar todavía la promoción directa el preparador asturiano, precisamente, que mantiene el discurso apelando al espíritu ganador y competitivo de sus pupilos: «Es nuestra obligación, nuestra ambición, la manera de vivir y sentir. Nos quedan cuatro partidos a todos, ellos tienen dos difíciles. Ahora mismo se dan resultados que en otros momentos no se dan. Sigo confiando. Arrojar la toalla habiendo posibilidades matemáticas no es algo bueno. El mirar para arriba va a hacer que no lo hagas hacia atrás. Vamos a pelear por intentar llegar al primer puesto, no depende de nosotros, es difícil, pero puede pasar», continuó.

Buen ambiente en la sesión de este viernes del Córdoba CF, en la Ciudad Deportiva. / CCF

Un rival inquietante

Dicha tarea, por tanto, pasará por continuar en el cruce frente a un filial nazarí que es toda una incógnita. Sus registros son alarmantes, en clave negativa, aunque la tendencia de las últimas jornadas, con dos triunfos consecutivos, camufla en cierta medida qué versión mostrará el próximo domingo: «Les hemos analizado, ya les conocíamos. Ahora están jugando en una situación totalmente distinta a hace algunas jornadas, en las que tenían algo que perder. Están liberados de esa presión a la que te someten los resultados y clasificación. Es normal, los chicos son jóvenes, es un filial en el que muchas veces esa presión que tienen encima no saben cómo conducirla y en el momento que se liberan de ella, sacan su mejor nivel», indicó.

«Si han ganado estos dos partidos es porque, a medida que ha avanzado la competición, han mejorado. Tienen buenos jugadores y si no estás a tu mejor nivel puede costarte llevar el partido adelante», apuntó más tarde, confirmando los peligros del cuadro entrenado por el ex blanquiverde Germán Crespo.

El «plan de partido» para el ovetense, aún con todo, no varía en exceso respecto al dibujado en otras citas, pasando por un guion en el que espera aunar autoridad y acierto para mantener la buena línea de las últimas semanas: «Pasa por intentar ser dominadores, eficaces y dominar las áreas. Son un equipo que genera ocasiones en el área rival, tenemos que ser muy sólidos en la nuestra. Nosotros generamos, aunque hay momentos en los que no tenemos esa facilidad para hacer goles, especialmente cuando los equipos no nos juegan de tú a tú, se encierran atrás. Venimos de un resultado importante, nos tiene que generar confianza Vamos a jugar sabiendo el resultado del Castellón, a lo mejor nos encontramos una situación distinta a la de hoy y, si se nos presenta, tenemos que aprovecharla», declaró ilusionado.

Tensión en la grada

La situación institucional, más enfocada al ambiente que se espera en la pista granadina, por otra parte, también fue analizada por el técnico califa, que se desmarcó de las polémicas en liza -el Córdoba CF no comercializa las entradas visitantes, dado su precio (25€), catalogado de «fuera de mercado» desde la entidad- para expresar de nuevo su deseo de contar con el respaldo del cordobesismo. «En muchos desplazamientos, siempre nos acompaña mucha gente. Yo creo que unos de los motivos por los que nos han metido en el estadio y no en la Ciudad Deportiva es porque se esperan muchos aficionados nuestros. Ojalá puedan ir cuantos más mejor, para nosotros van a ser un apoyo importante. En todos los partidos que hemos jugado como visitantes en todos hemos tenido aficionados cordobesistas, espero que en este también, cuantos más, muchísimo mejor», apostilló.