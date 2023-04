Antonio Caballero: "Hay que tomárselo como una final"

El centrocampista del Córdoba CF, Antonio Caballero, habló en la sala de prensa de El Arcángel este jueves tras el entrenamiento de la plantilla blanquiverde con vistas al encuentro del próximo domingo contra el Deportivo de La Coruña, en El Arcángel (20.00 horas, InSports.TV). Caballero llegó en el mercado invernal de fichajes tomando la titularidad nada más llegar al Córdoba CF. Sin embargo, la prolongada crisis blanquiverde también le pasó factura y perdió el favor de Germán Crespo en la última etapa del granadino en el banquillo. Y ahora ha vuelto a la titularidad tras ganarse la confianza del nuevo técnico, Manuel Mosquera. El gallego le ha dado la titularidad en sus dos primeros encuentros como entrenador del Córdoba CF y ahora deberá buscarle una pareja tras la baja de Diarra por sanción en un encuentro que el de Martos calificó como una "final".

Diferencias

Primero, el jienense explicó la diferencia entre Germán Crespo y Manuel Mosquera. "Al final son dos tipos de personas totalmente distintas. En el ámbito del juego, de lo que quiere transmitir, pues también hay diferencias pero el objetivo sigue siendo el mismo que es conseguir la victoria", comentó el centrocampista del Córdoba CF, que calificó el encuentro ante el Dépor como "una final", para lograr el objetivo de jugar el 'play off'. "Opciones siguen habiendo", aseguró Antonio Caballero, "pero tenemos que tomárnoslo como una final. Ahora vienen tres partidos en una semana y esos partidos nos van a decir si vamos a estar en la pelea o no. Hay que tomárselo como una final", reiteró el de Martos.

"La cabeza mueve montañas"

También reconoció Caballero que "la cabeza mueve montañas y si la cabeza no se mueve en situaciones pues...", reconociendo así la situación de este Córdoba CF que está en "una dinámica muy negativa y de mucho recorrido. Si la cabeza no va, las piernas te pesan. Lo que antes decidías bien pues ahora no. Va de la mano". En cualquier caso, el jugador del Córdoba CF aseguró que "no tenemos que buscar excusas y ser de cabeza muy fuerte este fin de semana", ante un candidato al ascenso directo, como es el Dépor.

Sobre el rival, Caballero manifestó que el Deportivo "es un club de superior categoría, una plantilla de elegidos. Tienen sus defectos y tenemos que sacar nuestras virtudes. Es una de las mejores plantillas de la categoría", avisó el de Martos, que si bien dijo que "Lucas Pérez es un jugador diferencial", también avisó de que "el Deportivo sigue teniendo una buena plantilla".