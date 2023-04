Una declaración de intenciones. Que el Córdoba CF se la juega ahora prácticamente en cada cita, cada jornada, es una realidad archisabida que ha vuelto a manifestar Manuel Mosquera tras su segunda semana al frente del banquillo blanquiverde, la segunda de una nueva era en la que la lenta mejoría pelea con el avance de las fechas, que se caen del calendario. Ante el cruce de este domingo en el Cerro del Espino frente al Rayo Majadahonda (12.00 horas, InSports TV), otro examen al uso en busca de confirmar reacciones o precipitar la dinámica, el preparador marcó el camino: “La semana pasada trajo muchas tensiones de diferentes tipos y que redundaron en el partido, pero como dije, fue un punto de impulso, aunque soy muy sensible con lo que se requiere, que es una victoria cuanto antes”, resolvió tras la penúltima sesión de trabajo del grupo antes del encuentro.

Un rival engañoso

Lo de enfrente será un cuadro majariego con “urgencias” en la tabla, aunque con un arsenal de armas de las que avisa Mosquera: “Es un muy buen equipo, con personalidad que se la da su entrenador, siempre a través del balón. Me espero un muy buen equipo. También tienen bajas, son bajas importantes. Creo que en el Córdoba CF, lo digo siempre, respetando al rival y conociéndolo, así como sabiendo sus puntos fuertes o menos fuertes, pero debemos pensar en nosotros mismos. Debemos pensar en nuestros conceptos y tratar de ponerlos en el campo para, con la dificultad que ponga el rival, tratar de ganar”, afirmó. “No concibo a Alfredo Santaelena (su técnico) haciendo conservador a su equipo, aunque como entrenador tengo que contemplar la posibilidad. Prevemos posibles escenarios, pero nunca nos puede cambiar el nuestro”, apuntó.

“Santaelena en sus equipos trabaja siempre desde atrás con el balón, la salida e intenta desajustar desde campo propio para, sobre todo después, llegar por bandas, tiene jugadores muy buenos ahí, también por dentro”, prosiguió, valorando, a su vez, algunos de los nombres de peso figurantes en la escuadra madrileña para el encuentro. “Desde enero tiene a Javi Ros, para él ha sido como un faro mayor del que tenían todavía. También está Nando, estuvo en el Extremadura, les da mucha verticalidad por ambas bandas, pero está sancionando. Alayeto, que el otro día no jugó y no sabemos cómo está, también. Albiach… que puede partir desde derecha y les da muchísimo, goles, en la elaboración y estrategia”, advirtió. “Funcionan a través del balón, eso es lo que me espero, pero entre las bajas y el momento, no voy a ser adivino”, admitió seguidamente.

“Planeamos nuestro escenario, que es el más importante, y valorando lo que podemos encontrarnos. El importante es el Córdoba CF, nuestras armas y dónde hacerles daño”, zanjó.

El escalón físico

El paso adelante en la parcela física, por otro lado, fue matizado por el coruñés, que destacó la disposición del equipo, actuando como “una esponja” para absorber la filosofía de su nuevo director de orquesta a lo largo de esta segunda semana de trabajo: “Estamos entrenando de maravilla. Estoy muy contento con los jugadores, tienen una capacidad de profesionalismo que da gusto verla. Tengo que poner el equipo según los conceptos que yo dispongo, para rendir al máximo y ganar partidos. A la vez tenemos que dotarlo de todas las cosas que creo que hay que darle, eso lo estamos haciendo muy bien. Estoy encantado, hay que ponerlo todo en marcha el próximo domingo”, afirmó.

“El calor, el sol o el barro hay que olvidarlo, no va a haber excusas”, prosiguió. “Otra cosa es que todos los factores juntos dieran ese final de partido en el que llegamos un poco más justos. Creo que el equipo físicamente, en general, está bien, aunque individualmente hay más altibajos, eso hace que de alguna forma en los jugadores no tengamos una uniformidad. Lo he notado. Como nosotros trabajamos un concepto de dinamismo, verticalidad, esos conceptos van a llegar individualmente para que después sea el colectivo trabajando lo mismo”, señaló.

Mejorar tras el Alcorcón

El primer partido de la manida “era Mosquera”, a su vez, sirvió para extraer las primeras señas del renovado Córdoba CF posterior a Germán Crespo en su banquillo, ahora con unas armas definidas y cimentadas en la presión, el manejo de los tiempos y la posesión, aunque insuficientes frente a los alfareros. Según el de Oleiros, como indicó, la clave radica en el trato de la pelota: “Hemos trabajado cada día para mejorar eso. Lo atribuyo a una predisposición para tener siempre una sensación de presión, intensidad y agresividad que, luego, cuando recuperas el balón, hay que tener todo lo contrario, es decir, una sensación de que al rival lo manejas a través de un ritmo más bajo y una velocidad de balón más fuerte. Hay que ser uniformes en los ritmos, con balón de una forma y sin él de otra. Es muy complicado, ya que se trata de jugar más y correr menos”, aclaró.

“Hubo muchísimas cosas buenas, pero en la faceta ofensiva con balón, sobre todo, estuvimos francamente mal. Asumido y responsabilizado por mí, hemos cambiado mucho el ritmo. El final del partido no fue tanto por el mal manejo del balón, creo que sí más porque llegamos justos físicamente a esa recta final”, apostilló.