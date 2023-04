Mosquera intenta elevar el nivel de intensidad en el Córdoba CF

El Córdoba CF regresó al trabajo este miércoles en lo que fue la primera sesión preparatoria del encuentro que han de jugar los blanquiverdes el próximo domingo, en el Cerro del Espino, contra el Rayo Majadahonda (12.00 horas, InSports.TV), un partido que ha generado un aroma de final en El Arcángel, ya que una derrota ante los majariegos supondría decir adiós a todas las aspiraciones de play off que aún subsisten en el conjunto blanquiverde para esta temporada.

Más intensidad

Quizá por ello, la sesión tuvo un marcado nivel de intensidad, principalmente por parte de Manuel Mosquera. El gallego es consciente de que una derrota en tierras madrileñas sería definitiva para el objetivo del Córdoba CF y el golpe se produciría tan sólo en el segundo encuentro bajo su mando, de ahí que fuera protagonista en el entrenamiento de este miércoles. Un entrenamiento que contó con la presencia de Simo Bouzaidi, ya controlado su esguince en un dedo de su pie derecho, y también con la de Marco Camus, en la primera parte del mismo, para pasar posteriormente a ejercitarse junto al recuperador, Miguel Ángel Moriana.

También contó Mosquera con dos jugadores del filial cordobesista, el central y lateral Carlos Dorado y el extremo Adrián Turmo en una sesión que tuvo su cuota de competitividad. De hecho, José Alonso se retiró unos 20 minutos antes de que finalizara la misma con un problema en la cadera, mientras que Willy Ledesma sufrió también un golpe de un compañero durante uno de los partididos de fútbol reducido que se jugaron en el campo 1 de la Ciudad Deportiva. En ambos casos, al menos aparentemente, la cosa no parece revestir gravedad.

"Más concentración"

Pretende Manuel Mosquera la simplificación de las acciones, sobre todo en ataque, de este Córdoba CF. Quizá por ello, y siempre en un tono distendido, casi gastando una broma, el gallego llegó a reprochar a sus jugadores "una ruleta de mierda" durante uno de los partidillos. Incursión directa y resolución clara ante las dudas, parecía decir el técnico blanquiverde, que también hizo mucho hincapié en la presión tras pérdida, tal y como recordó a uno de sus jugadores, que perdió el balón ante Alberto Jiménez. "Si la pierdo, voy y me cargo al canario -en referencia al centro blanquiverde-, y me he cargado muchos", un comentario que provocó la risa por lo bajini de más de un jugador de la plantilla cordobesista. Asimismo, el gallego reclamó durante toda la sesión mayor "concentración" a sus jugadores.

La sesión tuvo como espectadores al director deportivo del Córdoba CF, Juanito, y a su secretario técnico, y al final de la misma apareció por el campo 1 de la Ciudad Deportiva el consejero delegado blanquiverde, Javier González Calvo. Tras una hora y 45 minutos de ejercicio en las instalaciones de Camino de Carbonell, Manuel Mosquera dio por finalizada la sesión y mientras los jugadores realizaban los pertinentes estiramientos tras la misma, se le vio dialogar en tono amigable con Javi Flores, Calderón y Kike Márquez.

Este jueves, los jugadores vuelven a estar citados por Manuel Mosquera a las 10.15 horas para un nuevo entrenamiento, en este caso en El Arcángel, a puerta cerrada, preparatorio para el trascendental encuentro del próximo domingo en el Cerro del Espino.