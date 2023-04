Manuel Mosquera ya busca un once del Córdoba CF para el domingo

El Córdoba CF celebró su segunda sesión bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Manuel Mosquera, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, un entrenamiento en el que ya estuvo el nuevo preparador físico, Fran Toribio, ya que Álex Prieto se marchó de la entidad blanquiverde junto a Germán Crespo y Óscar Ibáñez.

La cúpula, pendiente

En el entrenamiento también estuvieron el director deportivo del Córdoba CF, Juan Gutiérrez Juanito, y su secretario técnico, Raúl Cámara, a los que se unió, una vez avanzado el entrenamiento, el consejero delegado blanquiverde, Javier González Calvo.

Las únicas ausencias que tuvo Manuel Mosquera en el entrenamiento fue el portero, Felipe Ramos, y el extremo Marco Camus, ambos en proceso de su recuperación de sendas lesiones además, lógicamente, de Dragisa Gudelj.

Lo más llamativo de la sesión tuvo lugar en la parte final, en el partidillo de 8x8 a mitad de campo que organizó el técnico gallego y que tuvo como precedente diversos ejercicios de posesión y presión, así como los clásicos rondos.

Mucha competitividad en el partidillo final, ya que sólo había que comprobar cómo se celebraban algunos de los goles por parte de los equipos o, incluso, cómo hubo algún mal gesto como respuesta a una entrada o algún agarrón, solventado después con un apretón de manos sin que la cosa fuera a mayores. Los jugadores son conscientes de que con un nuevo jefe de vestuario, la titularidad está en juego y, lógicamente, el propio Mosquera también lo sabe. El gallego dialogó mucho con los futbolistas y anotaba cada gesto positivo de sus nuevos futbolistas.

Detalles y problemas

Hugo algunos jugadores que brillaron por encima del resto. A destacar el manejo de balón de Armando Shashoua -marcó un tanto el inglés-, al que respondió también Javi Flores dejando detalles de su calidad. Miguel de las Cuevas anotó un gol y Willy Ledesma anduvo muy activo. Geovanni Barba demostró que es capaz de mantener tensión defensiva en el uno contra uno, pero también que el gol no es lo suyo, ya que tuvo varias opciones de anotar para su equipo, topándose en una ocasión con Lluis Tarrés y en otras con Carlos Marín.

También hubo algún jugador al que no le salieron las cosas como pretendía, como Kike Márquez o incluso como Antonio Casas, que recibió un golpe y a la finalización de la sesión también tuvo su sesión de charla particular con el nuevo técnico, Manuel Mosquera, que ya busca su once para el encuentro del próximo domingo (18.00 horas, InSports.TV), en El Arcángel, ante el Alcorcón, líder del Grupo 1 de Primera Federación.