El Córdoba Futsal vuelve sin reproches de su último viaje en Primera

Fue el último viaje del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad. Ya no habrá más. En Pamplona se cerró el calendario de salidas del equipo blanquiverde, que el sábado que viene pondrá ante el Barça en el Palacio de Deportes Vista Alegre el broche a su temporada más especial. La del décimo aniversario. La de la consolidación en la élite. La de la aún posible mejor clasificación de su historia: un décimo puesto cuyo valor aprecian más quienes entienden de qué modo vive el Córdoba en una competición profesional en la que la mayoría de sus vecinos disfrutan de más medios. La podrá lograr si le gana el sábado que viene al Barça.

Se plantó con brío el Córdoba. Más intenso, con más ganas. Sin volverse loco -ciertamente, nunca lo ha hecho en esta temporada; una de sus virtudes ha sido la de estar centrado- y con la misión de subirse al autobús de vuelta con una sonrisa. La felicidad no fue completa, porque no puede serlo tras una derrota, pero nadie podrá reprochar nada al grupo que se batió con todo lo que tenía en una pista tradicionalmente difícil y ante un clásico de la categoría.

A remontar

Le tocó remar con el viento en contra. A los cinco minutos, Leo Café no quiso quedar en evidencia y realizó su trabajo con pulcritud. Ni Perin ni Muhammad le vieron en medio del área, completamente solo, para rematar un balón servido a balón parado. El 1-0 no despertó demasiado jolgorio en una grada semivacía, huérfana de la clásica pasión de un pabellón histórico como el de Anaitasuna. No resultaba sencillo encontrar motivación en el ambiente.

El ucraniano Mykola Mykytiuk conduce el balón en el pabellón Anaitasuna. / Xota Osasuna

El encuentro era más una cuestión de decisión personal, de orgullo propio, de ganas de honrar el oficio por encima de las circunstancias. A veces uno piensa qué puede pensar un competidor cuando se ve dentro de un partido del que dicen que nadie se juega nada. Si es una invitación al sesteo o una oportunidad para salir a un escenario sin presión y lucirse. En el Osasuna-Córdoba hubo un poco de todo. A quienes se lo tomaron con más interés hay que agradecérselo. A los demás, a estas alturas ya del curso, habrá que comprenderlos.

El pleito se fue calentando poco a poco. Lo hizo fundamentalmente porque el Córdoba no se dejó llevar. Ya antes del gol pamplonés había rozado el tanto con Kaué y Mykytiuk. El empate lo logró a los 13, con un derechazo de Josema tras falta sacada por Lucas Perin. El brasileño quiere dejar unas cuentas fotos más de celebración en sus últimas citas de blanquiverde. Lo intentó con todo y le puso sangre a una cita cuya aparente intrascendencia escondía batallas íntimas.

Se va calentando

El meta Asier Llamas lo pasó francamente mal en varias ocasiones, como un trallazo de Perin al lateral de la red y un mano a mano con Pulinho. El último minuto fue intenso. Guilherme se fue lesionado, el Córdoba resistió hasta el fin con cinco faltas y se quedó con la sensación de haber merecido algo más.

El cuadro osasunista sacó partido de otra acción afortunada, con rebotes, para anotar el 2-1 por medio de Tony. El Córdoba siguió en su línea, haciendo lo que sabe. Las subidas del meta Víctor, los uno contra uno de Pulinho, los trallazos de Mykytiuk, la briega de Muhammad, la imprevisible calidad de Zequi, las furiosas llegadas de Perin, los fogonazos de Kaué... Esto le valió para crear una sensación de peligro latente que no terminaba de concretarse.

Fabio Alvira detiene un balón en el Xota Osasuna-Córdoba Futsal. / Xota Osasuna

Con el portero fuera del área la mayor parte del tiempo, el riesgo se elevó al máximo. Los blanquiverdes apretaron a un Osasuna que tenía cinco faltas desde mediados de la segunda parte. La cadena de ocasiones fue permanente. Más en la meta local, donde Asier tenía jornada a destajo. El portero navarro estuvo soberbio. La recompensa a la insistencia la firmó Kaué para hacer un 2-2 que puso el encuentro en ebullición. Al Osasuna le dio un ataque de pundonor. Era su despedida en casa y la campaña no fue tan lucida como se prometía. Qué menos que dejarse el pellejo. Al Córdoba le tocó hacer lo propio.

Jugando de cinco, el Osasuna marcó por medio de Roberto Martil. El Córdoba fue ya con todo, sin portero. El último disparo del partido fue de Perin. Terminó dentro de la portería... pero el tiempo había terminado un segundo antes. Se acabó el ciclo viajero de un Córdoba irrepetible.

