«Empezaremos lo antes posible la urbanización del parque industrial de La Rinconada»

La Gerencia de Urbanismo ha presentado recientemente una Guía de Parcelaciones con la que estos núcleos poblaciones parecen comenzar a ver la luz al final del túnel. Miguel Ángel Torrico, que lleva menos de un año al frente del organismo, lidia con varios frentes: la urbanización de los terrenos junto a la Base Logística, la instalación de placas en el casco, la ordenanza técnica de edificios o el impulso a los futuros barrios y la necesidad de vivienda protegida que tiene la ciudad.

Urbanismo ha presentado la Guía de Parcelaciones, ¿este documento y la Lista supondrán la solución definitiva para que consigan luz y agua?

No lo sabremos hasta que vayamos desarrollando los dos procesos, el de regularización urbanística y, en segundo lugar, el de dotación de servicios básicos. Pero supone un paso importante, un antes y un después. Hasta que no se aprobó la Lista, las condiciones de desarrollo de esos procesos de regularización eran prácticamente insalvables y a las pruebas nos remitimos. Hasta ahora, casi ninguna ha podido conseguir el objetivo. Ahora hay más flexibilidad para ese proceso y lo que queremos hacer es facilitarle, en medida de lo posible, a todas las parcelaciones que sepan lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Tuvimos una reunión con el Consejo de Movimiento Ciudadano y con los representantes de las parcelaciones el pasado lunes y ahí ya le dijimos lo que vamos a hacer, tanto con la guía como con la propia Oficina del Territorio, que va a estar a disposición de todos los interesados en desarrollar la regularización. Nosotros no podemos hacer el trabajo que tiene que hacer cada parcelación, ni a nivel técnico ni a nivel económico, pero sí podemos orientarles. Después, la autorización urbanística, por supuesto, pasa por la Gerencia de Urbanismo y el Ayuntamiento y en ese proceso estamos.

¿Qué feedback recibieron en esa reunión por parte de los parcelistas?

Procuramos no hablar tanto del «qué hay de lo mío» y más del «cómo va lo nuestro». Cada parcelación tiene una problemática completamente distinta a la que tiene la de al lado. Eso complica más el proceso, porque no va a haber dos procesos iguales. Pero las sensaciones que tuvimos son buenas. Nos comentaron algunas cuestiones que, a día de hoy, lamentablemente, no se pueden solventar, sobre todo de tipo económico, sobre el momento de aportación de la monetización del 10% de aprovechamiento o la presentación de los avales. Son temas económicos que ciertamente son complicados. Nosotros estamos en conversaciones con la Junta de Andalucía para que estudie una posible modificación de la Lista o del reglamento. Pero vamos a seguir avanzando con lo que hay, con las reglas de juego que hay, intentando facilitarlo. Ese feedback que recibimos lo estamos también trasladando a la Junta, pero de momento seguimos avanzando.

Ya se sabe que algunas lo tendrán más complicado, las de Medina Azahara o las que están pegadas al río, por ejemplo.

Las del entorno de Medina Azahara están en un escalón menos problemático . En cuanto a las que están justo en la ribera del río, hemos visto cómo cuando hay una crecida aquello se inunda y se convierte en inhabitable, y lo que es peor, puede poner en riesgo la seguridad de las personas. Vamos a ver qué nos proponen los propietarios y, en función de eso, veremos si tienen algún encaje o si, definitivamente, la solución es el derribo y trasladar esa vivienda a otro lado, como todo parece indicar que será. En cuanto a Medina Azahara, tenemos que ver qué tipo de afección tienen desde el punto de vista arqueológico.

En cuanto a los futuros barrios, hay bolsas de suelo en el Campo de la Verdad y Fátima, ya se está urbanizando Huerta Santa Isabel Oeste y en cartera están la zona de Urende y Puerta de Córdoba.

La previsión es que habrá unas 2.100 viviendas protegidas en el próximo quinquenio y unas 6.500 de venta libre. Esa venta libre se va a concentrar en el O-4. En Fátima van algunas que desarrollará Vimcorsa directamente, en venta y alquiler y, en el Campo de la Verdad, de alquiler . Con la Ciudad de Levante estamos a la espera de su desarrollo por parte los promotores privados. Ahí nosotros no podemos hacer nada más que esperar. Los operadores urbanísticos nos dicen que hay mercado para dar salida a esas viviendas. Hay que tener en cuenta también que van a venir grandes proyectos, como la Base Logística o el plan de cobre verde de Cunext. Va a a venir gente de fuera a Córdoba a trabajar.

Miguel Ángel Torrico, presidente de la Gerencia de Urbanismo. / A. J. GONZÁLEZ

Más allá de vivienda nueva, también habrá que rehabilitar la existente, como ocurre en el Santuario o el Figueroa y se ha planteado para Ciudad Jardín.

Hay que ir paso a paso. Tenemos ya un proyecto muy importante en el Parque Figueroa de rehabilitación de 2.100 viviendas con tres fases. Aquí está la ayuda de la Junta a través de los fondos Next Generation y el Ayuntamiento va a hacer un esfuerzo importante también aumentando la cuantía. El siguiente que queremos acometer es Ciudad Jardín y, a partir de ahí, los barrios que más lo necesiten -y se encuentren en estas condiciones de deficiencia energética y sostenibilidad ambiental, prioridades para las ayudas-, pues lo iremos acometiendo. Todo a la vez no puede ser, porque son programas que son para toda Andalucía y no todos se van a concentrar en Córdoba.

¿Cómo va la normativa para la inspección técnica de edificios?

Lo que estamos estudiando jurídicamente es si es necesario o no una ordenanza como tal. Creemos que no tiene por qué ser necesaria. Tengo el lunes 13 una reunión con el Movimiento Ciudadano y ahí veremos las condiciones. Ellos están preocupados por la situación de las viviendas unifamiliares, que suelen ser familias con recursos escasos y que no pueden afrontar el gasto como lo puede afrontar una comunidad. Estamos estudiando fórmulas de incrementar la ayuda y de convenios con colegios profesionales. La inspección, legalmente, se tiene que pasar, y además creo que es bueno que los edificios la pasen. Para 2024 aprobamos una prórroga y el proceso que pongamos en marcha se activará a partir de enero de 2025.

¿Cuándo empezará la urbanización del parque industrial de La Rinconada?

Nuestro objetivo es empezar lo antes posible. Nos estamos encontrando con algunos retrasos, fundamentalmente por informes sectoriales, pero creemos que pueden resolverse pronto. El proyecto de urbanización está hecho y en el momento en que se inscriba la parcelación, se puede presentar a la Gerencia de Urbanismo con los informes correspondientes. Va razonablemente bien, aunque podría haber ido más rápido.

¿Hay fecha para poner en marcha el Plan General de Ordenación Municipal?

La idea es concluir este mandato y tener, al menos, la aprobación inicial. Es un proyecto muy ambicioso y en la Gerencia Municipal de Urbanismo vamos a crear una oficina específica que centralice esos trabajos. Estamos en una fase muy incipiente, pero la idea es concluir la aprobación inicial en este mandato.

Falta poco para que concluya el plazo para responder a las primeras reclamaciones por la recogida neumática.

Hemos procedido a devolver de oficio todos los avales a los propietarios que los presentaron en su día para asegurar la construcción de la recogida neumática. Ahora estamos recibiendo reclamaciones y las estudiaremos jurídicamente, lo que siempre hemos dicho. En ese proceso estamos.

¿Cómo va el tema de las placas y la posible modificación del Pepch?

Se está estudiando y se está trabajando. También creo que no tenemos que dejar atrás las comunidades energéticas, dotarlas para los propietarios que así las soliciten. Al final, lo que uno que busca es proveerse una energía sostenible y barata, pero qué más da que las placas estén en el tejado de tu casa o en un campo energético a ocho kilómetros. Yo creo que ese es también un tema de mentalidad que los vecinos tienen que tener en cuenta, a lo mejor la segunda opción es más fácil. En cualquier caso, también estamos trabajando en la primera. Evidentemente, en la zona declarada Patrimonio de Humanidad, el entorno inmediato a la Mezquita-Catedral, va a ser muy complicado, por no decir imposible, que ahí pueda autorizarse la instalación de placas. Para el resto del casco histórico vamos modificar el Pepch en la medida en la que podamos.

Miguel Ángel Torrico, en la Diputación de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

¿Se ha agilizado la concesión de licencias?

Vamos mejorando, no hay un periodo medio todavía, pero las quejas son cada vez menores. La comisión de licencias funciona a buen ritmo. En sus reuniones, que son quincenales, la media es de 60 o 70 licencias. Estamos también mejorando la gestión informática de la Gerencia y ampliando el personal para esto mismo.

