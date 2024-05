El Córdoba CF y su primer intento para asegurar el segundo puesto

El Córdoba CF escribirá el capítulo número 35 de la temporada 2023-24 en Los Cármenes, hoy domingo, a las 16.00 horas (FEF TV), escenario en donde le espera un Recreativo Granada que es el colista de la competición y que desde hace ya unas semanas se encuentra completamente desahuciado, descendido a la Segunda RFEF. En el banquillo del filial nazarí se sentará el que fuera entrenador blanquiverde y uno de los artífices del ascenso a Primera Federación del conjunto cordobesista, hace dos temporadas, Germán Crespo, que tomó las riendas del segundo equipo rojiblanco cuando poco podía hacer ya, por lo que su llegada tiene más que ver con el futuro en el club nazarí que con la salvación de su filial.

Un filial relajado

Ahora, libres de presión y con la misma calidad que se les presuponía a inicios de Liga, los jóvenes integrantes del Recreativo Granada han comenzado a funcionar como no lo habían hecho hasta ahora y con Germán han hecho un pleno de seis puntos de seis en las dos últimas jornadas, goleando en la Ciudad Deportiva del Granada al San Fernando (5-0) y ganando en el Campo del Collao al Alcoyano (0-1), la pasada jornada.

Una jugada del encuentro del Recreativo Granada en La Rosaleda, esta temporada. / LA OPINIÓN DE MÁLAGA

Por lo tanto, no le espera un partido fácil al Córdoba CF en Los Cármenes y, además, no tendrá mucha ayuda de los suyos en el estadio granadino. En un feo gesto por parte del consejo de administración del Granada, las entradas para los aficionados cordobesistas se elevaron hasta los 25 euros cuando en idénticas circunstancias el coste había sido en esta campaña de 15 euros. Una subida de un 60% ante la que el Córdoba CFdecidió no vender localidades en las taquillas de El Arcángel y aplicar la misma actitud que tuvo en su momento con el Antequera. Hay que recordar que el consejero delegado de la entidad blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio, no se sentó en el palco de El Maulí en aquel encuentro y se situó en la grada, junto a los aficionados blanquiverdes. Inicialmente, esa parece que será también su actitud en Los Cármenes.

Mirar a la jornada matutina

Por otra parte, el objetivo del Córdoba CF no será otro que el de conseguir una nueva victoria para el casillero con la que afianzar la pelea por la segunda plaza del Grupo 2 de Primera Federación. Encaminada quedó tras el pasado más tres ante el Málaga en El Arcángel, aunque todavía no decidida. Con todo, la renta cordobesista es más que holgada en esta última fase de campeonato, en la que los máximos perseguidores se encuentran a distancias considerables. A siete puntos parte el tercero, el Ibiza, que ya movió ficha tras ceder otra derrota y el nuevo inquilino de su banquillo es Onésimo Sánchez, como relevo de Fernández Romo. A un punto más, concretamente a ocho -más golaverage-, se encuentra también el Málaga, que hace apenas unas fechas cayó en el derbi regional. Ambos tendrán jornada matinal, con el Málaga recibiendo al Mérida y el Ibiza al Castilla. Un empate de los insulares y una derrota de los de la Costa del Sol, combinados esos resultados con el triunfo cordobesista en Los Cármenes, aseguraría la segunda plaza al equipo de un Iván Ania que tendrá que olvidarse de la primera plaza, ya que la victoria del Castellón en Murcia deja a los blanquinegros con los ocho puntos de ventaja sobre los blanquiverdes, pese al hipotético triunfo en Los Cármenes, a falta sólo de disputarse nueve.

El murcianista Carrillo se lamenta de una ocasión fallada ante el Castellón en el Enrique Roca. / LA OPINIÓN DE MURCIA

Por lo demás, nada trastoca la calma que vive la plantilla blanquiverde en estos últimos meses, ya que incluso desde la enfermería llega la mejor noticia, es decir, que no hay ninguna novedad en la misma. Vacía desde hace muchas semanas, el técnico asturiano dispone de todos sus elementos salvo uno, por sanción: Carlos Albarrán. El carrilero derecho badalonés, héroe con sus goles en las últimas jornadas, se perderá el tercer encuentro de la temporada por sanción, aunque nada perturba esa tranquilidad en el banquillo cordobesista, ya que Iván Rodríguez, su sustituto natural, ha ofrecido actuaciones con la suficiente solvencia como para no generar ningún tipo de preocupación el cambio en el flanco derecho del conjunto blanquiverde.

El propio técnico asturiano descartó rotaciones y no parece que hay excesivos cambios, si los hubiera, en el once inicial que plantee en Los Cármenes frente al filial nazarí. Será en ese escenario la primera oportunidad que tenga el Córdoba CF para asegurar definitivamente la segunda plaza del Grupo 2 de Primera Federación, un subcampeonato que ofrece ventajas en las eliminatorias de ascenso a Segunda División.

Alinaciones probables

Recreativo Granada: Tristán, Xavi Estacio, Oppong, Bosch, Brau, Clavijo, Mario González, Masllorens, Mortimer, Sáenz, Julio Martínez.

Córdoba CF: Carlos Marín, Iván Rodríguez, Adrián Lapeña, José Antonio Martínez, José Manuel Calderón, Isma Ruiz, Yussi Diarra, Christian Carracedo, Kuki Zalazar, Adilson Mendes, Alberto Toril.

Árbitro: Rodríguez Recio (C. Madrileño).

Hora: 16.00 horas (FEF TV).

Campo: Los Cármenes.

