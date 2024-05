Turismo de masas y tradición en el Alcázar Viejo

De bote en bote, así está viviendo Córdoba el primer sábado de Patios. Como de costumbre, el Alcázar Viejo vive esta jornada a rebosar de gentío. Desde primera hora, la ruta número seis ha vuelto a llenarse de largas colas con un público que aguarda, en algunos casos hasta media hora, para conocer la esencia de esta fiesta tan señera, y sacar la foto perfecta. En este día, los doce patios que componen la ruta acogen a grandes masas de turistas que llegan a la ciudad desde cualquier parte del mundo.

"Por Tik Tok", así ha conocido Ana Milena Trujillo la festividad de los Patios de Córdoba. Esta visitante viene desde Colombia, y en su ruta por Andalucía hoy ha tocado hacer parada en la ciudad cordobesa. La realidad es que hoy en día, este tipo de redes sociales se han convertido en un gran altavoz para atraer a más turistas y despertar la curiosidad de miles de usuarios. "Me han encantado, vine a Córdoba en una ocasión, pero no había visto los patios, y había que conocerlos, son muy bonitos", comenta la asistente. Desde China viene un grupo de visitantes, quienes al entrar en el Patio San Basilio 20 quedan impresionados al ver que no solo se trata de un 'museo' al aire libre, sino que es una casa privada en la que habita una familia, "es lo que más les llama la atención", afirma Teresa Muñoz, quien explica los secretos y detalles de este recinto -propiedad de su cuñada Paqui Hidalgo- a cada grupo que entra en la casa. "Este patio está abierto todo el año y llevamos dos meses con colas, no tanto como estas, pero sí que ha venido mucha gente, quizás ahora lo que más hay es turismo nacional y menos extranjero porque los guías saben que van a estar horas en las colas, y ahora los llevan a otras cosas y cuando acaba el concurso los traen a los patios", explica.

Hasta la Puerta Sevilla llegaba la cola para entrar a Postrera 28, "yo creo que vamos a superar otros años", así lo indica el cuidador Rafael Córdoba quien asegura que este patio aunque sea uno de los más pequeños y esté más retirado del inicio de la ruta, en estas jornadas de atrás se han contabilizado cerca de 1.000 visitantes -por día-. "Hemos tenido que ir a por botellas de agua porque no podíamos más, llevaremos como 20 minutos y todavía queda un poco, pero luego cuando entramos además de lo bonito se está, hace hasta fresquito, y ya nos recomponemos para seguir", comenta María Luisa Contreras de Salamanca, quien viene a la festividad después de que conocidos y amigos se la hayan recomendado.

Teresa Muñoz explica los detalles de San Basilio 20. / A. J. González

Los grandes grupos de excursionistas también han sido constantes durante la mañana del sábado de patios. Hasta 50 personas procedentes de Évora, Portugal, aguardaban la fila para entrar en San Basilio 22. Mapa en mano, la guía y coordinadora del viaje, Elena Sousa, cuadra cada visita para aprovechar el único día que estarán en la ciudad, "son muy bonitos y diferentes, les ha encantado".

Lo cierto es que durante esta ruta, cuyo mayor tránsito está en la Calle San Basilio, poco o nada se escucha el acento cordobés, aunque como reconoce Isabel Luque, de Duartas 2, "este año he notado más cordobeses, pero por la tarde noche". En este patio, además de la gran variedad y colorido que ofrecen las plantas, algo que llama poderosamente la atención son los dos sillones que hay a la sombra, "vienen todos locos por sentarse después de la cola", bromea la propietaria.

