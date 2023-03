Diarra: "Desde enero hasta ahora hemos sido otro Córdoba CF"

Tras el regreso al trabajo del Córdoba CF, Youssouf Diarra compareció en sala de prensa este miércoles para valorar la situación del conjunto blanquiverde y su situación en la tabla, en la que aspira a mejorar con una victoria, el próximo domingo, en Algeciras. "Es verdad que últimamente, jugando fuera, no estamos teniendo buenos resultados de cara a portería, pero estamos trabajando para mejorar eso", reconocía el centrocampista blanquiverde cuando se le recordaba que en seis de los últimos siete encuentros como visitante el equipo cordobesista no logró marcar. "El otro día creo que el equipo empezó a ser el equipo que era" en la primera fase de la temporada, aseguró un Diarra que también reconocía que "no estuvimos acertados de cara a portería, pero sabemos que los goles van a llegar".

