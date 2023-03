El Córdoba CF, con los ojos puestos en el Nuevo Mirador

El Córdoba CF prepara desde este miércoles el encuentro de la jornada 28 de Liga, que le enfrentará en el Nuevo Mirador al Algeciras (domingo, 18.00 horas, InSports.TV), un encuentro vital para las aspiraciones de los blanquiverdes, que afrontarán en el campo algecireño su primer partido fuera de los puestos de promoción en el último año y medio.

Canario, el cuarto apercibido

Germán Crespo tendrá para ese partido una dificultad añadida en los jugadores apercibidos. El pasado domingo, ante el Ceuta, Canario vio la cuarta amarilla del ciclo, por lo que en caso de ser amonestado ante el Algeciras el técnico blanquiverde no podría contar con el extremo palentino en la siguiente jornada. No es un aspecto a dejar pasar, ya que en la jornada 29 el Córdoba CF recibirá en El Arcángel al Racing de Ferrol, en un encuentro de máxima trascendencia para las aspiraciones blanquiverdes, ya que los ferrolanos, actuales terceros clasificados, tienen solo tres puntos más que los cordobesistas. Mientras que el Córdoba CF juega en Algeciras, el Racing de Ferrol recibirá en A Malata al Rayo Majadahonda, por lo que en la jornada 29 es muy factible que ambos mantengan la distancia de tres puntos, lo que da mayor relevancia al encuentro que dirimirán en El Arcángel.

Ojo a la banda izquierda

No será Canario el único jugador que llegue apercibido al Nuevo Mirador. Youssouf Diarra, José Manuel Calderón y Simo Bouzaidi también llegarán al estadio algecirista con cuatro amarillas en su haber, por lo que el partido toma relevancia, además de por los puntos en juego y la crisis que sufre el conjunto blanquiverde, por la cantidad de apercibidos de sanción y las posibles bajas que sufriría Germán Crespo para el encuentro de la siguiente jornada, ante el Racing de Ferrol.

Lo que más puede preocupar al granadino es la banda izquierda, en donde Calderón y Simo son hombres fijos en la alineación titular. En el caso del lateral izquierdo Germán Crespo no tiene, además, una clara alternativa. Ekaitz Jiménez fue baja, de hecho, la pasada jornada ante el Ceuta y no está claro que pueda estar disponible para Algeciras. La baja del de Paradas se convertirá en un problema, sea por amonestación o por un problema físico, porque a pesar de lo transmitido por el club el pasado diciembre, Ekaitz Jiménez continúa sin ser una opción activa para Germán Crespo cuando se ha llegado ya a mediados de marzo. Sí tendría el preparador cordobesista la opción del lateral zurdo del filial Manolillo, que regresó recientemente a la competición, aunque obviamente aún no ha debutado con la primera plantilla. Una alternativa arriesgada, por lo tanto, para hacer debutar al canterano en un encuentro de tanta trascendencia como será el duelo ante el Racing de Ferrol, por lo que Germán Crespo tendría que dar muchas vueltas para poder resolver una hipotética ausencia por sanción de Calderón.

Para colmo, el Córdoba CF corre el riesgo en el Nuevo Mirador de que se le caiga toda la banda izquierda para el duelo ante el Racing de Ferrol, ya que Simo Bouzidi lleva ya varias semanas, en concreto 12, amenazado de sanción, aunque en el último mes, al haber recuperado la titularidad, ese riesgo ha ido aumentando progresivamente. Su alternativa en banda izquierda llegó en el mercado invernal: Marco Camus. El extremo cántabro está viviendo una montaña rusa de emociones con Germán Crespo, ya que al poco de llegar y en un partido de tanta trascendencia como el que enfrentó a los blanquiverdes contra el Castilla fue titular, aunque el técnico no quedó muy satisfecho con su actuación, vistas sus decisiones posteriores. De hecho, tras el empate ante el Ceuta en El Arcángel, el pasado domingo, Germán Crespo fue crítico con él y con otros compañeros como Caballero, con sus actuaciones ante el equipo caballa.

Diarra, vital para Germán Crespo

Finalmente, el Córdoba CF llegará al encuentro contra el Algeciras con otro apercibido, y también es un jugador de peso en el equipo: Youssouf Diarra. El maliense es el segundo jugador de campo con más minutos de la plantilla, solo por detrás de Calderón, precisamente, y ha sido un hombre básico en el esquema de Germán Crespo desde su llegada el pasado verano, procedente del Bilbao Athletic. Sus 2.234 minutos de competición y sus tres goles así lo atestiguan, por lo que su hipotética baja ante el Racing de Ferrol, dentro de diez días, sería una ausencia muy importante para el conjunto blanquiverde.

Por lo tanto, el Córdoba CF deberá jugar con todos los ojos puestos en las sanciones la próxima jornada en el Nuevo Mirador, ya que este domingo también se juega, en parte, el encuentro de una semana después, en El Arcángel, contra el Racing de Ferrol.