El Córdoba CF sale de puestos de 'play off' tras empatar ante el Ceuta

El Córdoba CF no pasó de empate ante el Ceuta (1-1) en El Arcángel, un punto insuficiente para sus aspiraciones en la clasificación, por lo que los blanquiverdes salen de los puestos de play off, algo inédito en toda la temporada y la campaña anterior, en la que siempre habían estado en posiciones de privilegio. El empate confirma la crisis del conjunto blanquiverde, que no termina de arrancar de nuevo la maquinaria y que se ve incapaz de confirmar sus aspiraciones de ascenso directo, por lo que ahora le tocará pelear por meterse entre los cinco primeros.

Buena puesta en escena Volvía Germán Crespo a confiar en «los de siempre», es decir, en el equipo que ya había el pasado verano para intentar dar continuidad a la idea y recuperar el juego de un Córdoba CF alicaído durante demasiado tiempo. El granadino volvía a confiar en José Alonso como relevo de Jorge Moreno en el eje de la defensa y solo trastocaba la punta de ataque. Desde hacía unas semanas se le veía la intención al técnico blanquiverde en dar la posición de delantero de inicio a Willy Ledesma y ante tan importante compromiso, el de Torremejía le ganó la partida a Antonio Casas. En definitiva, los mejores posibles para intentar rescatar el juego -y los resultados- del inicio de Liga, sin rotaciones ni componendas. Quizá porque no hay mal que cien años dure o quizá porque el juego del rival lo favorecía, el Córdoba CF sí recordó al de inicio de campeonato. Jugaba en campo contrario, presionaba muy arriba e intentaba atosigar la salida de balón del equipo caballa. Fueron buenos los primeros 15 minutos de los blanquiverdes, que no aprovecharon por mediación de Kike Márquez (min. 3) un regalo de Selasi en la salida de balón visitante. Un disparo flojo desde la frontal de Javi Flores (min. 13) confirmaba esa buena imagen blanquiverde. Eso sí, el Ceuta no le perdía la cara al partido, ni mucho menos. Carlos Marín tuvo que salir ante Rodri (min. 4) y tanto en el minuto 7 como en el 14, demostró con sendas llegadas, tocando balón desde la defensa, que su buena fama antes de llegar a El Arcángel estaba más que ganada. En ese primer cuarto de hora, el Córdoba CF acaparó balón para ir cediéndolo paulatinamente. Era lógico, ya que el desgaste era alto, por lo que el encuentro comenzó a entrar en una fase más igualada, más vistosa, incluso, aunque con una constante que se repitió durante el primer acto: la vía que abrió Carracedo en la banda izquierda del Ceuta, en donde se mostró muy superior al bisoño Macías. El extremo disparó desde la frontal (min. 16) ajustando al palo, aunque no lo suficiente. También en esa banda, Puga firmaba una gran jugada con disparo final de Calderón en el que se pidió injustamente penalti por mano de un defensor caballa. El Ceuta seguía avisando, como en el minuto 23, cuando Alain pilló desprevenida a la defensa blanquiverde en un saque de falta con el que conectó con Rodri y éste con Ñito, cuyo disparo se fue por poco. El Córdoba CF respondía un minuto después con dos disparos de Kike Márquez y Carracedo a los que respondía Tomás Mejías. Los goles, antes del descanso Bajó algo el ritmo de juego porque era imposible que se mantuviera y al Córdoba CF lo hirieron a balón parado. Un saque de falta frontal a cargo de Ñito era cabeceado casi sin oposición por Rodri, que encontraba las redes blanquiverdes (min. 35) para anotar su gol número 11 en Liga, que él empezó a disputar a finales de noviembre. Acusó el Córdoba CF el gol y el partido entró en una fase embarullada, con protestas y malos gestos, en la que desapareció el fútbol. Pero Carracedo y Kike Márquez rescataron al Córdoba CF antes del descanso con un centro del primero desde la derecha que fue cabeceado por el gaditano, incrustado entre dos defensas en el segundo palo caballa para restablecer la igualada justo antes del descanso. Se podía esperar que esa primera media hora con algo de fútbol podía reeditarse en la segunda mitad, pero fue un espejismo. El Córdoba CF salió, de nuevo, con ganas de hacer daño al rival, pero se quedó ahí. Cierto que Calderón (min. 52) firmó una buena jugada o que Gudelj (min. 56) protagonizó una espectacular chilena ante la que se lució Tomás Mejías, pero el conjunto blanquiverde volvió a recordar al de las últimas comparecencias. Un Córdoba CF desinflado Sí, con algo más de balón. Y sí, también con un punto de mayor corazón. Pero poco más. Tan solo le daba a los blanquiverdes para que el Ceuta no consiguiera ninguna salida limpia de balón, conocedores del peligro del conjunto caballa en cuanto es capaz de construir una jugada con tres pases iniciales, pero poco más. De nuevo, el conjunto blanquiverde se mostró romo en ataque, sin una ocasión clara en 45 minutos, salvo la mencionada de Gudelj, y con un juego cada vez más plano y anodino. Es decir, al Córdoba CF le daba, en realidad, para el empate, para rascar un punto en casa y nada más. Germán Crespo lo intentó con diversos cambios, incluso dejando atrás una línea de tres, pero todo fue inútil. De hecho, el Ceuta puso un nudo en la garganta de los asistentes a El Arcángel cuando, rozando e minuto 80, Calderón lograba despejar a córner tras una buena jugada visitante culminada por un disparo cruzado de Alberto Gil. Por no tener, el Córdoba CF no tuvo ni la capacidad para protagonizar el arreón final. Los últimos minutos de Ceuta en El Arcángel fueron, incluso, placenteros, sin ningún problema sobre la portería de Tomás Mejías e intentando montar algún ataque que diera un susto a los blanquiverdes. José Juan Romero realizó dos cambios para arañar algunos minutos al reloj y Germán Crespo veía cómo su equipo era incapaz de montar una jugada con cierto criterio para generar problemas a un Ceuta que tuvo en Selasi a un enemigo. Ni tan eso consiguió aprovechar el Córdoba CF, presionar con criterio al mediocentro rival que había dado muestras de infinidad de imprecisiones en la salida de balón a lo largo de todo el encuentro. La leve mejoría vista en la primera media hora de juego no le bastó, por lo tanto, a Córdoba CF para lograr la victoria y el empate le saca de los puestos de privilegio en la clasificación. El Celta B ya le ha superado. Ahora le toca remar con el viento en contra. Ficha técnica 1-Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Puga, José Alonso, Dragisa Gudelj, Calderón, Diarra, Javi Flores, Carracedo, Kike Márquez, Simo, Willy Ledesma. Cambios: Marco Camus por Simo (58’), Caballero por Javi Flores (66’), Antonio Casas por Kike Márquez (66’), Canario por Carlos Puga (75’), De las Cuevas por Willy Ledesma (75’). 1-Ceuta: Tomás Mejías, Alain, Juan Gutiérrez, Robin, Macías, Selasi, Reina, Ñito González, Adri Cuevas, Luismi Redondo, Rodri Ríos. Cambios: Pablo García por Adri Cuevas (58’), Aisad por Luismi Redondo (58’), Alberto Gil por Ñito (58’), Julio Iglesias por Pablo García (85’), Mizzian por Rodri (93’). Entrenador: José Juan Romero. Goles: 0-1 (35’) Rodri Ríos. 1-1 (50’) Kike Márquez. Árbitro: Muñoz Piedra (C. Andaluz). Mostró cartulinas amarillas a Adri Cuevas (9’), Rodri Ríos (35’), Alain (55’), Caballero (78’), Canario (86’), Aisar (90’). Incidencias: El Arcángel. Jornada 27 de Liga en Primera Federación. 10.956 espectadores.