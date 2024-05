«Ahora me siento segura de hablar en español»

Emily Isabel Rosado es estudiante de tercer curso de Economía y Español en el Wellesley College (EEUU) y durante casi cuatro meses, hasta final de mayo, y dentro del programa Preshco, estará en la Universidad de Córdoba realizando estudios de economía, historia del arte y ciencia política.

-¿Qué le animó a participar en el programa Preshco? ¿Tenía referencias de otras estudiantes de este programa de movilidad estudiantil?

-Quería tener mi experiencia en el extranjero con Preshco porque ofrece una experiencia única que no muchos otros programas podrían ofrecer. Con Preshco, los demás participantes del programa y yo vivimos con familias cordobesas, tomamos clases en la UCO y tenemos la opción de tomar clases de sevillanas, cerámica, cocina y muchas otras extracurriculares. Todos nosotros estamos aquí para mejorar nuestras habilidades y experiencia de habla castellana y aprender sobre Andalucía, específicamente, sobre la cultura cordobesa y Preshco es el programa ideal para lograrlo.

-¿Qué diferencia este programa de otras movilidades internacionales?

-El programa es único entre otras movilizaciones internacionales porque tiene un enfoque consistente no solo en aprender pasivamente el idioma y la cultura, sino también en sumergirnos verdaderamente en la vida en Andalucía con nuestras familias anfitrionas y a través de las actividades del programa. Es un entorno verdaderamente único que construye comunidad entre todos nosotros que venimos de diferentes universidades en los Estados Unidos mientras navegamos un nuevo estilo de vida para nuestra estancia de cuatro meses.

-¿Qué destacaría de la formación en la UCO? ¿El sistema de enseñanza de la UCO es similar al de tu universidad de origen?

-Yo diría que el sistema de enseñanza aquí en la UCO difiere bastante del Wellesley College. Creo que esto pertenece a los estudiantes en el programa Preshco que asisten a universidades de artes liberales y están acostumbrados al estilo de trabajo, la carga de trabajo rigurosa y la cultura de nuestras universidades. Por ejemplo, mis clases de economía están muy centradas en la historia y el análisis cualitativo, mientras que mis cursos de economía de Wellesley tienen un gran enfoque en el análisis cualitativo acompañado por el contexto cualitativo.

-El programa Preshco incluye distintas actividades, como visitas culturales o talleres. ¿Qué es lo que más le ha gustado hasta ahora?

-Durante nuestra primera semana en España nos han hecho vivir en Granada para tomar un curso intensivo. Esta semana nos proporcionó el tiempo para hacer la transición a España y comenzar a interactuar con profesores y estudiantes de la zona al tiempo que nos permitió conocer a todos los demás participantes en el programa en un entorno más tranquilo que si llegáramos y tuviéramos que comenzar inmediatamente nuestras clases en la UCO. Desde esa primera semana en Granada, hemos tenido muchas oportunidades de participar en excursiones, talleres, espectáculos y mucho más. Mi favorito hasta ahora ha sido la clase sevillanas y nuestros viajes a Cádiz, Sevilla y Palma de Mallorca.

-¿Qué cree que le va a aportar la experiencia a nivel personal y profesional?

-Esta experiencia ha sido una que atesoraré por el resto de mi vida. Realmente siento que me he adaptado a Córdoba, he conocido a gente increíble, y he ganado mucha confianza en mí misma a lo largo del proceso. Entré en el programa sintiéndome insegura de mis habilidades de idioma español y sentí lo desalentador que era estar en una nueva ciudad en la que solo estaría comunicándome en mi segundo idioma. A estas alturas, me siento segura de mis habilidades de español, que impactan tanto en mi vida personal como profesional, ya que ahora me siento segura de hablar en español y puedo interactuar completamente y construir relaciones con muchas más personas en todo el mundo sin sentirme insegura de mis habilidades lingüísticas.