Espectáculos flamencos, cinefórums y charlas científicas, entre los actos culturales de la UCO

Espectáculo flamenco en Filosofía y Letras

El salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba acoge mañana jueves, a las 19.30 horas, un espectáculo flamenco, organizado por el Aula de Música de la UCO dentro de sus Conciertos de Primavera. El espectáculo contará con Fernando Ríos Gragera, Daniel Morales ‘Mawe’, Lidia Rodríguez, Ester Roselló, José María Rodríguez, David Navarro, Gabriel Rodríguez y María de los Ángeles Pérez. La entrada es libre hasta completar aforo.

El cine de Miranda July en Cinefórum

La actividad Cinefórum del Aula de Cine de la Universidad de Córdoba continúa este viernes día 10, a partir de las 18.00 horas, en el salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCO con la proyección de la película ‘Tú, yo y todo lo demás (’Me and you and everyone we know’), de la directora Miranda July (2005). La introducción de la película correrá a cargo de Pedro Ramos Romero, miembro del citado aula y estudiante de cine.

Pedro León habla sobre las Voyager

El próximo martes, 14 de mayo, continúa el Ciclo de Charlas «Yo no quiero ser astronauta», que organiza el Aula de Astronomía AstroUCO de la Universidad de Córdoba, con la conferencia «Voyager Forever», de la mano de Pedro León, autor de ‘Viajes interestelares. Historia de las sondas Voyager’. La actividad, que tiene un precio de 15 euros y se celebra en Rabanales, requiere inscripción previa en el correo info@astrocordoba.es.