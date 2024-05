Explotación comercial y mejorar la seguridad y la comodidad, primeros objetivos del Córdoba CF en El Arcángel

Antonio Fernández Monterrubio, consejero delegado del Córdoba CF acogió «con satisfacción» la consecución del segundo puesto de la tabla clasificatoria por parte del conjunto blanquiverde, el pasado sábado, en Ibiza. El dirigente cordobesista opinó este martes que «hay que valorar el trabajo que se ha hecho. No ha sido fácil llegar hasta aquí. Teníamos un convencimiento de que íbamos a llegar, y esa es creerte que vas a llegar y otra, llegar. Y llevamos tiempo sabiendo que vamos a estar en play off. El primer objetivo era llegar al play off». Monterrubio reconoció que «el primer objetivo no lo conseguimos, que era llegar a la primera posición. Después, clasificarnos para el play off. Sinceramente, estoy muy satisfecho».

Bellido: "Se ha avanzado mucho"

Pero un tema central de la jornada se enfocaba en El Arcángel. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, manifestó este martes que se ha «avanzado mucho» en todo el proceso administrativo para regular primero la situación del edificio municipal y, después, en la cesión al Córdoba CF. «En el mandato anterior iniciamos un camino, con un proyecto que parecía que podía ser a corto plazo más ambicioso, y sacamos un concurso como el de ahora, que no llegó a buen puerto porque el Córdoba CF presentó una serie de alegaciones. Ahora hemos empezado un camino distinto, en dos fases. Una, a corto plazo, que es la que tenemos ahora, que trata de regularizar la situación con el Córdoba CF, que es el único que se ha presentado. El estadio no podía seguir en la situación que había, que era una situación administrativa extraña. Hemos sacado un contrato, el Córdoba CF se ha presentado y espero que en este corto plazo todo acabe bien. Como hay un único concursante, que es el Córdoba CF, espero que acabe bien el concurso y se le pueda adjudicar» en un plazo más corto del inicialmente previsto, en el que se hablaba de tres o cuatro meses. Bellido cifró en "bastante menos» tiempo el proceso que finalice con la cesión de El Arcángel al Córdoba CF.

José María Bellido y Antonio Fernández Monterrubio en 'Los Desayunos de CÓRDOBA'. / A.J. GONZÁLEZ

Por su parte, Antonio Fernández Monterrubio recordó que «hemos cumplido con el trámite administrativo de concurrencia pública. Hemos presentado nuestra oferta. Entendemos que cumplimos todos los requisitos, pero lógicamente ahora es el Ayuntamiento el que tiene que hacer la adjudicación. Esperamos que sea lo antes posible», un plazo que tras las declaraciones del alcalde se enmarca que será justo al finalizar la competición oficial para el Córdoba CF o pocas semanas después, a lo sumo. El tope final se fija en dos meses.

La Ciudad Deportiva, "vital"

Sobre los primeros pasos que realizará el Córdoba CF en El Arcángel, Monterrubio declaró que en el club están «viendo distintas actuaciones en la línea comercial, porque hasta ahora la situación surrealista que teníamos desde un punto de vista del estadio no nos permitía hacer esas actuaciones». Hay que recordar que, por ejemplo, el Córdoba CF podría cambiar el nombre del estadio ('naming'), aunque siempre añadiendo «Nuevo Estadio El Arcángel» a una marca comercial. «También intentaremos de una manera rápida acometer algunas urgencias que tenemos en cuanto al mantenimiento de la instalación, porque yo creo que todos los que vais a El Arcángel veis el estado en el que están las instalaciones». Se deben recordar las múltiples quejas de abonados sobre las instalaciones, especialmente en la única grada que queda del estadio «original», la de tribuna y anfiteatro. «En la medida de lo posible, y en todas las temporadas, iremos dedicando ciertos remanentes a esos mantenimientos», aseguró además un Monterrubio que también amplió la información en lo que a instalaciones se refiere.

Una vista aérea de El Arcángel. / CÓRDOBA

El consejero delegado del Córdoba CF informó que está «estudiando distintas posibilidades» en terrenos para la Ciudad Deportiva, «pero ahora mismo no tenemos ninguna decisión al respecto». Monterrubio recordó que «es obvio que -El Arcángel- necesita grandes inversiones, no sólo un lavado de cara o pequeñas obras que se van a acometer rápidamente sobre algunos temas de seguridad que son necesarios». Una vez solventados estos primeros trabajos se trabará «el tema de la Ciudad Deportiva, que para mí es una prioridad. La Ciudad Deportiva tiene desde mi punto de vista una incidencia directa en el resultado deportivo, no sólo del primer equipo, sino de nuestras categorías inferiores, de nuestra academia, y creo que ahí también tenemos un largo camino de mejora», aseguró Monterrubio.

Tras confirmar que la prima por ascenso con la plantilla «está pactada hace bastante tiempo» y también sobre los precios para las eliminatorias de ascenso -«no nos vamos a salir de la línea en la que trabajamos últimamente»-, Monterrubio informó de que LaLiga «mantuvo reuniones con 15 o 16 clubs de Primera Federación que tenían alguna opción de estar el año que viene» en Segunda División. «Ya tenemos documentación. Y bueno, no solo yo en el Córdoba CF he estado en la Liga de Fútbol Profesional, sino que hay más personas que ya han trabajado dentro de ese entorno. Y también dije en alguna ocasión que desde el inicio de temporada, en muchas cuestiones estábamos trabajando con el modelo Liga porque es donde queremos estar. Entonces no podemos pretender implantar un modelo Liga en 15 días. Ya venimos trabajando para llegar ahí, no solo en lo deportivo, sino también en la parte, digamos, administrativa».

