«Tenemos que servir de trampolín a quienes tienen iniciativa cultural»

El vicerrector de Estudiantes y Cultura de la Universidad de Córdoba, Israel Muñoz, se impuso dos ambiciosos objetivos: recuperar y establecer convenios con las entidades de Córdoba y extender y democratizar la cultura. Esos son los ejes que han vertebrado y que les ha orientado en el último año.

¿Qué avances se han hecho en la consecución de sus objetivos?

Los convenios con las entidades de nuestra ciudad tienen como beneficiaria a la comunidad universitaria y a la ciudadanía cordobesa. Han sido muchos los firmados hasta el momento, pues creemos que la mejor manera de impulsar la cultura es hacerla desde todos y con todos los estamentos de la ciudad. La democratización de la cultura, a su vez, ha seguido dos ideas principales: impulsar de manera decidida las aulas universitarias y poner espacios y recursos universitarios al servicio de la expresión artística de la comunidad universitaria. Hemos dado pasos en ambas direcciones, pero quedan muchas ideas por realizar y seguiremos firmando convenios.

En el apoyo a la cultura, su vicerrectorado se ha propuesto apoyar el talento del estudiantado.

Este vicerrectorado tiene que permanecer atento para servir de trampolín para todos aquellos que tengan una iniciativa de índole cultural, independientemente de la disciplina de la que procedan los interesados. La belleza no es algo que quede restringido a la obra artística y, por tanto, todas las disciplinas, humanísticas o no, están invitadas a interesar al público.

¿Cómo se está materializando dicho apoyo?

Tenemos varias herramientas al servicio de la comunidad. La primera de ellas, por supuesto, es la vía de las aulas universitarias. Hemos ido creando todas aquellas que nos ha demandado principalmente el estudiantado, como las de radio y podcasting, teatro, cine, danza, astronomía, etc. No es un listado cerrado, sino que continúa abierto a nuevas iniciativas. Además, los estudiantes cuentan con nuestro apoyo a través de tres certámenes esenciales, UCOPoética, dedicada a la creación poética; Suroscopia, de cortos cinematográficos; y el premio Pilar Citoler de fotografía. En ocasiones, son individuos con una buena idea debajo del brazo los que se acercan a UCOCultura buscando ayuda para realizar una actividad puntual. A ellos también tenemos que escucharles y apoyarles en lo posible.

Una de las herramientas de difusión de la actividad cultural en la UCO son las aulas de proyección cultural. ¿Cómo se las apoya?

A las aulas no sólo las apoyamos a través de subvenciones. Requieren darse a conocer para seducir a estudiantes interesados en desarrollar una determinada actividad. Después, necesitan público, porque no hay nada peor que poner todo el esfuerzo de manera desinteresada en una actividad y no encontrar respuesta. Para esto, tenemos las redes de UCOCultura, que cada día crecen en seguidores y estamos probando todas las fórmulas posibles para llegar a la mayor parte de la comunidad universitaria posible. Además, un aula también necesita tiempo, independencia y paciencia para poner a funcionar su mecanismo con libertad, pero sintiéndose siempre acompañados. Los cuatro trabajadores de UCOCultura, su director general y yo mismo nos esforzamos para que no se pierda la ilusión por hacer lo que les gusta. Estamos muy satisfechos con el modelo, porque teje vida universitaria entre la comunidad académica, aunque sabemos que se puede hacer mucho más y que quedan ámbitos que explorar.

Los consejos de estudiantes también son generadores de actividad cultural, ¿Cómo se está colaborando con ellos?

Por un lado, suelen servirnos de altavoces para dar a conocer las actividades culturales que desarrollamos, puesto que son representantes con el contacto de delegados de clase y de la base estudiantil. Y, por otro, hay actividades en las que vamos de la mano y nuestra coordinación es absoluta. Buen ejemplo de ello es el Festival de las aulas. Aula sin muros, una actividad a la que acudieron centenares de estudiantes en 2023. Nuestra intención es potenciar ambas vías con otras actividades que se consigan aquilatar hasta convertirse en clásicos de nuestra universidad. Por supuesto, detrás de todo esto hay algo mucho más importante, que Ceuco y los consejos de estudiantes de las facultades y escuelas universitarias sepan que nos tienen a su lado para apoyarles como sea necesario.

¿Cómo se va a impulsar el aprovechamiento de la sede de UCOCultura y las galerías Cardenal Salazar por parte del alumnado?

Tanto la sede de UCOCultura como las galerías del Cardenal Salazar son los corazones expositivos de nuestro proyecto y ambas han servido para un buen número de trabajos de estudiantes y egresados de la UCO, tales como el de Cristina Lara, Metáfora, en el centro de la Corredera, y las fotografías premiadas en Contemporarte, en las galerías del Cardenal Salazar. No obstante, nos gustaría que fueran muchos más y seguiremos atentos a cuantos proyectos nos propongan.