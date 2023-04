«Hacer un doctorado industrial me ayuda a conocer mejor la empresa»

Juan Rafael Carbonero es graduado en Biología y Máster en Biotecnología. Actualmente, está cursando el doctorado industrial en Biociencias y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Córdoba en la bodega montillana Pérez Barquero.

¿Por qué optaste por el doctorado industrial?

Antes de comenzar a trabajar en Pérez Barquero, me encontraba realizando mi doctorado en el grupo Vitenol de la UCO, colaborando estrechamente en diversos proyectos con dicha empresa, tras finalizar un proyecto común me ofrecieron incorporarme a la empresa como investigador I+D y como Microbiólogo y una vez dentro surgió la posibilidad de optar a la mención industrial en los estudios de doctorado.

¿Cuál es el objeto de la tesis que estás realizando en Pérez Barquero?

El objetivo principal es la obtención de levaduras de velo óptimas para la crianza biológica. Estos microorganismos son esenciales para la producción de vino fino y, debido al cambio climático, su viabilidad en bodega está disminuyendo considerablemente, siendo esto un problema cada vez más grave en la DOP Montilla-Moriles. Para paliarlo y permitir que la producción de fino sea estable a lo largo del año, estoy llevando a cabo un aislamiento, selección y en algunos casos adaptación en laboratorio de levaduras formadoras del velo, que tengan interés industrial. Tras la adaptación en laboratorio, estoy desarrollado un sistema de escalado que permite la multiplicación de estas levaduras a escala industrial y su posterior inoculación en las bodegas del grupo Pérez Barquero

¿Qué crees que aporta, en general, realizar la tesis en una empresa, sobre una necesidad real de la empresa?

La resolución de problemas desde un punto de vista diferente y a veces obviado por las empresas, en mi caso, un mayor conocimiento de la diversidad microbiológica presente en este ambiente y por tanto, un mayor control de los procesos de crianza biológica para paliar los efectos negativos que tiene el cambio climático en bodega.

¿Cuáles son tus expectativas una vez que concluyas el doctorado y en qué piensas que puede ayudarte a conseguir tus metas este tipo de doctorado industrial?

No me cierro ninguna puerta, pero creo que puedo desarrollar mi trayectoria profesional en Pérez Barquero. El realizar un doctorado industrial me está ayudando a ser más resolutivo y conocer mejor el mundo empresarial, que por desgracia es muy desconocido mientras se cursan estudios universitarios.