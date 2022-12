«Las prácticas pueden ser un trampolín en tu carrera»

Miguel Naranjo de Torres es un graduado en Veterinaria por la Universidad de Córdoba que consiguió una de las becas Erasmus+ de prácticas para estudiantes de grado, máster y doctorado en países del programa. Eligió el Mediterráneo Marine Park de Malta, un zoológico con animales marinos en el que se ofrecen también espectáculos para los visitantes. Naranjo no solo realizó allí 4 meses de prácticas a finales de 2020, sino que logró un contrato de trabajo en el propio zoo.

¿Tenías claro que querías realizar prácticas fuera de España?

Sí, ya que me permitiría mejorar mi curriculum, mi nivel de inglés y aprendería diferentes formas de trabajar. Otra razón de peso es que me era imposible solicitar más prácticas en España, por lo tanto siempre lo tuve muy claro.

Generalmente, las movilidades Erasmus se hacen entre universidades, pero en tu caso hiciste tu estancia en un parque zoológico con mamíferos marinos. ¿Cómo fue que elegiste este destino?

Así es, de hecho, ya realicé una movilidad Erasmus a otra universidad (Olsztyn, Polonia) en el curso 2019/2020. Posteriormente, en mi último año de carrera decidí compaginar la redacción de mi trabajo de fin de grado (TFG) con prácticas, tras realizar estancias en dos parques zoológicos de España, solo me quedaba la opción de Erasmus prácticas para poder continuar de prácticas hasta final de 2021. Elegí este destino porque el veterinario que estaba por aquel momento en el parque zoológico de Malta es un referente en medicina de mamíferos marinos y tenía interés por aprender más de ese campo. Tuve la suerte de conocerlo personalmente años atrás en una de las charlas que organiza Avafes Córdoba (Asociación de Veterinarios para la Atención de Fauna Exótica y Salvaje) en la Universidad, por lo que fue un aliciente más para elegir este destino.

¿Qué es lo que te resultó más interesante de tu estancia en este zoo de Malta?

Tener la oportunidad de aprender de especies con las que no había tenido demasiado contacto de la mano de un profesional de alto nivel. Aprender la rutina de trabajo con mamíferos marinos, aplicar programas de medicina preventiva, tomar muestras a diferentes especies, como por ejemplo aprender a sacar sangre de un delfín o de un león marino, pero también a una tortuga. Es curioso ver como procedimientos rutinarios en perro y gato, como ver la boca o poner una inyección, pueden llegar a ser todo un reto según la especie.

¿Qué crees que te va a aportar de cara a tu futuro laboral esta experiencia?

Pienso que esta experiencia iba a permitirme encontrar un trabajo dentro la rama que más me apasiona, ya que, sumado a las prácticas anteriores, me permitía acreditar formación extracurricular específica y experiencia preprofesional. Gracias a estas prácticas se me ofreció la oportunidad de continuar en la empresa y actualmente trabajo en el parque como veterinario.

¿Recomendarías a otros compañeros que optaran a una beca Erasmus de prácticas?

Sí, ya que además de ser una buena experiencia de vida, puede llegar a ser un trampolín en tu carrera profesional. H