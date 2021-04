La Universidad de Córdoba mantiene actualmente abierto el plazo de inscripción para sus nuevos másteres on line. Unos másteres que ejemplifican la apuesta de la UCO por la enseñanza de posgrado virtual. «El posgrado quiere una mayor internacionalización y la única manera de internacionalizar es que no sea totalmente presencial», explica la vicerrectora de Posgrado e Innovación Docente, Julieta Mérida quien recuerda que la UCO dispone de varios másteres semipresenciales «donde a lo mejor se concentra en un mes toda la docencia teórica, con lo cual pueden venir muchos alumnos de fuera, extranjero».

Una de las novedades de estos cursos de posgrado es que las personas interesadas tienen hasta seis periodos de matriculación a lo largo del año, algo que facilitará que «la persona pueda elegir en qué momento lo quiere hacer».

Educación

De los siete másteres ofertados, cuatro están relacionados con el ámbito educativo y no es casual. «El ámbito de la educación, ahora mismo, es el que más demanda el posgrado, no hay más que ver la oferta de másteres de la UCO o de cualquier otra universidad. Ellos necesitan, por una parte, especializarse, y por otra, para las oposiciones les interesa mucho hacer posgrado», explica Mérida quien pone como ejemplo que el Máster de Neuropedagogía recibió más de 600 solicitudes para 30 plazas.

Calidad

Los nuevos másteres vienen avalados no solo por el prestigio de la Universidad cordobesa sino por las normas de calidad. De hecho, en el próximo Consejo de Gobierno de la UCO se llevará a aprobación un reglamento donde se establecen las características y el seguimiento que van a tener estos títulos. «Para empezar, van a tener el mismo seguimiento que cualquier título oficial, es decir, que van a tener su seguimiento, sus encuestas, sus unidades de garantía que van a velar por que la calidad del máster se mantenga», remarca Mérida quien recuerda que la mejor forma de medir la calidad de estos estudios es la satisfacción del alumnado. «En el momento que el alumnado no manifiesta su satisfacción la universidad pone en marcha sus mecanismos y si no cumple los requisitos mínimos de calidad que exigimos o si no tienen el suficiente interés tendremos que eliminarlo»

Ampliación

Pero la ambición de la UCO va más allá y su idea es ampliar la oferta de másteres virtuales a otros ámbitos. «Incidiremos más en la informática -ahora ofrecemos el de Ciencias de Datos y el de Ciberseguridad-, que es un ámbito en el que la especialización tiene bastante interés, e intentaremos ofrecer algo de ciencias jurídicas, e incluso en ciencias de la salud, quizá de Urgencias, que ya lo impartimos como título propio», comenta la vicerrectora.

Los másteres on line no son la única oferta formativa de la UCO en la modalidad virtual, La institución universitaria dispone de másteres presenciales, cursos MOOC -abiertos a cualquier persona sin requisitos de titulación previa-, e incluso un grado, el de Cine y Cultura. Sin embargo, Mérida insiste en que la UCO es una Universidad presencial y reconoce que no es probable que se arbitren nuevos grados virtuales.