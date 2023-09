«Frente al toro hay igualdad porque no distingue entre hombres y mujeres»

Rocío Romero (Córdoba, 1998), novillera, afronta el próximo sábado el primer gran reto de su vida profesional. En la plaza de Los Llanos de Pozoblanco y con toros de la ganadería de Daniel Ruiz, esta joven cordobesa se convertirá en matadora de toros tras la ceremonia que oficiarán José María Manzanares, como padrino, y Andrés Roca Rey, como testigo. Casi nada. «Es un cartel soñado», afirma poco antes del sorteo de los novillos que lidiará está tarde de sábado en la plaza toledana de Escalonilla. «Toreo hoy sábado y el lunes, en Azuqueca de Henares, y ya después tranquilidad y la mente totalmente puesta en la alternativa», expresa Rocío con cierta –y lógica-- preocupación. Atesora una Puerta del Príncipe de La Maestranza como novillera sin picadores y debutó el año pasado en Las Ventas. Espera que pase una semana con la fe de quien sabe que el compromiso de ser torero es una carrera del fondo en la que el sábado da un paso decisivo.

¿Torera o torero, cómo la cito?

Torero, soy torero. Así lo prefiero, la verdad.

¿Cómo afronta el reto de la alternativa?

Con mucha ilusión, con responsabilidad y con muchas ganas, con un cartel de lujo. Dos grandes figuras del torero, una plaza con una gran historia y con un significado muy especial para mí son alicientes que convierten la alternativa en un sueño que se va a cumplir.

Además, en ocasiones ha expresado que siente aquella tierra como suya, ¿qué relación guarda con Los Pedroches?

Yo soy nacida y criada en Córdoba pero mi familia paterna es de Dos Torres, he pasado muchos veranos allí y mi primer contacto con el mundo del toro ha sido en aquellas calles, ya que es un pueblo donde hay encierros y donde existe una importante tradición taurina. Piense que es un municipio pequeño pero del que han salido tres matadores de toros (Eladio Peralbo, Fermín Vioque y José Luis Moreno) y la gente me quiere como si fuera de allí, de ahí que tomar la alternativa en Pozoblanco, a pocos kilómetros, pues tenga ese aliciente añadido. Así es que, si Dios quiere, a partir del sábado seré el cuarto torero de alternativa vinculado a Dos Torres.

La última alternativa que se ofició en Pozoblanco fue la de Juan Ortega, una ceremonia en la que también actuó Manzanares. Ortega es una de las grandes figuras de la actualidad. Ojalá el precedente sea una buena señal sobre su futuro.

La verdad es que sí. Estuve aquella tarde allí y sí, ojalá, porque en aquel momento no podía ni imaginar que pasado el tiempo yo sería la protagonista de un día tan bonito y en un ambiente tan singular. Ahora tenemos que luchar para que las cosas salgan bien y que el sábado sea el comienzo de una carrera importante, cargada de triunfos.

Supongo que estos días están siendo duros entre la preparación física y mental, ¿cómo se prepara para la alternativa?

Pues toreando mucho de salón, tentando en el campo todo lo que pueda, afrontar las novilladas que me quedan hoy y el lunes, comprobar que estoy bien mentalmente, que hay una conexión cuerpo y alma y que todo está a punto, porque el trabajo está hecho de todo el invierno, de la temporada y de todos los años que llevo toreando… y ahora, pues toca estar tranquila y ser consciente de lo que va a ocurrir.

Como novillera sin picadores toreó mucho pero luego con caballos se organizan menos festejos y siempre es un reto para cualquier aspirante a matador superar esta parte de su carrera, ¿cómo lo ha vivido?

Sin picadores toreé 90 tardes en tres años y gané casi todos los certámenes a los que me presenté, pero con caballos en esta temporada, por ejemplo, llevo diez festejos y desde que debuté poco más de 25, y es verdad que es difícil porque se dan muy pocos carteles de este tipo. Por ese motivo, cuando das el salto con caballos es muy complicado y se reducen mucho las oportunidades. Además, las novilladas no son todas en condiciones y hay sitios donde no he ido a torear porque no se ofrecía un mínimo de dignidad y a mí me gusta respetar mi profesión. En La Maestranza, por ejemplo, salí a hombros en una novillada sin caballos. De hecho soy el último torero cordobés que ha conseguido ese triunfo, pero luego no me llamaron para torear con caballos. Eso creo que es una injusticia, no lo entiendo porque aquella tarde corté tres orejas.

Además, será la primera cordobesa que toma la alternativa…

Sí, eso es un dato, pero hasta ahí. Porque ahora lo importante es estar a la altura y conseguir triunfar y desarrollar una buena carrera profesional. No obstante seguro que cuando sea más mayor lo reconozco como un logro importante, de eso no hay duda.

Una pionera del toreo femenino como es Cristina Sánchez, en sus años como novillera y como matadora de toros, encontró muchos escollos por ser mujer, con compañeros que no querían torear con ella, con situaciones de veto. ¿Ha tenido alguna resistencia o algún problema de ese tipo?

No, con los compañeros nunca he tenido ningún problema; es más, nunca he querido ningún privilegio, siempre he pedido que me trataran como a uno más y lo han hecho. Gracias a ello he sentido el respeto de todos los toreros, pero sí es verdad que a nivel taurino cuando no te salen las cosas bien pues oyes cosas desagradables, y se me achaca que soy mujer, que no tengo fuerza... cosas de ese tipo. Pero yo ya llevo diez años demostrando que frente al toro existe una igualdad real, porque no entiende si eres hombre o eres mujer. Esto es para personas capaces y la capacidad sólo va unida a la persona.

Entonces, ¿en qué medida es cierto el tópico de que el mundo de los toros es machista?

En general en la sociedad aún sigue habiendo machismo y hay muchos aspectos donde tenemos que seguir avanzando. Se va evolucionando, hay cambios, pero tenemos un camino por recorrer y en el mundo del toro ocurre igual porque es un reflejo de la sociedad. Pero a nivel personal sí que siento el respeto de los profesionales, y a mí un profesional jamás me ha dicho que no puedo desarrollar mi carrera por ser mujer. Espero que con ejemplos como el mío se puedan ir rompiendo barreras.

En esa línea habría que destacar que en el deporte hay categorías masculina y femenina, pero en el toreo no.

Insisto en que cuando sale el toro, sale para todos. Visto así es un ejemplo de igualdad de condiciones. Se compite con los compañeros en las mismas circunstancias. No hace mucho hablé con un matador de toros cordobés que me decía que debería haber categoría de toreros y de toreras, pero eso no puede ser así, porque esto es para personas capaces de ponerse delante y no debe haber distinción.

En el toreo existen un protocolo y unos valores muy distintos a los del deporte, ¿cree que un caso Rubiales podría darse en una plaza de toros?

Bueno, no sé. Yo nunca he tenido un problema similar, pero sí sé de compañeras que lo han sufrido, donde ha existido un chantaje en un momento determinado. Porque desgraciadamente eso existe en el fútbol, en los toros y en todos los ámbitos, aunque yo a nivel personal no puedo hablar de eso porque no lo he vivido, pero sí tengo conocimiento de compañeras que sí lo han sufrido. Por eso creo que hay muchas cosas que tenemos que cambiar y yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para cambiarlo.

¿Qué le dice la gente a una mujer que apuesta por ser torero y que además es enfermera?

Sí, soy enfermera pero ahora mismo no estoy ejerciendo porque estoy totalmente centrada en el toro. Porque para ser enfermera tengo toda la vida, pero para el toreo no. Así es que ahora toca ser torero. Principalmente, la gente se sorprende y de la sorpresa se pasa a la curiosidad. Hay personas que he ido conociendo durante estos años que primero se han extrañado, que no tenían nada que ver con el toro y que luego han terminado sintiéndose atraídas por este mundo gracias a su relación conmigo.

Si mira al futuro, ¿cómo se ve?

Ojalá que me venga por delante una larga y bonita carrera profesional. Evidentemente, no quiero que la alternativa sea un final o una simple meta, sino que sea el principio de poder escribir importantes páginas en la historia del toreo de Córdoba. Lo que tengo claro es que lo que esté en mi mano lo haré con total disposición.

Amigos, familia… ¿quién le acompañará el próximo sábado en Pozoblanco? ¿A quiénes quiere sentir cerca?

Mi padre es una persona muy importante en mi carrera y viene trabajando de mozo de espadas conmigo y habrá buena parte de mi familia y de mis amigos en la plaza. Personas que me aprecian, de lugares como Francia, Valencia o de otros puntos de España. Quieren ser partícipes de este día histórico.