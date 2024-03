La devoción se impone a la lluvia en el Viernes Santo de los pueblos de Córdoba

La devoción se ha impuesto al mal tiempo durante la jornada del Viernes Santo en los pueblos de Córdoba. Como está ocurriendo a lo largo de toda la Semana Santa, la lluvia y el viento han condicionado los actos programados por las hermandades y cofradías, obligándolas a suspender procesiones, acortar recorridos y plantear actividades alternativas. No obstante, la respuesta de los fieles y devotos se ha mantenido inquebrantable, reuniendo a multitud de público en las calles y en las parroquias.

En Lucena, el Viernes Santo, en su madrugada, condensó esa devoción inconfundible y heterogénea reencontrada en Nuestro Padre Jesús Nazareno. Las innegables previsiones de lluvia, extendidas a varias horas durante la matinal y con abundancia de precipitaciones, forzaron la drástica disminución de la estación de penitencia, entre miles de velas amarillas y el reinado del color morado.

Las condiciones meteorológicas sí permitieron preservar la puntualidad del Señor con esas seis de la mañana perpetuas. El itinerario previo al miserere y perdón discurrió con normalidad y la junta de gobierno, desde su decisión inicial, anuló la pausa en la Plaza Nueva y, tras la primera bendición, la comitiva de los cinco pasos regresó, sin paréntesis y por el trayecto más directo, hacia el templo de San Pedro Mártir.

La reducción tajante del recorrido coexistió con la tradicional cesión, desde la ermita de Dios Padre hasta el Palacio de Santa Ana, en la calle San Pedro, del paso procesional de Nuestro Padre a los hermanos de Jesús. En torno a las 09.15 horas, el Señor accedió a La Capillita, sucedido por las santas mujeres, Verónica y Magdalena, San Juan Evangelista y la Virgen del Socorro.

Entrada de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Lucena en La Capillita. / GONZÁLEZ

La procesión del Santo Entierro de Lucena realizó estación de penitencia. Finalmente, en una actitud previsora, la junta de gobierno de la Cofradía de Jesús Nazareno decidió acortar el recorrido y adelantar la hora de llegada.

El Silencio abre el Viernes Santo en Cabra

El Viernes Santo de Cabra tuvo un buen comienzo a la 1.00 hora con la salida desde la parroquia de Santo Domingo de Guzmán del Cristo del Socorro, el Silencio, imagen de autor desconocido de mediados del siglo XVI, entre tambores, rompevelos y el rezo del santo viacrucis.

La Humildad y Paciencia vio truncado su recorrido por la lluvia. La imagen de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, también de autor desconocido, recorría las calles de Cabra desde las 6.45 horas acompañada de la agrupación musical La Expiración, de la castellano-leonesa Salamanca, y regresó sobre las 8.30 horas a su templo, la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, debido a la lluvia.

Salida en procesión del Silencio en Cabra. / MORENO

El Nazareno, el gran y único protagonista del mediodía y las primeras horas de la tarde del Viernes Santo de Cabra, suspendió su estación penitencial, prevista para las 12.15 horas, en la iglesia de la Asunción y Ángeles por la previsión de lluvia.

Una decisión por la que no se puso en la calle una imagen de autor anónimo, de la segunda mitad del siglo XVI, de gran devoción. En las puertas del templo interpretó unas marchas la banda de cornetas y tambores María Santísima del Amor y Paz, de Montoro, junto a los típicos toques de los añafiles o abejorros, con un sonido muy característico de la Semana Mayor de Cabra que se viene recuperando en los últimos años. El añafil o abejorro es un instrumento musical de viento de metal morisco, tipo trompeta recta y alargada, parecida a la tuba romana.

La tarde-noche comenzó en Cabra a las 17.50 con la salida desde la iglesia de la Asunción y Ángeles del paso de misterio del Rocío de Pasión y Nuestra Señora de la Salud, acortando el recorrido procesional, al igual que todas las hermandades que salieron después, por las previsiones meteorológicas adversas. Se trata de un paso donde la primera obra es del egabrense Francisco Campos Serrano, de 1947, y la segunda, del cordobés José Antonio Cabello, de 2010. A ellas se incorporaron en el año 2019 las imágenes de San Juan Evangelista y un centurión romano, ambas del lucentino Francisco Javier López del Espino. Estuvieron acompañadas musicalmente en su cortejo por la granadina banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.

Desfile tradicional en el Viernes Santo egabrense. / MORENO

Uno de los momentos más brillantes y esperados en la jornada del Viernes Santo en Cabra es el tradicional desfile que desde las 19.30 horas tiene lugar desde las puertas del Centro Filarmónico Egabrense, recogiendo la costumbre que existía antaño, en la que los cofrades acudían en comitiva a la casa del hermano mayor para recogerle y marchar hacia el templo del que iba a salir la cofradía, recorriendo así el itinerario marcado para la procesión. La persistencia de la tradición hizo que a finales del siglo XIX y principios del XX los maestros José López Cordón y Francisco Moral León compusieran los célebres pasacalles La Cruz Parroquial y Cofradías Egabrenses, respectivamente, que son interpretaciones de la Banda de Música de Cabra en este tipo de actos.

Un desfile el del Viernes Santo que anuncia con su discurrir la salida inminente de las distintas cofradías de la tarde-noche, con un cortejo de gran colorido en el que participan cerca de medio millar de personas entre capuchones, romanos, acólitos y músicos que acompañan en sus respectivas procesiones a las Angustias, el Santo Sepulcro e Imperio Romano y los Dolores.

El grupo escultórico del Descendimiento, obra del imaginero Antonio Bernal Redondo, inició a las 19.00 horas su estación penitencial por las calles egabrenses, tras salir de su casa de hermandad en el barrio histórico del Cerro, en la compañía de la agrupación musical La Unión de Montilla.

Del mismo modo, Nuestra Señora de las Angustias, grupo escultórico llegado a Cabra en 1697 acompañando a las seis religiosas que fundaron el convento de las Agustinas Recoletas, hizo un año más su salida desde el mismo a las 20.00 horas. Cientos de personas se dieron cita a las puertas para contemplar entre los sones de la banda de cornetas y tambores del Carmen de Málaga la obra atribuida a José de Mora y cuya imagen mariana presenta en sus brazos a una talla de Cristo que es reconocida como una de las mejores tallas del barroco andaluz.

Los pasos de las hermandades del Santo Entierro de Cristo y Nuestra Señora de los Dolores que tenían previsto hacer sus respectivas estaciones de penitencia desde la iglesia de la Asunción y Ángeles, a las 20.40 horas, decidieron no salir por las previsiones de lluvia.

El primero de los pasos es una talla de un Cristo yacente realizado en pasta de madera, que llegó a Cabra en 1773, obra del escultor Cecilio Trujillo Ruiz. Se encuentra en un sepulcro de pata realizado por el orfebre Bernabé de Oviedo en 1762. Contaba en parte de su recorrido con la participación de la corporación municipal junto a la Banda de Música de Cabra y el Imperio Romano.

La talla de Nuestra Señora de los Dolores, anónima y del primer tercio del siglo XVIII, procesiona bajo palio negro, con unos destacables respiraderos de talla dorados. Iba a estar acompañada por la asociación músico-cultural de Nuestra Señora de la Paz de la localidad jiennense de Marmolejo.

Salida del Santo Entierro en Pozoblanco

La lluvia dio una pequeña tregua, suficiente para que el Santo Entierro pudiera procesionar en Pozoblanco. La procesión de la Agrupación de Cofradías comenzó su recorrido a las 18.00 horas, con salida desde Santa Catalina.

Procesión del Santo Entierro en Pozoblanco. / RAFA SÁNCHEZ

La Hermandad de Nuestra Señora de La Soledad, la encargada de cerrar cada Viernes Santo pozolbense, decidió no salir por las previsiones metereológicas. Después de la celebración de la palabra, el presidente de la hermandad, Guillermo Jesús García, anunció que la decisión no se había tomado y que se retiraban en cabildo de aguas. A las nueve y tres minutos volvía a dirigirse a los miembros de la cofradía indicando que no había estación de penitencia.

La Hermandad de Nuestra Señora de La Soledad suspendió su salida por la previsión de lluvia en Pozoblanco. / RAFA SÁNCHEZ

Montoro se adapta al mal tiempo

Pasadas las 19.00 horas, los montoreños vieron salir desde la iglesia de San Sebastián las imágenes del Cristo de la Misericordia, Las Angustias, el Sepulcro y la Virgen de la Soledad, en un recorrido que se ha acortado este año ante la previsión de lluvias. El Imperio Romano pudo desfilar, con salida desde la casa del comandante.

desfile imperio romano montoro fernando pérez / FERNANDO PÉREZ

Jesús Nazareno recibe a los fieles en su santuario en Puente Genil

La lluvia ha vuelto, por tercer día consecutivo, a impedir las estaciones de penitencia en Puente Genil. La Real y Pontificia Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, siendo su cofrade mayor Rafael Rina y el hermano mayor Alfonso Cruz, no procesionaron y tampoco lo hicieron el Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Mayor Dolor, que tiene como cofrade mayor a Antonio Ángel Velasco y como hermano mayor, a José Roldán.

Tampoco realizó su estación penitencial la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, con Antonio Torres como cofrade mayor y Rafael Moreno, hermano mayor. Algunas corporaciones bíblicas realizaron las reverencias al patrón, Jesús Nazareno, de forma espontánea. Jesús Nazareno, el de mayor devoción en la localidad, quedó expuesto durante todo el día en el pórtico de su santuario.

En las últimas horas del día, tras haberse reunido las cofradías decidieron que solo realizarían su tradicional procesión el Santísimo Cristo de la Buenas Muerte y María Santísima de las Angustias, haciendo el mismo recorrido de siempre pero modificando el horario fijado. Las cofradías de San Juan y María Santísima de la Soledad decidieron no procesionar.

Las Angustias y la Soledad salen en Priego

En Priego, la hermandad del Nazareno ha anunciado este Viernes Santo la suspensión del desfile procesional. La imagen fue expuesta en veneración en el altar mayor de la iglesia de San Francisco.

Aprovechando una tregua de varias horas, la archicofradía de las Angustias y la cofradía de la Soledad han puesto en la calle sus respectivos cortejos, acortando de manera considerable los itinerarios previstos en un principio. Así, la primera de ellas evitó pasar por la calle Cervantes y Málaga para girar hacia Tucumán cuando transitaba por Obispo Pérez Muñoz, dirigiéndose desde ahí por la calle Río hasta su ermita. En el caso de la Soledad, el recorte fue aún mayor, ya que tras su salida de San Pedro, descartaron pasar por la plaza del Llano, girando por Ribera y accediendo a plaza de Andalucía, desde donde el cortejo se dirigió a las calles Cava, Soledad y Plaza de San Pedro.

Los Templarios acompañan al Santo Sepulcro en Palma del Río

Palma del Río se ha quedado sin Madrugá. En la jornada de Viernes Santo, se realizó un vía crucis en la iglesia del histórico Hospital de San Sebastián de la Muy Ilustre y Pontificia Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de la Piedad y San Juan Evangelista, donde se escuchaba el sonido de la lluvia .

La Hermandad del Santo Sepulcro hizo estación de penitencia con una gran singularidad, el acompañamiento de la Orden de los Templarios. Un compromiso adquirido por estos hermanos, que han llegado desde Portugal, Inglaterra, Nigeria, Chequia y distintos puntos de España para procesionar junto al paso del Santo Sepulcro. La cofradía palmeña ha recuperado para esta Semana Santa de 2024 una pieza que no lucía desde hace 20 años. Se trata de un ángel pasionista sobre la urna del Santísimo Cristo Yacente. María Santísima de los Dolores, bajo palio, ha desfilado tras el Santo Sepulcro con adornos florales realizados con los ramos entregados el Viernes de Dolores en su habitual ofrenda floral, donde participan los abuelos y abuelas de la residencia de ancianos San Sebastián.

Luces y sombras también en Montilla

En Montilla, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores ha acordado suspender su estación de penitencia este Viernes Santo. La iglesia de San Agustín permaneció abierta para que las personas que lo desearan pudieran visitar a los sagrados titulares.

La Hermandad del Sagrado Descendimiento de Montilla realizó su estación de penitencia a las 19.00 horas, aunque con un itinerario alternativo, mucho más reducido. La Pontificia Hermandad del Santo Entierro, Soledad y Angustias de la Madre de Dios de Montilla suspendió su estación de penitencia. Las puertas de la iglesia de San Agustín estuvieron abiertas al público.

Iglesia de San Agustín de Montilla tras la suspensión de la estación de penitencia del Santo Entierro. / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Agua y silencio en la madrugá aguilarense

La madrugá aguilarense ha estado bañada por agua y silencio. El Silencio, Cristo de la Expiración y la Virgen de las Angustias no han salido a las calles. La Cofradía del Nazareno y Cofradía de la Amargura anunciaban medidas en función de la lluvia. A pesar de no realizar la estación penitencial en las calles, a las 9.00 comenzaría una ofrenda musical a los titulares por parte de la Agrupación Musical Centuria Romana de Jesús Nazareno y la Agrupación Musical Utrerana. A las 10.00, se rezaría el rosario como estación de penitencia interna. A las 12.00, el Nazareno impondría su bendición al pueblo en la compañía de su Centuria Romana.

A las 18.30 horas saldría a recorrer su estación de penitencia desde la Parroquia del Cristo de la Salud, el Cristo de la Salud y Nuestra Señora de la Piedad, bajo un cielo azul y con más de un centenar de fieles esperando su salida. Ambas redujeron su itinerario debido a la lluvia.

El Sepulcro realizó su tradicional autosacramental del Descendimiento a las 19.30 horas, aunque suspendió su salida penitencial. En su lugar, se realizó un íntimo vía crucis para los hermanos y cofrades. Por último, la Virgen de la Soledad acompañó al Cristo Yacente del Sepulcro durante su actos y se abrieron las puertas de la parroquia del Soterraño para recibir a sus fieles.

Interior de la iglesia de Santa Marina en Fernán Núñez. / ANTONIO AGUILERA

La lluvia impide las salidas en Fernán Núñez

La Cofradía del Cristo del Perdón y la Pobreza de Fernán Núñez no pudo realizar su estación de penitencia durante la madrugada del Viernes Santo. Debería haber procesionado desde la 1.30 horas a las 4.30 horas, partiendo de la iglesia de la Veracruz, pero las condiciones meteorológicas no lo permitieron.

Del mismo modo, la Hermandad del Nazareno comunicó a la Agrupación de Cofradías la decisión de suspender su salida penitencial como consecuencia de la lluvia. Por otro lado, la iglesia de Santa Marina se llenó de devotos que esperaban conocer la decisión que se adoptaría con la Virgen de la Soledad. Finalmente, la lluvia también obligó a suspender la salida.

Bendición en Doña Mencía

En Doña Mencía, Nuestro Padre Jesús Nazareno bendijo al pueblo en las cuatro esquinas, en compañía de Nuestra Señora de la Amargura, pregoneros y apóstoles. La cofradía realizó un recorrido corto, que permitió disfrutar de los nazarenos por las calles. Tuvo una emotiva recogida, con una impresionante petalada a la Amargura y el recuerdo a un joven pregonero fallecido recientemente, Vicente. Momentos muy emocionantes los vividos en la recogida de la procesión.

La Cofradía Del Calvario y María en el Mayor Dolor anunció la suspensión de la procesión prevista para las 12.00 horas. La ermita del Calvario permaneció abierta para el culto de sus sagradas imágenes.

Desconsuelo entre los fieles bujalanceños

Bujalance tampoco ha podido vivir su madrugá, debido a la suspensión de la estación de penitencia de Nuestro Padre Jesús y Nuestra Señora de los Dolores, lo que ha motivado el desconsuelo de los fieles bujalanceños, que desde las 5.00 horas han estado acompañando a las sagradas imágenes en el templo de San Francisco.

Por la tarde, la Hermandad del Santo Entierro ha salido de la parroquia de San Francisco, con el Cristo de la Buena Muerte, el Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Soledad, bajo la presidencia del Ayuntamiento y su alcaldesa Elena Alba, que sacaron del templo al Cristo de la Buena Muerte. La procesión tuvo que acortar el recorrido ante la posible llegada de la lluvia.

Pese a las incemencias meteorológicas, en Morente procesionaron el Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Soledad.

Suspensiones en Fuente Palmera y Peñarroya

Las hermandades del Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra Señora de los Dolores han decidido este Viernes Santo no sacar sus imágenes a la calle, después de valorarlo durante bastante tiempo, ante el riego de lluvia. Una decisión muy difícil, pero llena de responsabilidad, según ha transmitido el hermano mayor de La Sangre, Jesús María Díaz. Por tanto, se previó la realización de un acto en el interior de la parroquia.

En la misma línea, en la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo este Viernes Santo no han salido el Santo Entierro ni la Virgen de Santa Bárbara.