Ruta 3 de los Patios de Córdoba: Dragos y cuernos de alce bajo la mirada del Custodio

Los patios de la zona de San Lorenzo, una ruta formada por 11 recintos, es la más alejada de la bulla y el trajín de la Judería y San Basilio. Localizada en el borde nororiental del Casco Histórico, y con el Realejo como el límite sur infranqueable, en estos tranquilos barrios aún es posible vivir con calma la experiencia de la Fiesta de los Patios.

La espera para entrar a cualquiera de ellos, al mediodía de este lunes, no excedía de los 10 minutos, y en algunos era posible la visita sin más demora. Entras, haces la foto de rigor, charlas un rato con el propietario o cuidador -siempre amables y hospitalarios- y puedes seguir con tu paseo tranquilamente. En la mayoría, además, no hace falta pedir permiso para tomar las instantáneas que después difundirán la imagen de Córdoba por todo el mundo.

Manuel, el hijo de la propietaria del patio de Alvar Rodríguez, 8, explica que "no exijo a nadie que me pida permiso, pero siempre es preferible que lo hagan". Es así para evitar que haya accidentes con las plantas y macetas a la hora de hacerse un selfie, aunque el anfitrión del patio cree que también ha habido problemas en otras ocasiones por los derechos de imagen. Atenta a la conversación, una turista se disculpa por haber tomado imágenes sin consultarlo antes. "No pasa nada", la tranquiliza Manuel con una sonrisa.

En ruta por los patios de la zona de San Lorenzo. / Manuel Murillo

Dragos canarios y cuernos de alce

En este mismo patio un visitante sevillano se fija en un drago, el árbol típico de las islas Canarias, difíciles de ver en estos lares. Asegura el turista que dispone de ejemplares en su finca recién plantados y quiere saber si agarran bien en el clima sureño. Con buenos cuidados, seguro que sí, porque el de Alvar González, 8, aclara Manuel, lleva 30 años en el mismo sitio. La diferencia con los portentosos ejemplares silvestres de Canarias es su tamaño, debido a que en una maceta, por grande que sea, el árbol no puede desarrollarse más allá de un par de metros.

Otra planta que llama la atención en los patios de San Lorenzo, y de la que existen varios ejemplares en distintos recintos (como en Alvar Rodríguez 8 y 11), es la llamada "cuerno de alce". Quien le puso el nombre no dejó mucho espacio a la imaginación: es un helecho cuyas hojas en la madurez se bifurcan como la cornamenta de los ciervos boreales. Lo sorprendente es que la planta, en realidad, procede del hemisferio austral (de Australia). En su estado natural, suele aferrarse a otros árboles; en Córdoba, a falta de otra cosa mejor, se conforma con cualquier macetero. ¿Cómo ha llegado esta especie hasta aquí? "Ni idea", sostiene Paco, el responsable del patio de Alvar Rodríguez, 11.

En ruta por los patios de la zona de San Lorenzo. / Manuel Murillo

El drago y los cuernos de alce son ejemplos de plantas exóticas y curiosas que pueden verse en los patios cordobeses, para que nadie piense que sólo hay gitanillas, claveles y geranios (que también abundan, cómo no). Otros casos, que los propietarios suelen señalar a sus visitantes porque no siempre destacan, son las begonias de infinitas especies, la lobelia, la "noche estrellada" o los "pendientes de la reina".

En San Rafael

En el patio de la plaza de San Rafael, sin embargo, la cuidadora voluntaria Purificación señala una humilde esparraguera, que tiene la virtud de proceder de otro pequeño patio no visitable pero que aquí, custodiada por los muros de la iglesia, adquiere una tonalidad diferente. Hay también un acebuche y limoneros centenarios que dan frutos gigantes y lustrosos.

En ruta por los patios de la zona de San Lorenzo. / Manuel Murillo

Purificación recuerda que la plaza de San Rafael (muy transitada estos días gracias a los patios) es una de las mayores desconocidas en Córdoba. Suena raro en una ciudad donde las estadísticas muestran que en torno al 10% de los varones, incluido el que firma esto, llevan el nombre del arcángel. Para que nadie lo olvide, el patio propiedad de la Iglesia está bien vigilado por una estatua del Custodio.

