Fin de la festividad: "Los patios han estado espectaculares y la gente se ha llevado una imagen bellísima de Córdoba"

De Uruguay, Chile, Argentina, México, Nueva Zelanda, Corea... y desde muchos más países de cualquier parte del mundo han venido a conocer Los Patios de Córdoba. Una nueva edición que deja 817.000 visitas y a un público enamorado de la ciudad. "Los patios han estado espectaculares y la gente se ha llevado una imagen bellísima de Córdoba", así lo ha expresado el presidente de la Asociación Claveles y Gitanillas, Rafael Barón, quien añade que "nuestra fiesta sigue siendo muy atractiva, nosotros la cuidamos mucho para que sea así, y el futuro pertenece a lo que hagamos ahora".

"Los cuatro primeros días fueron de locos, no nos esperábamos tantísima gente, y este fin de semana estaba Córdoba a reventar. Esta es la única fiesta que no le hace daño a la ciudad, la mejora, engrandece, y le da un prestigio enorme, llenamos hoteles, restaurantes y la ciudad está de bote en bote, y eso es gracias a 52 patios particulares", incide el presidente, quien también ha señalado que durante estos once días no se han dado incidencias destacables, no obstante, tres cuidadores han sufrido el robo de los macetones que aguardan en las puertas de los patios decorando la entrada.

Ajustes en el calendario

Barón también ha querido trasmitir su opinión personal respecto a la organización del calendario festivo, indicando que, a su juicio, este año "no ha habido una buena distribución de las fiestas, hemos ido corriendo una detrás de otra, las cruces acabaron y al día siguiente estaban los patios y al final de mayo se va a quedar una semana vacía, no hubiera pasado nada si la feria empieza 24 de mayo y termina el 2 de junio y los patios del 6 al 19 de mayo, hubiésemos estado las dos semanas completas, como siempre".

La media diaria sube, pero no se llega al récord

Las asociaciones que representan a los cuidadores y propietarios de los recintos, el verdadero alma de los patios, aseguran que el discurrir de visitantes ha sido constante en cada una de las jornadas en las que se ha enmarcado el festival, un hecho constatable con las largas colas que se han formado diariamente en la mayoría de patios, incluso desde antes de la hora de apertura. Las cifras de este año suponen 90.000 visitas menos que la edición anterior, no obstante, hay que recordar que en esta ocasión la festividad ha contado con dos días menos, algo reseñable como resaltan los cuidadores, a la hora de comparar dichas ediciones.

"La media diaria ha subido a unas casi 75.000 visitas, por lo que con dos días más hubiésemos llegado a más de 900.000", ha indicado el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios, Miguel Ángel Roldán, quien recuerda el récord histórico de la festividad en el ejercicio de 2019, donde casi se alcanzó el millón de asistentes con 984.099 visitas, "está ahí y algún año se volverá a superar", ha indicado. Tras la suspensión por la pandemia en el 2020, el festival regresó en 2021 (con restricciones) para celebrar su centenario, desde entonces las cifras han ido en aumento cada año.

Última jornada de los Patios de Córdoba. / Manuel Murillo

Desde el Ayuntamiento realizan "una valoración muy positiva", y aseguran que "un año más ha quedado patente que los patios son una seña de identidad de la ciudad, nuestra fiesta más tradicional. Las colas que ha habido para acceder demuestran la atracción que despierta este evento". El Consistorio ha recordado que el promedio de visitas medias al día han alcanzado las 74.348 desde el 2 al 12 mayo, lo que supone el número más alto de las últimas cuatro ediciones, incluso superando en más de 4.000 las cifras prepandemia. Por último, desde el gobierno municipal han querido agradecer la labor de los propietarios y cuidadores por "su dedicación y su contribución esencial al mantenimiento de esta fiesta", así como felicitar a "los cordobeses y turistas por su civismo y por contribuir con su comportamiento a engrandecer aún más esta fiesta".