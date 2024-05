Patios de Córdoba de última generación: códigos QR, sensores de control y fotografías con autorización

Tres, dos, uno... empieza la fiesta. Todos los patios llevaban días preparados para el arranque, este jueves 2 de mayo, de la 103ª edición del Concurso Municipal de Patios de Córdoba hasta que la lluvia lo puso todo patas arriba. Tras una Semana Santa lluviosa, que sirvió para refrescar el ambiente y mejorar el estado de las flores, el agua que ha acompañado este año a la fiesta de las Cruces de Mayo ha cortado de raíz la floración de muchas de las plantas que adornan los patios, que han sufrido las consecuencias del último temporal. "La lluvia ha ido fatal porque las flores estaban superabiertas y muchas se han caído o se han destrozado y las hemos tenido que retirar nosotras", explicaba ayer Araceli, propietaria de dos casas en el Alcázar Viejo, "llevamos toda la semana mirando al cielo, pero la noche del miércoles ha sido la peor, yo no he pegado ojo pensando en el destrozo y de madrugada me levanté para retirar las hortensias y que no se rompieran".

Los patios que no tienen toldo o soportal fueron los que salieron peor parados, según los cuidadores consultados, ya que no pudieron amortiguar el efecto de la lluvia. El 1 de mayo, que debía haber sido un día de fiesta dedicado al descanso se convirtió en la mayoría de los casos en otra jornada de trabajo para adecentar los recintos antes de que se abran al público. Menos mal que las perspectivas meteorológicas auguran sol para los próximos días, en los que el jurado deberá visitarlos. La fiesta, que se prolongará hasta el 12 de mayo, permitirá la entrada a las 52 casas concursantes de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00 horas. En algunas zonas como el Alcázar Viejo, el festivo supuso además la afluencia de multitud de turistas, deseosos de aprovechar la visita para ver los patios aunque todavía no estuvieran abiertos. "Nos vamos esta noche y hemos venido a ver si podemos asomarnos a ver algún patio", confesó ayer una pareja, que aprovechó la ausencia de controladores para pedir permiso y acceder a varias casas.

El Alcázar Viejo lucía ayer, 1 de mayo, este aspecto, en vísperas del inicio de la Fiesta de los Patios. / Víctor Castro

Control personal y digital

Los patios de última generación siguen siendo los mismos en esencia, ya que se trata de conservar la tradición, aunque para conseguirlo el control de las visitas se haya convertido en una prioridad absoluta. Desde que la fiesta fue declarada por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, con el número de visitas disparada y el riesgo de morir de éxito sobre la mesa, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una serie de medidas que permitan garantizar una experiencia placentera al visitante y proteger de la erosión de las masas las casas que participan, todas ellas viviendas de propiedad privada y no municipal. Para ello, un año más volverá a haber controladores en cada patio. Una persona será la responsable del acceso y controlará que no se sobrepase el aforo previamente establecido en función del espacio útil real de cada patio y que debe figurar en la placa de entrada a cada recinto.

Pero además de este control, el Ayuntamiento volverá a desplegar las nuevas tecnologías desarrolladas por la Delegación de Modernización Digital y Casco Histórico desde la pandemia para obtener información que permita organizar mejor los flujos, mejorar la seguridad y reducir las colas en la medida de lo posible. Todos los patios cuentan con dispositivos electrónicos de carácter autónomo que aportan información en tiempo real sobre cuántos patios visita cada persona, el tiempo de permanencia en cada uno o las rutas naturales que realizan más allá de las ofertadas en el plano, entre otras cuestiones.

Preparativos de última hora en los patios de Córdoba de cara al inicio de la fiesta. / Víctor Castro

Asimismo, cada casa tiene instalada una pequeña placa con un código QR, que permite visualizar fotografías y un video en 360º del patio, así como escuchar un relato breve de curiosidades del mismo. Esta placa se expone durante todo el año para que las personas que visitan la ciudad puedan realizar las diferentes rutas de los patios de forma virtual.

Las fotos, según decida el propietario

En un momento en el que todo el mundo se mueve con un cámara de fotos en forma de móvil a cuestas, las bases del concurso también prevén que cada propietario pueda decidir si autoriza o no la realización de fotografías y vídeos en su casa. En algunas viviendas, los visitantes encontrarán la advertencia de que no está permitido hacer fotos. No es la generalidad, pero hay propietarios que las prohíben. También es posible que, en determinados casos, el propietario pida a las visitas que no se hagan fotos si así lo estima conveniente. El presidente de la Asociación de Cuidadores Claveles y Gitanillas, Rafael Barón, recuerda que esta medida surgió hace varios años a demanda de algunos propietarios por el destrozo que estaba provocando en las plantas la acostumbre de hacerse selfies. "A nosotros no nos molesta que la se haga fotos con las flores, pero siempre que sean respetuosos con el entorno", explica. Aunque el acceso es gratis, todos los patios que concursan son casas habitadas de particulares y sus habitantes tienen derecho a proteger su vivienda.

Preparativos de los patios el último día antes del inicio de la fiesta. / Víctor Castro

La accesibilidad universal es otro de los objetivos de la fiesta de los patios, por eso, hay un número importante de recintos señalados como accesibles, ya que es obligatorio que los propietarios incorporen los medios que lo hagan posible siempre que la estructura del patio lo permita.

Este año, se celebra el 50 aniversario de la constitución de la Asociación de los Amigos de los Patios, responsable de la Casa de las Campanas y con sede en la casa de San Basilio 50. Para conocer algo más de la entidad, estos días es posible visitar una exposición en el Colegio de la Abogacía de Córdoba. En las mismas fechas, 36 rejas y balcones de la ciudad lucirán especialmente engalanadas para competir por los premios convocados por el Ayuntamiento y once recintos institucionales se podrán visitar de forma excepcional y gratuita para conocer sus patios.

