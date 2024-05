Historias de vida a través del legado de los Patios de Córdoba

Más de un siglo de tradición llevan los Patios de Córdoba abriendo sus puertas. El tesón y amor, junto con la paciencia y el cuidado de los propietarios ha hecho que la festividad cuente con un importante reconocimiento nacional e internacional, además de estar declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La constancia de todos aquellos cuidadores han alzado a la festividad a lo más alto y han conseguido mantener un legado centenario.

Ana Muñoz cuida sus plantas en Tinte 9. / Manuel Murillo

De los 52 patios participantes en esta edición, 14 de ellos llevan más de 30 años formando parte del concurso de Patios, algunos de ellos forma interrumpida, y otros no han dejado de abrir las puertas de su casa al mundo ni un solo año. Este último es el caso de Ana Muñoz, la decana de las cuidadoras, quien no han fallado desde que empezó en el concurso allá por el año 1985, aunque si hubiese sido por ella, habría iniciado su participación mucho antes. "Cuando vine aquí, yo le decía a mi hermana que iba a abrir el patio y ella me decía que no, que venía mucha gente a ver si se iba a esconder alguien y nos daba un susto, así varios años, hasta que un hijo suyo, mi sobrino, le dijo que me dejara que tenía el patio muy bonito". Parece que el destino estaba escrito para Ana, ya que cuando era niña imitaba a su abuela en las labores de siembra y cuidado a las plantas, ella fue la que le descubrió que poseía "el dedo verde", pues "todo lo que sembraba agarraba". Esta vivienda es una de las más antiguas, como explica Ana, "dicen que el catastro lo hicieron en el 1.500 y ahí ya existía la casa".

Rodeados de historia

"Desde que entramos por la puerta, ya estamos rodeados de historia", así lo indica Juan Onneti, cuya familia está al frente de San Basilio 17. Tras una primera época con el propietario José Cejudo Lora Padresanto, y una segunda etapa con la activa vecina Blanca Ciudad, la familia Onetti se puso al frente de este patio que volvió al concurso en aquella edición extraordinaria de otoño de 2020. Este recinto es uno de los más antiguos en la participación del certamen, ya que la primera data del 1948 (en este mismo año también se sumó al concurso Parras 6). "Estamos respirando historia, al entrar se puede ver el chino cordobés, tenemos el brocal del pozo que es la joya del patio, es de la época califal del siglo X, nos acompañan las columnas, aunque todavía no me han dicho si son romanas o renacentistas", comenta Juan Onetti.

Ana de Austria engalana un ejemplar de su patio. / Manuel Murillo

"Cuando me levanto lo primero son las macetas"

En San Basilio 22 Ana de Austria sigue la tradición que le trasmitió su suegra, quien se encargaba de engalanar el patio donde vivían hasta siete familias. Desde el 79 empezó a participar en el concurso, momento en el que solo unas tres o cuatro viviendas del barrio concursaban. "Mi suegra Josefa me decía que no lo dejara, que esto me daba vida, y es verdad que me la da, cuando me levanto lo primero son las macetas", explica Ana, quien reúne a la familia en el patio, el alma de la casa, en cada celebración. Su marido y ella compraron la propiedad al resto de vecinos a finales de los 60, aunque la cancela data de 1.898.

