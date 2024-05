Juanillo, su carguillo y la democracia

Tras años de advertir de la degeneración política, el Colegio de Periodistas de Andalucía ha escrito una carta abierta que no tiene desperdicio

«Si quieres saber quién es Juanillo, dale un carguillo», dice el refrán. Y yo añado más, que sé bien de ello aunque solo sea por mi nombre. Verán: lo primero que hará Juanillo con ese carguillo será autotitularse en Periodismo. Poco más tarde, si nadie lo impide, seguro que se sentirá licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Filosofía y Letras, todo a la vez, aunque para entonces ya hará mucho que su caída en la gilipollez habrá sido irreversible.

Digo esto ante la invitación a la reflexión que el presidente Sánchez ha hecho a la sociedad, en la que se ha puesto mucho el foco en el papel de algunos supuestos medios y profesionales. Si se permite, quiero aportar un granito de arena al debate. O mejor no. Se lo dejo a la magnífica y educadísima carta abierta del Colegio de Periodistas de Andalucía. No he leído nada mejor en años. Está en https://periodistasandalucia.es/carta-al-presidente-del-gobierno/ «Queremos trasladarle nuestra honda y profunda preocupación por la lamentable e indigna situación que atraviesa el periodismo en nuestro país y los nulos o escasos apoyos que corporaciones de derecho público como la nuestra reciben por parte de quienes ejercen el poder legislativo y tienen la competencia y la capacidad para paliar esta situación», arranca la misiva que, insisto, no tiene desperdicio.

Sorprende que parezca que nadie haya leído en estos años a los muchísimos periodistas de verdad ni escuchado a las asociaciones de la prensa que avisaban de una degeneración en las formas y hasta de la pérdida de la más mínima educación y decencia en ámbitos no solo políticos, con la consiguiente desafectación del ciudadano por la democracia. Supongo que todos estarían muy liados en el fango: unos buscando no verse salpicados, otros intentando salir, los terceros encantados de revolcarse en él...

Atribuyen a Alexis de Tocqueville la frase «los problemas de la democracia se resuelven con más democracia». Ole. Pues para una parte tan esencial de la democracia como es el periodismo libre, riguroso y serio, y no solo en política sino en todo tipo de información, «los problemas de la profesionalidad en el periodismo se resuelven con más profesionalidad». Y no dándole más carguillos a juanillos.

