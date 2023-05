Los servicios jurídicos de la coalición Con Andalucía (de la que forma parte a nivel andaluz Izquierda Unida) se han pronunciado sobre la anulación de la candidatura con la que el actual alcalde de Montemayor, Antonio García, iba a concurrir a las elecciones municipales del 28 de mayo, Contigo Montemayor. La candidatura ha sido rechazada por el juzgado de lo Contencioso número 3 de Córdoba. El propio Antonio García, que recientemente abandonó Izquierda Unida junto con la mayoría de integrantes del equipo de gobierno (IU) de Montemayor, explicaba este viernes en las redes sociales que “a un minuto de cumplir” el plazo de alegaciones IU presentó un recurso en el juzgado solicitando la anulación de Contigo Montemayor al existir un partido político nacional llamado Contigo Somos Democracia que puede crear confusión al votante.

Ante las manifestaciones del propio Antonio García en redes sociales y las reacciones que ha suscitado la noticia, la coalición Con Andalucía ha emitido un comunicado en el que, apoyándose en la sentencia, deja claro que "el defecto cometido por la agrupación electoral es insubsanable", ya que la "anulación viene motivada por la negligencia de la agrupación de no hacer la mínima labor de consulta de un registro público", y que "la candidatura ha sido anulada al haber pretendido hacer uso de la denominación registrada por una formación política ya existente". La coalición Con Andalucía tiene claro que se está faltando "a la verdad con la intención de crear desinformación y malestar".

La coalición puntualiza que el recurso no se presentó "a un minuto de cumplir el plazo de alegaciones", sino "muchas horas antes del fin del plazo". Además, señala que al apreciar que "en la inscripción de la candidatura se habían incumplido los requisitos de la ley" se optó por formular una reclamación y lo que se hizo fue recurrir "un acuerdo de la junta electoral de zona". Con Andalucía afirma que "lo primero que hizo el juez fue darle conocimiento al fiscal y a la candidatura para que presentaran sus alegaciones" y explica que el representante legal de Contigo Montemayor "tuvo oportunidad, y lo hizo, de hacer las alegaciones que consideró pertinentes". En este sentido, señala que la sentencia "no es firme" y que hay "dos días para recurrirla" y, de hecho, anima al cabeza de lista a hacerlo y "no esconder sus errores en el hacer de otros".

Los servicios jurídicos de la coalición no solo se dirigen a Antonio García sino también al PP por las manifestaciones realizadas en redes sociales mostrando su apoyo a la candidatura que se queda fuera de los comicios. En este sentido, la coalición responde al PP que "Montemayor hace cuatro años otorgó a la candidatura de IU 8 concejales y que ahora mismo en el pleno del Ayuntamiento IU no tiene ni un concejal", recordándole, además, lo que ha llevado a esta situación. Es más, reprocha al alcalde que "no ha tenido el comportamiento ético de dejar su escaño".

Hay que recordar que la salida de IU de Antonio García López coincidió con la apertura de un expediente por parte de la organización al saber que había sido denunciado por violencia de género. García López criticó que la denuncia había sido archivada provisionalmente, pero desistió de presentar alegaciones al expediente abierto.