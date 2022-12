Carmen Laforet y Estados Unidos.

'Mi primer viaje a USA’ se modela y toma forma a través de las notas que Carmen Laforet va compilando de cada uno de los viajes que durante dos meses la lleva a atravesar veintidós estados de Norteamérica. Con escrupulosa atención y avidez de turista, observa, pregunta y se maravilla de cuanto se le ofrece como nuevo, admirable, curioso y digno de ser anotado y aprendido. Decide compartir con sus lectores la experiencia de un viaje privilegiado al que fue invitada en 1965 por el Departamento de Estado norteamericano. En una época en la que España intentaba recomponerse, no sin dificultad, de la penuria económica y estrechez cultural, la autora es invitada a asistir a un escenario absolutamente distinto. Es este el momento en que Los Estados Unidos brillan en el tablero mundial por sus avances tecnológicos, la mecanización de sus fábricas, del campo o las incursiones de la NASA en el espacio, postulándose como modelo emergente de riqueza y prosperidad. No resulta difícil adivinar la enorme expectación y asombro que este país pudo provocar en Laforet como testigo afortunada de una nación en plena efervescencia cultural, económica, científica y tecnológica. En su cuaderno irá anotando aquellos aspectos que hacen que el lector perciba y comparta con la autora la admiración por una sociedad en la que los ciudadanos se expresan con libertad sobre cualquier tema o asunto, en la que las bibliotecas estaban bien surtidas de libros y autores, de variadas nacionalidades y lenguas o en la que las universidades contaban con instalaciones deportivas con sus duchas, habitaciones para estudiantes y cafeterías, como signo de lujo, confort y modernidad. No obstante, en su crónica deja constancia también del problema racial que subyace entre negros y blancos, de la segregación, la distancia social y económica que impide la convivencia cordial entre ambos, una herida que aun hoy en día está por subsanar.

Visitará lugares en los que se siente cercana a España, como es el caso de Kansas City, cuyas construcciones se asemejan a las de Sevilla, con motivo del hermanamiento entre ambas ciudades, o la bahía de San Francisco con sus palmeras, que le recordarán la similitud con Valencia. Constata además la genial integración de los descendientes de los colonos españoles en el territorio económico y cultural americano, como los vascos en Idaho (Boise), los canarios en Nueva Orleans (Isa Delacroix) o los menorquines en San Agustín (Florida). Es, pues, una experiencia rica en matices que le ofrecerá, además, la excelente oportunidad de asistir a conferencias, museos, teatros, conciertos y la ocasión de contactar con otros escritores de reconocido prestigio literario como Ramón J. Sender, en San Francisco (California) o Jorge Guillén en Boston. Con escrupuloso detalle y sencillez, Carmen Laforet, nos invita a disfrutar su propia experiencia en cada uno de los estados desde Washington a New York e insiste en el trato exquisito, amable y atento con que fue siempre recibida. Así es el testimonio que hace de aquel viaje en primera persona: «Lo que he visto, lo que me han dicho -sin comentarios- es lo que puedo ofrecer a mis amigos americanos y a mis lectores españoles en estas crónicas de un viaje turístico» (pág. 269). ‘Mi primer viaje a USA’ Autora: Carmen Laforet. Editorial: Menoscuarto. Palencia, 2022.