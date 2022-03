Cuatro relatos de aproximadamente cincuenta páginas cada uno conforman el último libro de Soledad Puértolas, cuyo título, Cuarteto, encierra una sinfonía de buena literatura donde su prosa sabia y envolvente acomete con maestría y madurez los temas más profundos de la literatura y la condición humana: el amor, la pérdida, la construcción de uno mismo, el paso del tiempo, el misterio o la ausencia, dentro de un diálogo acompasado a veces, abrupto otras, entre el propio yo y el mundo que nos rodea.

La trayectoria de Soledad Puértolas (Zaragoza 1947) es una de las más completas del panorama literario actual. Miembro de la Real Academia Española desde 2010, obtuvo el Premio Planeta en 1989 con su novela Queda la noche. Ya había escrito relatos: Una enfermedad moral (1982), La sombra de una noche (1986) o El recorrido de los animales (1988). Además de sus novelas (Burdeos, Todos mienten o Días del Arenal), también ha escrito ensayo, como La vida oculta (1993), con el que obtuvo el Premio Anagrama. Desde entonces ha combinado novela y cuento. Dentro de las primeras, Si al atardecer llegara el mensajero (1995), Una vida inesperada (1997), La señora Berg, La rosa de plata (ambas en 1999), Historia de un abrigo (2005) o Mi amor en vano (2012); en el género del relato, La corriente del golfo (1993), Gente que vino a mi boda (1998), Adiós a las novias (2000, Premio NH del mejor libro de relatos), Compañeras de viaje (2010) o El fin (2015).

Ahora, en su último libro de relatos Cuarteto (2021), Soledad Puértolas sigue mostrándose como la fenomenal narradora que siempre ha sido, añadiendo a su prosa elementos originales que hacen de sus cuentos narraciones tan atemporales y exquisitas como los títulos en latín que lleva cada relato. Horror vacui, es el miedo al vacío, la historia de una princesa cuya enfermedad radica en el aislamiento del resto del mundo, como una solitaria aristócrata en su fría torre de marfil. Cuando se abra al mundo y se enfrente a él, todo cambiará en su vida y en la de los demás.

Ceteris paribus, en lo demás igual, trata del amor platónico que siente un alumno por su maestra, preservado en la invariabilidad, en el idealismo de aquellos tiempos en que surgió ese profundo sentimiento, que ahora, años después, con la madurez de aquel joven, no puede mantenerse igual, ceteris paribus, porque todo ha cambiado, en especial, los protagonistas del relato, que no son los mismos, ni el tiempo, el misterio, la ausencia o el amor.

Festina lente, sin prisa pero sin pausa, es un relato enternecedor sobre la construcción de la propia personalidad de Olimpia, una joven que tiene que sobreponerse a las ausencias y la pérdida de diferentes tipos de amor, desde la figura paterna, eje vertebrador del relato, hasta la de su pareja o su mejor amiga. Despacio pero aprisa, festina lente, la fugacidad del tiempo y los sentimientos atrapan a esta figura femenina, poderosa como todas las que aparecen en las páginas de Soledad Puértolas.

Noli me tangere, no me toques, cierra el libro con una narración deslumbrante, llena de misterio, amor, solidaridad y orgullo que sobrecogen a un médico, cuya esposa lo abandona para trabajar en un gélido país del norte como investigadora. Desde aquel destino helado, imagen de la frialdad de aquella relación amorosa rota ya tiempo atrás, el médico recibe la llamada de su exesposa, en fase terminal de una grave enfermedad.

El conflicto que surge en el hombre, el viaje que emprende para verla por última vez y lo que allí podrá experimentar tejen una narración llena de belleza, con finales abiertos, que no pretenden fijar la atención en una conclusión sorpresiva, como es habitual en muchos autores de este género, sino que la autora difumina con maestría, para dar verdaderamente importancia al relato mismo, al discurrir de la vida y los sentimientos, al paso fugaz e inexorable del tiempo y la condición humana.

‘Cuarteto’.

Autora: Soledad Puértolas.

Editorial: Anagrama . Barcelona, 2021.