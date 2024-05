Afincado en Córdoba, donde es profesor de Filosofía en el IES Maimónides, Mario Cuenca Sandoval (Sabadell, 1975) es autor de las novelas ‘Boxeo sobre hielo’ (2008), ‘El ladrón de morfina’ (2010), ‘Los hemisferios’ (2014), ‘El don de la fiebre’ (2018), ‘LUX’ (2021) y la reciente ‘Aurora Q.’ (2024), que obtuvo el Premio Málaga d e Novela 2023. Además, publicó los poemarios ‘Todos los miedos’ (2005), ‘El libro de los hundidos’ (2006) y ‘Guerra del fin del sueño’ (2008) y las antologías de cuentos ‘22 Escarabajos. Antología hispánica del cuento Beatle’ (2009) y ‘Las bibliotecas imaginarias’ (2017).

Cuando comienza a escribir una obra, ¿cuáles son sus primeros pasos?

Soy un escritor muy desordenado. Puedo empezar el lienzo por cualquier esquina e ir avanzando en distintas direcciones a la vez. A veces el punto de partida es solo una imagen confusa, lo que Cortázar llamaba «la materia oscura». Y escribir se convierte en el proceso en que voy comprendiendo lo que quería escribir, y voy comprendiendo por qué me interesaba ese asunto. Vila-Matas atribuyó esta frase a Marguerite Duras que suscribo sin ambages (aunque me temo que no es suya): «Escribir es escribir qué escribiríamos si escribiéramos».

¿Es de los que buscan la inspiración antes de que le llegue?

En realidad, nunca me siento ante la página en blanco a esperar como un pasmarote que se me ocurra algo. Siempre llevo conmigo cuadernos con anotaciones, bosquejos, citas... En ese sentido, nunca he experimentado eso que llaman «el miedo al papel en blanco», porque cuando me siento al teclado ya vengo con la munición cargada.

¿A veces la ficción puede vestirse de realidad como sucede en su nueva novela?

Hay infinidad de puentes que conectan la realidad con la ficción. Para empezar, nuestra propia memoria personal es una ficción basada en hechos reales. Nuestra memoria rellena los huecos, une lo que no estaba conectado, etc. En ese sentido, todos vestimos ficciones de realidad. Incluso cuando uno escribe sobre hechos reales, tiene que recurrir a la imaginación para «unir los puntos», para dar sentido la peripecia que se narra. Es lo que hacen los paleontólogos cuando reúnen un montón de huesos y deducen cómo sería la criatura a partir del esqueleto incompleto que han excavado.

¿En qué género literario se siente más cómodo?

No me considero un escritor de género, pero sí que tengo cierta tendencia a degenerar los géneros, por decirlo así. He escrito, por ejemplo, una novela bélica, ‘El ladrón de morfina’, que se remonta más allá del género y se convierte en una especie de meta-novela. Y, si se quiere, ‘Aurora Q.’ es también un novela negra o una novela criminal, aunque muy peculiar, una en la que nunca se narran directamente los crímenes que se investigan en ella, y que está construida como si fuera un texto científico: el seminario que imparte el psiquiatra que trató a los asesinos conocidos como «los niños del Arca».

¿En qué pensaba cuando surgió la temática para escribir ‘Aurora Q.’?

Me interesaba en ese momento abordar los orígenes de la crueldad. Los casos de «niños salvajes» son un buen laboratorio para estudiarnos a nosotros mismos, en el sentido de que nos permiten reflexionar sobre qué elementos son innatos y qué elementos son aprendidos en la condición humana. En el origen del libro está la sospecha de que la crueldad requiere de algo más que la agresividad natural para ejercerse: requiere de un relato que presente al otro como objeto legítimo de nuestra crueldad, como merecedor de la misma.

¿Se ha vuelto la sociedad demasiado cruel?

No creo que seamos más crueles que nuestros antepasados. A poco que uno mire por el retrovisor, encuentra pruebas por todas partes de la brutalidad de los siglos anteriores, y de que la barbarie anida en el corazón mismo de la civilización. La diferencia es que ahora hemos colocado cámaras en todos los rincones del mundo y convertido la crueldad en espectáculo.

¿Nos hemos acostumbrados a la crueldad?

Es el problema de haber convertido la crueldad en un espectáculo. Nos hemos acostumbrado a una representación frívola de la crueldad tal y como aparece en buena parte del cine y las series. Pero cuando un narrador de categoría como Cormack McCarthy, por poner un ejemplo, presenta la violencia en su crudeza, y presenta los mecanismos que conducen a ella, y sus consecuencias, uno no puede sino experimentar un rechazo visceral.

Por cierto, han transcurrido tres años de la publicación de ‘LUX’, una novela en la que advertía sobre el auge de la extrema derecha. ¿Ha cambiado la situación?

Creo que hay quien entendió ‘LUX’ como una especie de profecía que aún no se ha cumplido, pero eso es malinterpretar el género distópico en sí mismo: las distopías no adivinan lo que va a pasar, sino que exageran hasta niveles insoportables lo que ya está pasando. Las distopías no hablan del futuro, sino del presente. Y, en ese sentido, las cosas no han cambiado mucho desde 2021. Más aún: han empeorado. Los discursos populistas se han instalado en la política y se han inyectado también en los partidos «tradicionales». El uso de la desinformación y de los bulos como herramienta política, aquello que se ha llamado la «posverdad», la polarización de las democracias... todo eso está de actualidad plena.

¿El escritor debe tomar partido?

El escritor también es un ciudadano. No veo por qué no. Aunque también es cierto que los valores literarios de una obra tienen que prevalecer sobre otras consideraciones. O dicho de otra forma: no deberíamos juzgar una novela por sus buenas intenciones, sino por sus virtudes artísticas.

El Premio Málaga de Novela está últimamente muy vinculado a Córdoba, con premios para Vicente Luis Mora, Pérez Azaústre o ahora usted. ¿Cómo ve la realidad de la literatura cordobesa en la actualidad?

Es curioso que Córdoba haya sido considerada siempre una ciudad de poetas. Y lo es, pero también de narradores. Creo que, a partir del año dos mil y algo, comenzaron a ganar visibilidad una serie de narradores como los mencionados Pérez Azaústre o Mora, o Salvador Gutiérrez Solís, y más recientemente Elena Medel o Rosario Villajos, que demuestran la buena salud de la narrativa cordobesa. Aunque también es cierto que la mayor parte de esa obra se está produciendo fuera de Córdoba.

-¿Qué está leyendo ahora?

Siempre estoy leyendo cuatro o cinco cosas al mismo tiempo, como esos equilibristas chinos que mantienen varios platos girando a la vez. Muchas de mis lecturas son obligadas, porque conduzco dos ciclos literarios, uno en La República de las Letras y otro en La Inaudita, e intento llevar leída la mayor parte de la obra del autor sobre el que se debate en cada caso. En concreto, estas semanas recibimos a Jorge Carrión en La República y a Juan Soto Ivars en La Inaudita. Y con ellos ando.

-¿Qué le gustaría leer que no está escrito?

Los libros de algunos escritores que no están con nosotros y que ya nunca conoceremos. La muerte interrumpe, antes o después, la trayectoria de todo artista. Qué hubiera escrito Kafka de haber vivido más años. O Poe. O Lorca. Qué más nos hubiera ofrecido Shakespeare.