No está claro que Wolfgang Goethe dijera en su lecho de muerte justo antes de morir, «luz, más luz», ni tan siquiera el motivo por el cual la leyenda le atribuye dichas palabras. Pero sí que es cierto, porque así lo atestigua Benito Pérez Galdós, quien de alguna forma habría de actuar como notario, que la última ajusticiada pública del Madrid del siglo XIX, Higinia Balaguer, gritó con todas sus fuerzas instantes antes de ser ‘agarrotada’: «¡Dolores! ¡Catorce mil duros!». La ejecutada, criada de una viuda rica aparecida muerta en su casa de la calle Fuencarral, fue para no pocos el chivo expiatorio de un sistema corrompido en el que se ven mezclados hábilmente el propio hijo de la víctima, José Varela, José Millán Astray, padre del que posteriormente fuera fundador de la Legión, y el propio Partido Liberal. Galdós, autor de reconocido prestigio, se sirve de este y otros casos similares para iniciar una fructífera colaboración periodística con el diario argentino ‘La Prensa’, crónicas que oportunamente recuperadas sirven para conocer los entresijos de un final de siglo que poco o nada se diferencia del actual. El crimen de la calle Fuencarral pone de manifiesto que la vulnerabilidad pública no es patrimonio de épocas concretas, y que la vida decimonónica también estaba impregnada de corruptelas palaciegas. Galdós, no hace sino actuar como escribano de dichos actos, y Lorenzo Silva, inteligente responsable de la edición que ha recuperado Siruela, la de creador de mundos novelescos que nada tienen que envidiar a las novelas negras actuales. Pero Galdós no es Hammett por mucho que se lo proponga, ni Madrid Nueva Orleáns o Chicago. Si cabe, sí que cabría decir que lo novedoso de esta obra es que nos demuestra que poco o nada se diferencian los siglos XIX del XXI: ambos adolecen de idénticos defectos y virtudes y en ambos, cuando se le da oportunidad, el pueblo se muestra en toda su crudeza como es, oponiendo a todo buen psicópata la miseria humana de un juicio paralelo. Igual entonces que ahora.

‘El crimen de la calle Fuencarral’.

Autor: Benito Pérez Galdós.

Editorial: Siruela. Madrid, 2024.

