Con tres guerras a sus espaldas, el capitán Kidd es un hombre de 70 años, derrotado en la vida y en el campo de batalla, que se gana el pan leyendo curiosidades y artículos de prensa por los pueblos del salvaje oeste adonde no llegan las noticias del mundo. Es un juglar moderno que viaja por Texas afrontando una existencia anodina y triste en el otoño de su vida, hasta que recibe un curioso y complicado encargo: devolver a sus parientes a una niña que, cuatro años atrás, fue secuestrada por los indios. Se resiste a afrontar esa responsabilidad pero algo en su interior lo fuerza a aceptar. Se trata de Johanna, arrancada de su hogar, ahora por segunda vez, y lanzada a un mundo que no conoce. Herida y golpeada por las pérdidas y el desarraigo vive como los indios, de forma sencilla, sin convencionalismos, en una inocencia hostil que a todos parece falta de civilización y educación. En este nuevo mundo que ella vive como una amenaza, el capitán Kidd se convierte en el único nexo al que puede asirse. En el anciano se ha despertado con fuerza irreprimible el deber moral de ayudar a esa niña de diez años y salvarla de raptores, explotadores y violadores, abundantes en esta sociedad que se llama a sí misma civilizada. La fragilidad de la niña provoca en el hombre mayor, al final de sus días, una sensación de responsabilidad moral, de solidaridad. No lo mueve el odio pero sí el dolor de la derrota; no el ansia de venganza, como el protagonista de Centauros del desierto, sino un sentimiento más noble, también de amargura y dolor, pero más elevado, un imperativo moral que lo obliga a luchar por esa niña, ese ser humano débil y oprimido que necesita de su ayuda.

Y el anciano, desde la solidaridad y el reconocimiento de esa común fragilidad que comparte con ella, sabe que ambos son seres humanos hermanados por el dolor y la violencia que sufren. Esa identificación de almas no tiene color ni raza, ni sexo ni edad: afecta por igual al anciano y la niña, al hombre y la mujer, al occidental y el indio, por eso, porque nos afecta a todos, esta hermosa novela deja de ser un western original y moderno para captar inmediatamente la atención de cualquier lector, concernido por la humanidad que desprenden sus personajes, ajenos al tiempo y el espacio en que se desarrolla la historia, y así mostrar su intención de convertirse en un clásico.

Paulette Jiles (Salem, Missouri, 1943) es novelista y poeta. Ha escrito una autobiografía (Coussins) y varias novelas superventas como Las enemigas, Stormy Weather y Simon the Fiddler, entre otras. Su novela News of the World (2016) fue finalista del National Book Award. Ha sido llevada al cine y protagonizada por Tom Hanks, con el mismo título con que Almuzara nos ofrece ahora su traducción: Noticias del gran mundo. La novela cuenta el accidentado viaje a través de Texas hasta el hogar de los tíos de Johanna, sus únicos parientes vivos. Y a la acción se une la hermosa descripción de los paisajes, que dibujan un mundo virgen e impetuoso: los bosques, los ríos salvajes, las colinas, una naturaleza poderosa que se plasma en la novela con exquisitez y lirismo. En su camino hacia San Antonio recorren ciudades que fueron antiguas colonias españolas, donde permanece aún la arquitectura y la belleza de sus casas. El sabor a esa América española colonial atraviesa también estas páginas con un tono nostálgico de pérdida, la misma pérdida que ha sufrido el viudo Kidd en la figura de su esposa, de sus yernos muertos o lisiados en la Guerra de Secesión, de la derrota militar y la pobreza, derrotas que no hacen mella en la humanidad de los personajes, ni en el anciano ni en la niña, que mantienen su dignidad en medio de la derrota.

Es una novela de viaje y formación: Johanna va cambiando y puliendo su carácter. Pero el aprendizaje es mutuo: también el capitán, que vivía una vida monótona y triste, encuentra ahora una misión. Se entusiasma con los progresos de la niña, con su felicidad: ese sentimiento lo fortalece y añade sentido a su vida. Cuando llegan por fin a casa de los tíos de Johanna, las cosas no serán tan fáciles como pensaban. Un nuevo revés forzará a los personajes a resolver esta nueva situación para dar un hermoso colofón a esta historia de solidaridad donde afloran los más hermosos sentimientos humanos.