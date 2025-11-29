Entre Ondarroa y Nueva York

Bajo el título ‘En mis sueños siempre tienes veinte años’ -tomado de su poema «No es verdad»- Kirmen Uribe (Ondarroa, 1970) selecciona diecinueve poemas pertenecientes a sus dos libros de poesía - ‘Mientras tanto cógeme la mano’ (2001) y ‘17 segundos’ (2020)-, un poema inédito en castellano, «Dublín», y el libreto inédito de la ópera ‘Saturraran’, estrenada en el Teatro Arriaga de Bilbao en 2024, con música de Juan Carlos Pérez. Los textos se disponen en edición bilingüe, corriendo la traducción a cargo de Gerardo Markuleta, de Ana Arregi y del propio escritor. El volumen se completa con un ajustado prólogo de Luis García Montero y con unas esclarecedoras notas firmadas por Uribe, como apéndice.

‘Saturraran’ es una ópera en verso en dos actos, con un prólogo y un epílogo, que aborda los miedos, los sueños rotos, la identidad vasca, la complejidad de las relaciones familiares, el amor y el poder destructor de las drogas a través de la historia de amor entre Ane y Luna. La obra se inicia a principios de los 80, con una conversación entre José, un humilde pescador, y su hija Ane frente a unas rocas en la playa, en la que él le cuenta una leyenda celta acerca del origen de dichas rocas, fruto de un amor imposible.

A continuación, la obra aborda la compleja relación entre Ane y Luna, unidas por el amor y la adicción a la heroína, que acaba con la aniquilación física de Ane y la destrucción anímica de Luna, que ha logrado sobrevivir al caballo y al sida. La obra se cierra de forma circular con otra conversación entre José y Luna, ahora en el hospital, en la que el padre pide perdón a su hija moribunda por no haber sabido estar a la altura, en un alegato de que nadie muere del todo, pues siempre queda algo de él en quienes le sobreviven.

Por su parte, la selección de los poemas se realiza sin nombrar su procedencia y estos se distribuyen en dos partes, que se corresponden con los dos ejes geográficos en los cuales discurre la vida del escritor vasco: «Ondarroa», donde agrupa quince composiciones, y «Nueva York», donde recoge cinco.

Los textos presentados son de diversa índole y forma, y van desde la ópera, al poema narrativo, pasando por el tanka japonés, la glosa, la canción o el poema lírico, siempre oscilando entre el intimismo y la crítica social. La infancia, la memoria, la familia, el amor, la amistad, las drogas, la pérdida, la identidad vasca, la denuncia de las desigualdades y contradicciones de la sociedad actual son los temas de unos poemas que, con un tono coloquial y directo, pretenden «traer a la superficie lo que no es evidente».

‘En mis sueños siempre tienes veinte años’.

Autor: Kirmen Uribe.

Editorial: Visor. Madrid, 2024.