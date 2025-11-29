El otro Ulises

La literatura y la música son las dos grandes pasiones de Yonka Zarco, que comenzó su carrera en el grupo La Reserva, a mediados de los 80, para alcanzar la fama con la mítica banda Corazones Estrangulados (1989-1994) como compositor, letrista y guitarrista. Ha continuado en otras bandas musicales como Liviana, Superamigas, Los dinosaurios o Mteörik, con quienes grabó su último disco en 2022. Publicó su primera novela en 2014, ‘Últimos días en el limbo’, y ahora sorprende con esta obra llena de fuerza y lirismo, de noche y copas, de amor y sexo, de tristeza y deseo, donde se esconde, bajo toda esa turbamulta de experiencias, una profunda historia de amor. Con un estilo muy personal, la novela muestra el devenir humano y emocional del personaje principal, Gonzalo Espinosa, un libertino solitario con corazón de poeta, que busca el amor y no lo encuentra, enredado en el vaivén de la noche, la inquietud artística, la música y la poesía, el amor imposible, hecho carne, soñado posible, nunca alcanzado y siempre perseguido. A lo largo de las páginas de este Ulises moderno y descarado, el personaje mezcla su vida con una pléyade de amigos, artistas, músicos, gentes de la noche, del coqueteo con las drogas y el sexo, con la envidia, lealtad y traición, todo a una vez, de aquellos amigos a quienes trató y de las mujeres a las que amó.

El desarraigo rural, las tensiones de pareja, el enamoramiento de la mujer de su mejor amigo, todo ello, lo marca emocionalmente y lo aboca a la noche, su mundo, su ámbito soñado, los bares y las juergas, en los que se sumerge como un perro callejero que va dando tumbos porque no sabe lo que busca, como en una interminable adolescencia, con la inquietud del arte, de la poesía, de la emoción que no encuentra satisfacción en la mujer que verdaderamente ama y que se va acercando y alejando durante los años, sin que sepa ni pueda acercarse realmente a ella. Esa frustración se convierte en nostalgia, se sublima en el mundo de la noche, se convierte en un zarzal de amor, desprecios, silencios, reproches e incomunicación. El protagonista navega en un mar de decadencia, de tristeza y desencanto, hasta que una inesperada historia de bares y droga lo involucra en unos hechos que no espera. Será entonces, cuando creía que todo estaba perdido, cuando aquel adolescente sediento de verdadero amor y poesía encuentre una salida insólita, que lo reconciliará con el mundo y el deseo.

‘La prolongada adolescencia de un poeta diletante’.

Autor: Yonka Zarco.

Editorial: Cántico. Córdoba, 2025.