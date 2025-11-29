Cuando todo falla

La novela ‘El plan C’, publicada por la editorial Mascarón de proa, del grupo Almuzara, dentro de su colección Ficción, es la ópera prima del escritor cordobés Juan Bautista Escribano Cabrera (Pozoblanco, 1958). El protagonista, Justo Alcudia, que acaba de divorciarse y al que, por tanto, se le ha venido abajo el plan A de su existencia (familia feliz con hijo en un pueblo de Los Pedroches), decide, para iniciar una nueva vida, poner en marcha el plan B, que no es otro que instalarse en un apartamento de un pequeño y algo anticuado edificio de la capital cordobesa, situado en Alejandro Dumas, imaginaria calle con resonancias literarias, hacerse cargo de Guille (su hijo de siete años) los días que le corresponda (para lo que tiene que viajar a su pueblo con cierta frecuencia), dar clases en un instituto de Secundaria (merced al concursillo convocado cada año por la Delegación de Educación) e iniciar la escritura de una novela, aconsejado por su particular psiquiatra, como terapia de recuperación. Sin más recuerdos de su pasado que su querido sillón de lectura y de pensar, Justo traba, enseguida, relación con los distintos moradores del bloque (algunos, inquilinos; otros, propietarios): desde una joven madre soltera hasta un sargento jubilado, fumador empedernido y cascarrabias, pasando por una auxiliar de enfermería experta en abrir cerraduras de forma misteriosa. Todos ellos entran en su vida como un vendaval que insufla aire fresco al tiempo que, siguiendo un particular método, la novela va tomando forma, alimentándose de los pensamientos y de las nuevas amistades del protagonista. Mientras la trama avanza, el plan B, alternativa de supervivencia y de escape a lo que había sido el plan inicial, se va convirtiendo en un auténtico proyecto de vida; sobre todo, cuando irrumpe inesperadamente el amor, pero si de algo puede estar seguro el lector de esta obra es de que no hay nada seguro y así, por un giro caprichoso y trágico del destino, Justo Alcudia se ve obligado a tomar la siguiente letra del abecedario para salir del paso.

El plan C es una novela poliédrica porque está escrita desde distintas perspectivas, porque es un relato y muchas más cosas: la ficción narrativa está salpicada de reflexiones filosóficas sobre temas universales (el sentido de la vida y de la muerte, por ejemplo), de pinceladas de fino humor, de recetas de cocina, de paseos nostálgicos por las calles de Córdoba. Y todo ello amalgamado con el cemento de un estilo sobrio y limpio, pulido a lo largo de años de escritura de artículos de opinión. Pero, sobre todo y ante todo, El plan C es una hermosa reflexión metaliteraria, una novela dentro de la novela, en la que asistimos al proceso mismo de su escritura, al nacimiento de un novelista que, al mismo tiempo que fabula, nos muestra sus motivaciones, sus anhelos, sus miedos y sus legítimas ambiciones literarias.

