Rosa Chacel, poeta de la Generación del 27

De temperamento despierto y curioso, nacida en una familia con inquietudes artísticas y literarias, Rosa Chacel pronto descubre su admiración por lo artístico. La visión de una estatua de Apolo en la Academia de Bellas Artes de Valladolid desencadena su interés por adentrarse en la escultura. Es así como ingresa en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando.

Apolo supone para la joven poeta el descubrimiento de la belleza, la forma y la perfección. Tras esta primera incursión en la escultura, su sensibilidad artística y creativa la impulsará más adelante a decantarse por la escritura. Como tantos otros escritores e intelectuales de la época, la contienda civil española la lleva a exiliarse junto a su hijo, pasando por Francia, Grecia, Brasil, Buenos Aires o Nueva York.

Este periodo de exilio y desarraigo coincide con su propia crisis matrimonial, que desemboca, sin embargo, por otra parte, en un periodo de gran productividad literaria, durante el cual colabora con revistas como ‘Sur’, dirigida por la argentina Victoria Ocampo, en que participan figuras tan prestigiosas como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar o William Faulkner; o la revista ‘Alfar’ (Montevideo), donde coincide con nombres como César Vallejo, Salvador Dalí, Gabriela Mistral o Antonio Machado. En Nueva York, ciudad en la que se instala durante dos años tras recibir una beca de la fundación Guggenheim, impartió charlas en diferentes universidades e instituciones educativas.

No será hasta 1972 cuando la poeta decida visitar España. Su aparición la convierte en un icono de la Transición.

Autora prolífica de cuento, novela, ensayo, poesía, nota crítica y traducción, sus obras fueron publicadas en la ‘Gaceta Literaria’ y ‘Revista de Occidente’, y es galardonada con numerosos premios: Premio Nacional de las Letras (1987), Premio Castilla y León (1990), Premio Ciudad de Barcelona (1992), Medalla de Oro al mérito de las Bellas Artes (1993), así como dos doctorados ‘honoris causa’ por Valladolid (1989) y Lille (1999). Junto a esto, numerosas antologías se hacen eco de su obra, como ‘Litoral’, en 1986; ‘Poetisas españolas’, de Luzmaría Jiménez Faro, en 1996 o la de ‘Merlo’ (2010-2022), entre otras. ‘Una firme razón para el deseo’ atrae al lector la voz lírica personal, profunda y eminentemente intelectual de una de las poetas más relevantes del panorama literario del siglo XX. Editada por Laura Cristina Palomo Alepuz, contiene un análisis riguroso y estudio exhaustivo de la obra poética chaceliana, en todas sus vertientes: temática, métrica, simbólica y conceptual.

Producto del proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades de España, ha sido dirigido por la profesora Helena Establier Pérez.

‘Una firme razón para el deseo’ ofrece un acercamiento riguroso a la asombrosa y exquisita vertiente lírica de una de las poetas más relevantes de la historia de la literatura española. «¿Qué, menos que pavesa o fuego fatuo, / serán mi nombre y rostro en tu memoria? / ¡Oh, dulce, rubio amigo de otros tiempos, / oh Leónides, áureo entre las mieses! / De la Tierra de Campos fiel cachorro/ Tú, que por mi poético capricho/ celabas, en su nido, a la oropéndola/ y no lograbas nunca cautivarla/ en la red que pretendías de los álamos. / ¡Imagen inmortal en mi memoria!».

‘Una firme razón para el deseo’.

Autora: Rosa Chacel.

Editorial: Cátedra. Madrid, 2025.