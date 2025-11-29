Antonio Lara Ramos, el autor de ‘Nueva York inside. Tras los pasos de Federico’, nació en Noalejo en 1957. Es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada y licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla. Como novelista ha publicado ‘La renta del dolor’ (2008), ‘La noche que no tenía final’ (2015), ‘Cae la ira’ (2018) y ‘Askatu, por tal número seis’ (2021). También ha publicado ensayos sobre temas de educación, sendas biografías sobre Pedro Antonio de Alarcón y Matilde Cantos, y cinco libros de historia.

‘Nueva York inside. Tras los pasos de Federico’ es un recorrido sentimental por los lugares más emblemáticos de la ciudad americana teniendo como guía a Lorca, cuyas referencias poéticas son constantes a ‘Poeta en Nueva York’, una obra que creó allí pero nunca publicó en vida. Es como si Lorca hubiera pensado, como también le sucedió con su teatro bajo la arena que aquel tipo de poesía no iba a ser comprendida. Una obra surrealista que fue también una respuesta a Dalí, que lo había insultado con la poesía última que había escrito antes de partir hacia Nueva York.

La obra está dividida en cuarenta capítulos breves que se centran en lugares o bien en situaciones, o bien en espacios que han tenido para él una enorme importancia, desde la llegada inicial al aeropuerto con los problemas del ‘jet lag’ y la sensación nada agradable ante los policías de aduanas, que muestran, sin duda, siempre su cara más amarga. En el prólogo dice que no «aspira a que este relato de viajes redima el mundo ni se convierta algún día en un referente». Es un toque de humildad que debe ser destacado. Tanto como el intento de dar una imagen equilibrada de esta metrópolis, con su poderío económico y su miseria, con su metro áspero a la vista y sus pobres por doquier. Con rascacielos que vencen la mirada y el cielo y una enorme sensación de conquista. Se inicia con Federico y con Muñoz Molina en ese desprecio a la incertidumbre que genera llegar al control de pasaportes, como recuerda el jiennense en ‘Ventanas en Manhattan’. Hoboken, la ciudad de Frank Sinatra y población tocada por un sentido de comunidad religiosa; los indios lenape, y su actitud crítica evidente cuando dice que Nueva York no es una ciudad para el hombre o visita la universidad de Columbia como hizo Federico y se centra en la caída de la Bolsa en 1929. Pero no se debe olvidar la fascinación que la ciudad ejerció en él, al mismo tiempo que el rechazo por ser una ciudad muy ruidosa, una ciudad que no descansa nunca.

Lara Ramos exalta a los grandes periodistas o personas concretas como Shannong, una mujer de padres chinos. Como buen ‘voyeur’ va recorriendo todos los espacios emblemáticos: el World Trade Center, habla del 11 de septiembre y que se encontraba cerca de Guadix cuando se produjo el terrible atentado. Hace referencia a la estación del WTC y el gran trabajo del compatriota Calatrava. Por supuesto no olvida el puente de Brooklyn y la referencia al parquecito de Walt Whitman y «la imponente verticalidad de los edificios de cristal de la orilla del bajo Manhattan». En todo este recorrido muestra una enorme capacidad de observación de una ciudad que al mismo tiempo es todo un misterio. Incluso hay referencias a otros escritores como Juan Ramón Jiménez, José Hierro o García Montero... En su recorrido museístico no pueden faltar el MOMA y el Metropolitan Museum of Art, la comida rápida y los mendigos: «Arrastran la vida y los enseres por las aceras, como si tuviesen una condena eterna, vencidos por los hombres, que es donde mejor se sustancia la derrota». Su preocupación social se evidencia en su análisis, sobre todo cuando aborda la salud mental de Nueva York y a Luis Rojas Marcos, así como la enorme pobreza: «Informes de la propia ciudad de Nueva York hablan de pobreza y de cifras que se aproximan a la mitad de la población». La librería Bookbook, los veteranos de guerra o Central Park son otros lugares rememorados en este recorrido sentimental y vital donde nos habla del sueño americano, pero también de los estrepitosos fracasos. En definitiva, una obra que muestra las bondades de una de las ciudades más poderosas del mundo y centro neurálgico en este momento si en otros fueron París o Londres: «He estado visitando Nueva York, lo haré en otra ocasión, he visto la tristeza y el desarraigo de una civilización que a lo mejor está en declive». Finalmente refiere la tristeza de Lorca en Nueva York y cierra con unos versos de Federico: «Triste por los olivos,/ mientras Harlem entorna sus ventanas,/ el tiempo es una brisa que ya nadie recuerda».

‘Nueva York inside. Tras los pasos de Federico’

Autor: Antonio Lara Ramos.

Editorial: Esdrújula. Granada, 2023.