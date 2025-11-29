Robert Louis Stevenson (1850–1894), conocido por sus obras como ‘La isla del tesoro’ (1883) o ‘El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde (1886), escribió unos ensayos sobre literatura que ya hemos mencionado alguna que otra vez en esta columna (creo haberlo hecho por su ensayo sobre Samuel Pepys). Bajo el título de ‘Escribir. Ensayos sobre literatura’, se puede encontrar en una edición de Páginas de Espuma de 2013, traducido por Amelia Pérez de Villar. Es, además de interesante, bastante sólida esta obra de Stevenson.

Dividido en tres capítulos fundamentales: «La escritura», «Los libros» y «Los escritores», el origen de esta recopilación de textos es variada, ya que provienen de publicaciones dispersas del autor en diferentes momentos de su vida. Aunque la primera parte «La escritura» pueda resultar la más interesante y la que más juego da a los amantes de las letras (hay textos tan magníficos como «Aspectos técnicos del estilo en la literatura», «La moralidad en el ejercicio de las letras», «Apuntes sobre el realismo» o «Ensayo sobre los sueños»), no podemos dejar de lado las otras dos.

En esta primera parte aparece la «Carta a un joven caballero que se pretende dedicar al arte», publicada inicialmente en ‘Scribner’s Magazine’, el 4 de septiembre de 1888. Muy al estilo de Rilke en las ‘Cartas a un joven poeta’, Stevenson, al final de la carta, indica que los críticos son «el anverso y el reverso de esa cosa horrible llamada popularidad. Así, ¿quién pensaría que vale la pena luchar por ella?».

Por ejemplo, en la segunda parte, «Los libros», encontramos textos muy interesantes sobre una novela de Dumas, sobre Edgar Allan Poe o Julio Verne. Y el tercer capítulo, «Los escritores», sea posiblemente el que más me ha cautivado a la hora de la lectura de esta obra. Los textos sobre Victor Hugo, Walt Whitman, Thoreau, o Pepys, además de la sinceridad que manifiestan, indagan en un propósito de veracidad que satisface. En esta tercera parte, en un capítulo (en «Autores populares»), se dedica a rescatar a autores que están siendo olvidados como Stephens Hayward (1835-1870), Bracebridge Hemming (1841-1901), Pierce Egan (1772–1849), Malcom J. Errym (1814–1884) o Sylvanus Cobb (1823-1887). Escritores de los que no tenía noticia alguna y Stevenson rescata e intenta sacar de ellos todo lo mejor de su obra. Lectura muy recomendable, muy certera y como ya hemos indicado, muy sincera.