Puente Genil refuerza la Policía Local con la incorporación de tres nuevos agentes en comisión de servicio

En los próximos días, la plantilla de la Policía Local de Puente Genil se verá reforzada con la incorporación de tres nuevos agentes en régimen de comisión de servicio. Esta medida permitirá aumentar de manera inmediata los efectivos disponibles, adelantando la respuesta a las necesidades de seguridad ciudadana mientras se culmina el proceso de la nueva convocatoria de empleo público.

La llegada de estos agentes supone un beneficio directo para la organización interna del cuerpo policial, ya que permitirá mejorar la cobertura de turnos, incrementar la presencia en las calles y ofrecer un servicio más cercano y eficaz a los vecinos. Con este refuerzo temporal, el Ayuntamiento garantiza una transición más sólida hacia la ampliación definitiva de la plantilla, consolidando así su compromiso con la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía.

Una muestra "clara" de la "voluntad del Gobierno municipal"

La concejal delegada de Hacienda y Seguridad, Tatiana Pozo, ha subrayado que “este refuerzo inmediato es una muestra clara de la voluntad del Gobierno municipal de dar respuesta a las demandas de nuestros vecinos. La seguridad es un pilar fundamental para la convivencia y la calidad de vida, y con la llegada de estos agentes damos un paso adelante para garantizar un servicio más eficaz y cercano”.

Asimismo, Pozo ha señalado que “la incorporación de estos efectivos permitirá mejorar la organización interna de la Policía Local y reforzar la presencia en nuestras calles. Es una medida que aporta confianza y tranquilidad a la ciudadanía, y que demuestra el compromiso del Ayuntamiento de Puente Genil con la protección y el bienestar de todos”.