Rescate a contrarreloj de madrugada en Baena: una mujer y su hijo escapan de una vivienda devorado por el fuego

El incendio se desató a las 6.40 horas en el brasero del salón de un domicilio y se extendió a gran velocidad

Imagen de la intervención de los bomberos en el incendio. / CÓRDOBA

Adrián Ramírez

A contrarreloj, de madrugada y frente a un fuego que avanzaba a gran velocidad. Así fue el rescate que tuvieron que afrontar este sábado los bomberos de Baena en una vivienda que ha quedado completamente calcinada.

Según informan fuentes del Servicio de Emergencias 112 y confirman desde el propio cuerpo, el suceso ocurrió a las 6.40 horas en un piso situado en la segunda y última planta de un bloque de la calle Juan Rabadán, en Baena. El incendio se originó en un brasero del salón y se propagó con rapidez debido a la gran cantidad de material combustible acumulado en la vivienda. “El hombre es carpintero, por lo que había mucha madera que facilitó la propagación”, explica el jefe del operativo.

Se evitó una tragedia mayor

En el interior se encontraban un hombre, su pareja y su hijo. Fue el primero quien dio la voz de alarma tras percatarse del fuego. Intentó acceder de nuevo a la vivienda para rescatar a su familia, pero el humo y las llamas ya impedían el paso. La rápida intervención de los bomberos permitió rescatar a la mujer y al menor, que fueron trasladados al hospital por inhalación de humo, evitando así una tragedia mayor.

Los bomberos actúan en el incendio de la vivienda situada en calle Barras de Oro.

Los bomberos actúan en el incendio de la vivienda situada en calle Juan Rabadán. / CÓRDOBA

A la zona también acudieron Guardia Civil, Policía Local y los servicios sanitarios.

Los bomberos señalan que la vivienda ha quedado “calcinada por completo”, aunque el incendio no llegó a extenderse a otros domicilios del edificio.

