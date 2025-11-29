Una bellota de 34,61 gramos, la más grande de Los Pedroches

Una bellota que ha pesado 34,61 gramos ha sido proclamada este sábado la más grande de Los Pedroches en el concurso convocado por el Centro de Iniciativas Empresariales y Turísticas de la comarca y por el Ayuntamiento de Añora.

En el parque San Martín de Añora, situado en plena dehesa, tuvo lugar el concurso en el que participaron 130 frutos de las encinas. Todas las bellotas fueron pesadas, sin cascabel, en una báscula digital de gran precisión por María Dolores Carbonero, directora del centro Ifapa de Hinojosa del Duque. Los asistentes podían seguir todo el proceso de apertura de los sobres y el pesado con la proyección en una pantalla de los gramos de cada ejemplar.

El ganador del concurso fue Kevin Díaz Utrero, que junto con sus padres, se encontraba en el salón del Centro Adehesa, del parque San Martín, y que explicó que la bellota la habían encontrado en una encina de una finca del término municipal de El Viso.

También destacaba que habían tenido que buscar mucho «hasta dar con varias que nos parecían muy grandes» y que estaban muy contentos con el premio y «por participar en un concurso tan interesante para nuestra zona».

Como premio recibió un jamón 100% ibérico de bellota de la DOP Los Pedroches, cortesía de Covap, y entregado por Carmen Vargas, de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno.

Bellotas sanas

Las bases establecían que sólo se podían presentar bellotas procedentes de encinas y además totalmente sanas y sin manipulaciones. El segundo premio recaía en Luis García García, con una bellota de 34,50 gramos, y el tercero era para Antonio Benjumea Morales, con un fruto de 34,07 gramos.

La directora del centro Ifapa de Hinojosa del Duque, María Dolores Carbonero, señaló que «las encinas se han recuperado con dos años buenos de lluvia y vemos mucha producción de bellotas y más grandes que el año pasado», a la vez que indicó que «las lluvias de octubre fueron definitivas para el aumento del tamaño y la maduración adecuada de las bellotas».

Este singular certamen cuenta con el patrocinio de la Diputación de Córdoba, Iprodeco, la Mancomunidad de Los Pedroches, el Cicap, el Ifapa, la DOP Los Pedroches, la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno y Covap. El acto contó con la presencia, de, entre otros, el alcalde de Añora, Bartolomé Madrid; el presidente de Iprodeco y vicepresidente de la Diputación, Félix Romero o el presidente del CIET, Israel García.

El concurso estuvo acompañado de una ruta de senderismo, talleres infantiles, cata de quesos y jamón de la DOP y terminando con una comida popular en un ambiente festivo. Este certamen, que alcanzaba la edición número 14, se celebra en este momento clave del año con la dehesa en todo su esplendor con abundantes bellotas en las encinas y también hierba nacida gracias a las lluvias otoñales y que favorece el espectáculo de la montanera, que es el periodo de engorde del cerdo alimentándose con bellotas y con hierba.