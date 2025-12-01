Palma Plaza en Palma del Río ya tiene fecha de apertura: Aldi, Action, Pepco y Burger King abrirán el mismo día

El parque comercial de Palma del Río, Palma Plaza, se prepara para abrir sus puertas el próximo 4 de diciembre, así lo anuncian sus cuatro operadores confirmados: Aldi, Action, Pepco y Burger King. Será el nuevo atractivo comercial de la ciudad situado en la avenida de la Paz con grandes sorpresas en este primer día de apertura. Los trabajadores ponen a punto a destajo todos los espacios.

Pese a que en un principio todo apuntaba a que cada operador tendría un día de apertura, finalmente y debido al retraso en la construcción del parque comercial debido a las lluvias y al mal tiempo, Palma Plaza tendrá un único día de apertura con los cuatro operadores internacionales confirmados. Este día de apertura, este jueves, será especial para muchos de estos espacios que ofrecerán promociones especiales.

Aldi abrirá también los domingos durante el mes de diciembre

Aldi ya anuncia que estará abierto a partir del día 4 de diciembre de 9 de la mañana a 21.30 horas de forma ininterrumpida, todos los días de la semana, incluídos los domingos de diciembre. Ofrecerá en su día de apertura una bolsa reutilizable de regalo y la compra puede tener premio porque habrá una promoción durante los primeros días para sortear un carro de la compra lleno.

Burger King también está listo para su apertura

Por su parte Burger King ya ha comunicado a sus trabajadores que comenzarán el 4 de diciembre en el nuevo restaurante de Palma del Río ubicado en la avenida de la Paz. Desde hace varias semanas, estos trabajadores ya están contratados y trabajando en el restaurante de la vecina localidad de Écija para formarse de cara a la apertura del gigante de las hamburguesas en el parque comercial palmeño.

1.500 productos por menos de un euro

Action y Pepco también anuncian su apertura con sorpresas para el 4 de diciembre su horario también será ininterrumpido. Action ofrecerá pequeños precios con más de 1.500 productos por menos de un euro y cada semana añadirá 150 productos nuevos en 14 categorías que hacen el día a día del consumidor más fácil. Será el segundo Action en la provincia de Córdoba tras el de Baena. Pepco, el gigante textil aterrizará también con sorpresas en su primer día de apertura, con horario ininterrumpido y ofertas interesantes en textil y hogar desde este 4 de diciembre.

Más de medio centenar de personas trabajan a destajo en el espacio de la avenida de la Paz para que todo esté a punto en el día de apertura. Palma Plaza se convierte en el primer parque comercial de la ciudad con 10.000 metros cuadrados y 4.200 metros cuadrados de zona comercial. Ofrece 100 plazas de aparcamiento y zonas verdes. La iniciativa parte de la promotora Hacienda El Rosario SL y cuenta con la gestión del grupo Deal. Este espacio ofrece en la ciudad 100 puestos de trabajo directos.