La Junta destina más de 400.000 euros a mejorar el confort térmico en colegios e institutos de Los Pedroches

La Junta de Andalucía ha destinado en este curso 409.862 euros en mejorar el confort térmico de todos los centros educativos públicos del Valle de los Pedroches. "Esta medida, que supone una inversión histórica", según informa la propia Junta en una nota de prensa, pues "propiciará crear aulas y espacios aula más saludables, sostenibles y confortables, tanto en invierno como en verano". A nivel provincial, y con un presupuesto de 5,2 millones de euros, se beneficiarán 369 centros públicos de 77 municipios cordobeses. Así lo han anunciado el delegado territorial, Diego Copé, y el secretario general de Formación Profesional de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, Florentino Santos, en la visita realizada a las localidades de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba.

El citado plan, que refuerza la autonomía de los centros, incluye actuaciones en eficiencia energética, climatización, ventilación y aislamiento, con el objetivo de mejorar el bienestar del alumnado y del profesorado, y reducir el consumo energético. Los centros podrán utilizar estos fondos para una amplia variedad de soluciones como instalación de equipos de climatización, colocación de pérgolas, toldos y estructuras de sombreado, plantación de árboles mejora del aislamiento térmico en cubiertas, etc.

En el Valle de los Pedroches, igualmente, la Consejería ha realizado una importante inversión en materia tecnológica, distribuyendo dispositivos en los centros públicos de los 17 municipios de la comarca por un valor superior al 1,3 millones de euros. Gran parte de dicho importe está destinado a la renovación y/o creación de Aulas Digitales Interactivas (ADI). Esta actuación, necesaria para cerrar la brecha digital, persigue, según palabras de Copé, “personalizar el aprendizaje y preparar a los jóvenes para los retos de una sociedad digital”.

Inversiones en Pozoblanco y Villanueva de Córdoba

En la localidad de Pozoblanco, la inversión en materia educativa en el último lustro roza los dos millones de euros. En una visita al IES Antonio María Calero con motivo de una actividad enmarcada dentro de su Plan de Igualdad, el delegado territorial ha afirmado “la firme apuesta de la Junta por la comarca y por Pozoblanco, demostrada con los 500.000 euros invertidos en la localidad en material tecnológico, así como los más de 175.000 euros que han recibido los centros públicos pozoalbenses para mejorar el confort térmico de sus instalaciones”.

En Villanueva de Córdoba, por el contrario, Santos y Copé han visitado el IES La Jara, así como el Centro de Iniciativas Empresariales Los Pedroches, instalaciones donde dicho centro educativo desarrolla los Ciclos Formativos de Industria Alimentaria. En la citada localidad la Junta ha invertido más de 1,3 millones de euros en materia educativa desde 2020, destacando actuaciones como la creación del comedor del CEIP Virgen de Luna o la instalación de un sistema de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática en el propio IES La Jara. La dotación en dispositivos digitales roza los 200.000 euros, mientras que la partida para la mejora del confort térmico supera los 53.000 euros.