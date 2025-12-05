El Ayuntamiento de Cabra refuerza el apoyo alimentario a familias vulnerables

El Ayuntamiento de Cabra, al igual que viene haciendo desde hace años, ha vuelto a mostrar su apoyo ante las fiestas navideñas que se avecinan, a aquellas organizaciones y entidades benéficas que realizan una serie de acciones para ayudar con alimentos a las familias más vulnerables como son las cuatro Cáritas parroquiales -Asunción y Ángeles, San Francisco y San Rodrigo, Santo Domingo de Guzmán y Nuestra Señora de los Remedios-, y la Iglesia Evangélica ‘El Buen Samaritano’.

Así lo ha subrayado el alcalde, Fernando Priego junto a la delegada municipal de Políticas Sociales, Enca Priego, y la secretaria general del Ayuntamiento, junto a los responsables parroquiales y de la Iglesia Evangélica, tras la firma de los convenios que permiten activar esta campaña especial de Navidad a la que el consistorio aporta un total de 6.000 euros que, junto a la contribución de las entidades sociales, elevarán el presupuesto global a 7.500 euros, lo que servirá "para que estas complementen con productos perecederos y otros propios de esta época, los lotes de alimentos que periódicamente reparten entre los hogares más necesitados de Cabra”.

Estas entidades, no cuentan con subvenciones municipales más allá de esta colaboración navideña, “porque son autosuficientes gracias a la generosidad del pueblo de Cabra, lo que hace aún más valioso su trabajo cotidiano", afirmaba el edil.

Agradecimientos

Por su parte, en nombre de todas las entidades, Francisco Delgado, párroco de Santo Domingo y de los Remedios, agradecía al consistorio “su sensibilidad y compromiso, especialmente en estas fechas en las que redoblamos esfuerzos para que ninguna familia quede sin atención primaria ni apoyo”, tras poner de relieve el trabajo de los voluntarios, “pieza imprescindible para que la solidaridad del pueblo de Cabra llegue siempre a quienes más lo necesitan”.

Como novedad este año, el Ayuntamiento ha entregado además tickets descuento para las atracciones del parque infantil navideño ‘Diveracabra’, instalado en el parque de La Tejera, de modo que los niños de las familias atendidas, también puedan "disfrutar de estas fiestas y vivir la Navidad como merecen”.