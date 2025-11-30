Obituario
Fallece a los 80 años José del Río, alcalde de Santaella
El regidor fue trasladado en la noche del sábado al centro de salud después de varios días sufriendo una dolencia cardíaca
El alcalde de Santaella, José del Río, ha fallecido en la noche del sábado a los 80 años, según han confirmado diversas fuentes a este periódico.
Fuentes municipales han explicado a EFE que el fallecimiento tuvo lugar a última hora de la jornada de ayer, cuando el regidor aseguró encontraere mal y fue traslado al centro de salud del municipio, donde falleció. Según estas mismas fuentes, Del Río tenía una dolencia cardíaca y llevaba varios días que no se encontraba bien.
Del Río accedió a la alcaldía de su localidad natal en los comicios municipales de 2023 con el partido independiente Somos Así, que se convirtió en la segunda fuerza más votada. Tras un acuerdo con el PP, logró finalmente hacerse con el bastón de mando.
Las muestras de cariño se han extendido ya por todo el municipio de la Campiña. La hermandad de la Soledad, por ejemplo, lo ha recordado como “un ejemplo de fuerza, pasión, ánimo y tesón”, y ha agradecido “su dedicación incansable, su entrega sincera y su profundo sentido del deber”.
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santaella, José Álvarez, ha lamentado el fallecimiento del regidor y trasladado sus condolencias a su familia y a todos los vecinos del municipio.
(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)
